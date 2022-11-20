Как из наложницы стать императрицей Китая?

Императрица беспощадно уничтожала не только тех, кто мешал её личной власти, но и тех, кто хотел превратить дряхлый Китай в современное государство.
Когда девочке, получившей при рождении имя Сяодэ Ланьхуа, что значит «Маленькая Орхидея», исполнилось три года, её отец, принадлежавший к знатному маньчжурскому роду, умер. Семейные накопления быстро кончились — одной знатностью сыт не будешь. В 1850 году на китайский престол взошёл новый император, 19-летний Сяньфэн. Через два года в стране был объявлен обязательный для девочек из знатных семейств смотр-конкурс на почётные должности наложниц императора. У обедневшей семьи появился шанс выгодно пристроить дочку, и 16-летнюю Орхидею отправили в Пекин.
Особое внимание уделялось размерам ног красавиц: ступни китайских девочек с младенчества туго пеленали, и ножки оставались крохотными. Орхидея с её обычными женскими ногами явно не соответствовала тогдашней моде. Тем не менее, «большеногая уродка», как её прозвали менее удачливые претендентки, 14 июня 1852 года получила чин младшей наложницы императора, имя Цы Си и вступила в ворота Запретного Города.
На огромной территории, окружённой высокими стенами, размещался не только дворец самого императора, но и обширные сады, а также жилища придворных. Всем во дворце заправляли евнухи, которые под страхом смерти не имели права покидать Запретный Город. У молодого императора была законная жена Цыань, но Сяньфэн охладел к супруге, которая не могла родить ему наследника. Между его наложницами шла яростная борьба за благосклонность Сына Неба. При дворе велась специальная книга, в которую заносились имена всех женщин, кому выпала честь провести ночь с владыкой Китая.
Юная Цы Си понимала, что у неё, наложницы самого низшего четвертого разряда, мало шансов на продвижение по любовной службе. Она решила не полагаться на волю случая и сама взялась за свой карьерный рост. Подкупив евнухов, которые ежедневно выносили императора в сад, она попросила их таскать Сяньфэна именно в ту часть парка, где проводила время Цы Си. Пока Сын Неба наслаждался природой, юная наложница привлекала его внимание прекрасным пением. Слово за слово, и имя Цы Си оказалось в заветной книге, а она сама — в спальне императора.
На этом рабочем месте ей удалось добиться гораздо большего, чем предшественницам: 27 апреля 1856 года она родила императору долгожданного сына. Сяньфэн тут же провозгласил маленького Тунчжи наследником престола, а его мать получила титул И, что значило «драгоценный человек».
Тем временем Цы Си занялась упрочением своего положения в Запретном Городе. Императрицу она еще соглашалась терпеть, но других имён в заветной книге не должно было быть. По слухам, наложниц, которые рисковали обратить на себя внимание императора, их более удачливая коллега приказывала топить в пруду.
Император всё больше доверял матери своего сына. Болезненный, ленивый и слабовольный человек, он не слишком утруждал себя государственными делами. И для начала поручил драгоценной наложнице готовить доклады о состоянии дел в провинциях. Умная женщина хорошо справилась с этим заданием, и довольно быстро круг её полномочий расширился до такой степени, что она стала фактически управлять всей Поднебесной империей.
Придворные льстецы присвоили драгоценной наложнице титулы героини и великой матери китайского народа. Возвышение женщины не нравилось влиятельным и родовитым советникам императора, и они всячески уговаривали Сына Неба отодвинуть её от управления страной. Неизвестно, как бы сложилась судьба Цы Си в дальнейшем, но 22 августа 1861 года император Сяньфэн умер. Злые языки обвиняли в этой смерти его наложницу: якобы она специально перевернула лодку, на которой каталась с императором, Сын Неба вымок и простудился, а затем Цы Си приказала неправильно лечить властелина.
Еще до похорон придворные советники собирались убить Цы Си, но она сумела их опередить. Главный заговорщик был обезглавлен, еще двум милостиво разрешили покончить жизнь самоубийством, остальных отправили в ссылку. Китайским императором был провозглашен пятилетний Тунчжи, а регентшей при нём стала его мать. В Китае появилось сразу две вдовствующих императрицы: вместе с законной супругой покойного правителя этот титул получила и его наложница Цы Си.
Пока император рос, его мать наслаждалась властью и прилагавшимися к ней удовольствиями. В Запретном Городе недавней наложнице прислуживали полторы тысячи человек. В её гардеробе висели тысячи парадных платьев, шкафы ломились от драгоценностей. Ежедневные обеды Цы Си состояли из сотен блюд, подававшихся со всеми китайскими церемониями. Увлекшись роскошью, императрица сравнительно немного времени уделяла государственным делам. Она лишь неоднократно подчеркивала свою приверженность китайским традициям и ненависть к европейским нововведениям, которые потихоньку всё-таки проникали в Поднебесную — после Опиумной войны Китай фактически утратил часть своей независимости.
