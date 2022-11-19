Моменты Советской жизни

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Миллионы подобных фотографий лежат в наших альбомах. К сожалению с каждым годом они все меньше и меньше востребованы.
Наши родители и родственники иногда их пролистывают, вспоминая свою былую молодость, а молодым, особенно внукам и правнукам они уже не интересны, у них и своих фотографий немеряно.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Наши родители и родственники иногда их пролистывают, вспоминая свою былую молодость, а молодым, особенно внукам и правнукам они уже не интересны, у них и своих фотографий немеряно.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
2.
Венок для собаки в День знаний. Новокузнецк, 1983 год. Почти в каждом дворе был свой любимец.
Фотограф Владимир Соколаев
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9.
Первый выпуск Челябинского государственного университета, 1981 год.
Автор фотографии: Борис Клипиницер.
Выпускники исторического и филологического факультетов после вручения дипломов: Л. Пономарева, Н. Пушнина, Л. Яблонская, А. Кокин, Г. Аубакирова, С. Жеребцов и др.
Выпускники исторического и филологического факультетов после вручения дипломов: Л. Пономарева, Н. Пушнина, Л. Яблонская, А. Кокин, Г. Аубакирова, С. Жеребцов и др.
18.
Подготовка к концерту, 1985 год. Пионерлагерь «Юность» московского завода «Эра».
Архив Павла Сергеевича Сухарева
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди фотографии
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Интересно и чо он там наиграет на электрогитаре, причём БАС гитаре?
И пускай на фотке новые на тот момент модельки Волги и Москвича...
Но о существовании таких формфакторах палаток в то время, я даже и не подозревал... удивлен
На снимке обыкновенный армейский шатёр. Сушу такой же возле дома после тайфуна.