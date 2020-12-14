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Мир без ремней безопасности: 20 ужасных аварий начала XX века

Мир без ремней безопасности: 20 ужасных аварий начала XX века (21 фото)

Автор:
14 декабря 2020 12:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: аварии   авто   история   канада   начало 20-го века   старинные фото   сша   
896
21

Подборка старинных фото жутких автомобильных аварий 1910-1920-х годов, когда автомобилистов еще не защищали ремни и подушки безопасности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   авто   история   канада   начало 20-го века   старинные фото   сша   
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4  комментария
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2k
Агасфер Час назад
Скоро и мотоциклистов будут обязывать пользоваться ремнями ;-)
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555
фхранцуз Агасфер Час назад
ага, динамическими, чтобы потом как с рогатки вылетал
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8k
Александр Полчаса назад
Любил народ фоткаться на месте аварии.
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