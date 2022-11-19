FISHKINET
В Японии создали кибернетический аватар чиновника В Японии создали кибернетический аватар чиновника Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах Швейцарцам предложили заниматься самоубийствами в азотных капсулах Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Феномен советской армии: почему одно упоминание о банде Рокоссовского наводило на фашистов ужас? Феномен советской армии: почему одно упоминание о банде... 7 пророческих фраз Михаила Ломоносова, которые поймет лишь мудрец 7 пророческих фраз Михаила Ломоносова, которые поймет лишь мудрец Кубанские ретро-грабители столкнулись с суровой реальностью Кубанские ретро-грабители столкнулись с суровой реальностью В Турции котик сам пришел в больницу за помощью В Турции котик сам пришел в больницу за помощью Уругвай. Непутёвые заметки Уругвай. Непутёвые заметки Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару даже сегодня? Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару... Мастерица превращает монеты в кельтские кольца Мастерица превращает монеты в кельтские кольца По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих... 30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей 30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей "В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась о высоком "В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске 15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной... Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие... 17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков 17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых... Кораблик в объятиях вечной мерзлоты, который смог удивить и озадачить Кораблик в объятиях вечной мерзлоты, который смог удивить и озадачить «Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают ценный ресурс для любителей роскоши «Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают...
Всем спокойной ночи

Всем спокойной ночи

Автор:
19 ноября 2022 22:48
Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
218
22
Кошки — те еще сони. Большую часть своей жизни они проводят во сне или полудреме — на это состояние в день у них в среднем отводится 16 часов. При этом они еще и отрубиться способны практически где угодно, если приспичит. Хоть в ящике комода, хоть в цветочном горшке!
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
105
KE2646 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

880822



Другие посты автора
Популярное
Как выглядели бы сегодня знаменитости прошлого?
Как выглядели бы сегодня знаменитости прошлого?
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение...
Набирающие популярность
Про Питер!
Про Питер!
Что если в Средневековье попадет современная девушка?
Что если в Средневековье попадет современная девушка?
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#животные#в мире#съемка#креатив#роль#дети
#Юмор#Прикол#картинки#история#фотографии#позитив#забавно#Разное#аварии#дтп
#факты#кино#люди#интересное#подборка#фильм#комментарии#актеры#Вещи#знаменитости
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти Винтажные кадры знаменитостей с кошками Винтажные кадры знаменитостей с кошками Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой Пара путешествует по разным странам с тремя кошками Пара путешествует по разным странам с тремя кошками

На что жалуетесь?

Вернуться