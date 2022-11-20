Как из наложницы стать императрицей Китая?

Придворные льстецы присвоили драгоценной наложнице титулы героини и великой матери китайского народа. Возвышение женщины не нравилось влиятельным и родовитым советникам императора, и они всячески уговаривали Сына Неба отодвинуть её от управления страной. Неизвестно, как бы сложилась судьба Цы Си в дальнейшем, но 22 августа 1861 года император Сяньфэн умер. Злые языки обвиняли в этой смерти его наложницу: якобы она специально перевернула лодку, на которой каталась с императором, Сын Неба вымок и простудился, а затем Цы Си приказала неправильно лечить властелина.

Еще до похорон придворные советники собирались убить Цы Си, но она сумела их опередить. Главный заговорщик был обезглавлен, еще двум милостиво разрешили покончить жизнь самоубийством, остальных отправили в ссылку. Китайским императором был провозглашен пятилетний Тунчжи, а регентшей при нём стала его мать. В Китае появилось сразу две вдовствующих императрицы: вместе с законной супругой покойного правителя этот титул получила и его наложница Цы Си.

Пока император рос, его мать наслаждалась властью и прилагавшимися к ней удовольствиями. В Запретном Городе недавней наложнице прислуживали полторы тысячи человек. В её гардеробе висели тысячи парадных платьев, шкафы ломились от драгоценностей. Ежедневные обеды Цы Си состояли из сотен блюд, подававшихся со всеми китайскими церемониями. Увлекшись роскошью, императрица сравнительно немного времени уделяла государственным делам. Она лишь неоднократно подчеркивала свою приверженность китайским традициям и ненависть к европейским нововведениям, которые потихоньку всё-таки проникали в Поднебесную — после Опиумной войны Китай фактически утратил часть своей независимости.

В 1872 году доросший до 17 лет Тунчжи изъявил желание жениться. Его свадьбу справили с соблюдением всех средневековых обычаев. Франция оправлялась от последствий Парижской коммуны, телеграф связал Лондон с Нью-Йорком и Бомбеем, в России народовольцы готовили бомбы для царя, а в Пекине перед спальней новобрачных стоявшие на коленях придворные всю ночь читали маньчжурские заклинания, чтобы отогнать злых духов.