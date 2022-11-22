Накреативили: потрясающие вывески

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В этой подборке собрано почти всё: от странных шрифтов и "гениальных" названий" до случайных совпадений. Предприниматели в сфере общепита, розничной торговли и сферы услуг пытаются выделиться среди себе подобных.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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