В 1872 году доросший до 17 лет Тунчжи изъявил желание жениться. Его свадьбу справили с соблюдением всех средневековых обычаев. Франция оправлялась от последствий Парижской коммуны, телеграф связал Лондон с Нью-Йорком и Бомбеем, в России народовольцы готовили бомбы для царя, а в Пекине перед спальней новобрачных стоявшие на коленях придворные всю ночь читали маньчжурские заклинания, чтобы отогнать злых духов.
Женившийся император считался взрослым и в регентстве уже не нуждался. Цы Си была вынуждена формально сложить полномочия главы империи, что ей очень не нравилось. Еще больше её раздражала появившаяся в Запретном Городе третья императрица — жена сына Алутэ. Невестка была красива, умна и образованна. Тунчжи её очень любил, но мать строила козни против их семейного счастья и старалась разъединить венценосных молодоженов, разместив их покои в разных концах дворца. Поставляемые матерью наложницы императору не нравились, а молодая энергия требовала выхода, и юноша, по совету некого придворного, начал захаживать в один из пекинских веселых домов. Там он подцепил какую-то дурную болезнь, отчего весь покрылся язвами. Цы Си радостно заявила, что её сын заболел оспой, нуждается в опеке, и вновь возложила на себя обязанности регентши. 12 января 1875 года император умер, не оставив наследника. Свято место, то есть престол, не должно быть пусто, и Цы Си нашла стране нового императора — своего 4-летнего племянника, получившего тронное имя Гуансюй. Его регентом, естественно, стала сама Цы Си.
Затем настала очередь вдовствующей императрицы Цыань. Цы Си заболела, и недолго страной формально правила её коллега. То, что кто-то может временно исполнять её обязанности, очень не понравилось выздоровевшей Цы Си. Она прислала Цыань лаковую коробочку с прекрасными рисовыми пирожными в виде разноцветных журавликов. Цыань отведала лакомств и быстро скончалась. С 1880 года в Китае была лишь одна императрица.
Набравшаяся политического опыта Цы Си зорко охраняла свою власть от любых поползновений. Гуансюй был еще мал, но у него уже имелись советники, самым опытным из которых был князь Гун, младший брат Сяньфена, давно покойного владыки самой Цы Си. В 1884 году Китай проиграл Франции войну за северный Вьетнам, и это поражение императрица использовала, чтобы свалить Гуна и его сподвижников. Они были обвинены в том, что давали плохие советы молодому императору, и отправлены в отставку. В 1894 году китайский народ готовился пышно отметить 60-летие своей Великой матери. По всей империи на бюджетные и собранные по подписке деньги строились триумфальные арки, алтари и другие не имевшие практической пользы роскошные сооружения. Но юбилей получился смазанным: в 1895 году дряхлый Китай проиграл Японии войну за протекторат над Кореей.
После двух проигранных войн Цы Си была вынуждена запустить некое подобие реформ. Медленно и с перебоями начала перевооружаться китайская армия. Императрица открыла несколько учебных заведений, в том числе университет и школы для девочек, а также лично прокатилась по железной дороге, построенной немецкими бизнесменами. Подросшему Гуансюю такие черепашьи реформы были не по душе, он хотел дать сильный толчок развитию китайской экономики.
Вокруг молодого императора сложилась группа, задумавшая лишить Цы Си власти, но опытная правительница упредила их замысел. Император был заключен в специальное помещение, выстроенное на острове в парке Запретного Города, а его сторонники, не успевшие сбежать за границу, казнены.
В 1898 году в Китае вспыхнуло восстание Ихэтуаней, известное в Европе как «боксёрское». Ихэтуани, которых наступавший ХХ век с его заводами, машинами и прогрессом лишал привычного уклада жизни, так яростно выступали против нововведений, завезенных из других стран, что Цы Си сперва даже подумывала, а не поддержать ли ей народное движение. Однако когда восставшие захватили столицу, сбежавшей в провинцию Цы Си пришлось звать на помощь иностранные войска. Подавить «боксёров» удалось лишь соединенным силам России, Франции, Англии, США, Японии, Германии, Италии и Австро-Венгрии.
Начался XX век, а Китай всё больше отставал от ведущих государств мира. Казалось, что императрице нет дела до этой проблемы. Она занялась поиском нового императора. Гуансюй был еще жив, но Цы Си поклялась, что он не переживёт её. Кастинг родовитых младенцев, претендовавших на трон, закончился выбором двухлетнего Пу И, которому было суждено стать последним китайским императором.
Гуансюй скончался на своем острове 14 ноября 1908 года. В середине XX века китайские ученые, изучавшие его останки, нашли в них яд.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века
- Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете
- По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний
- Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли
- "Грустные" истории из соцсетей