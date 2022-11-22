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Накреативили: потрясающие вывески

Накреативили: потрясающие вывески

Автор:
22 ноября 2022 17:37
Сообщество : Юмор
Метки: вывески   креатив   креативный подход   надписи   смешные названия   табло   
2375
17
В этой подборке собрано почти всё: от странных шрифтов и "гениальных" названий" до случайных совпадений. Предприниматели в сфере общепита, розничной торговли и сферы услуг пытаются выделиться среди себе подобных.
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Источник:

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Метки: вывески   креатив   креативный подход   надписи   смешные названия   табло   
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9  комментариев
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39k
jonnyD 43 минуты назад
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sonic24a 8 минут назад
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samtel 13 минут назад
Комментарий к фото
А может так и задумано.
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Андрей Иванов 13 минут назад
Надеюсь, что не И
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37k
turyst Полчаса назад
Аккордеоны, по большей части.
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16k
Поручик 40 минут назад
Говно все эти экстрасенсы с прорицателями: не "водичка", а коньяк или виски!
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Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
Пошли вы на фиг со своим сидром!...
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