Мир без ремней безопасности: 20 ужасных аварий начала XX века

К 1950 году ремни безопасности уже использовали практически все гонщики.

Производители американских автомобилей Nash (в 1949 году) и Ford (в 1955 году) предлагали ремни безопасности как дополнительную опцию, а в 1958 году шведский Saab первым включил их в стандартную комплектацию. Когда такой Saab GT 750 представили на выставке автомобилей в Нью-Йорке в 1958 году, практика стала повсеместной.

В 1973 году появился первый автомобиль с подушкой безопасности для пассажира — Oldsmobile Toronado компании General Motors. В 1974 году GM предложила собственную систему подушек безопасности (ACRS) в качестве опции для обычных серийных автомобилей — таких как Cadillac, Oldsmobile и Buick.

Автомобили GM, оснащенные системой ACRS, были оборудованы подушками на стороне водителя, пассажира и также подушкой на уровне колен водителя. Боковая подушка безопасности защищала пассажира на переднем сидении и предусматривала двухступенчатое развертывание, которое зависело от силы удара.