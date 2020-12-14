Мир без ремней безопасности: 20 ужасных аварий начала XX века

Подборка старинных фото жутких автомобильных аварий 1910-1920-х годов, когда автомобилистов еще не защищали ремни и подушки безопасности.
К 1950 году ремни безопасности уже использовали практически все гонщики.
Производители американских автомобилей Nash (в 1949 году) и Ford (в 1955 году) предлагали ремни безопасности как дополнительную опцию, а в 1958 году шведский Saab первым включил их в стандартную комплектацию. Когда такой Saab GT 750 представили на выставке автомобилей в Нью-Йорке в 1958 году, практика стала повсеместной.
В 1973 году появился первый автомобиль с подушкой безопасности для пассажира — Oldsmobile Toronado компании General Motors. В 1974 году GM предложила собственную систему подушек безопасности (ACRS) в качестве опции для обычных серийных автомобилей — таких как Cadillac, Oldsmobile и Buick.
Автомобили GM, оснащенные системой ACRS, были оборудованы подушками на стороне водителя, пассажира и также подушкой на уровне колен водителя. Боковая подушка безопасности защищала пассажира на переднем сидении и предусматривала двухступенчатое развертывание, которое зависело от силы удара.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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