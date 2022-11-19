Моменты Советской жизни

Миллионы подобных фотографий лежат в наших альбомах. К сожалению с каждым годом они все меньше и меньше востребованы.

Наши родители и родственники иногда их пролистывают, вспоминая свою былую молодость, а молодым, особенно внукам и правнукам они уже не интересны, у них и своих фотографий немеряно.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

1. "Дружная команда", июль 1981 год. 0 Источник: Архив Павла Сергеевича Сухарева

2. Венок для собаки в День знаний. Новокузнецк, 1983 год. Почти в каждом дворе был свой любимец. 0 Источник: Фотограф Владимир Соколаев

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3. Пикник на Покше. Костромская область, 1975 год. 0 Источник: Автор фотографии: Андреянова А.А.

4. Давай познакомимся или коза-дереза. 0 Источник: Автор фотографии: Н.А. Плетнева

5. Ленинградские выпускники, 1984 год. 0 Источник:

6. Зеленогорский пансионат для автотуристов (кемпинг). Зеленогорск,1961 год. 0 Источник:

7. Девушки 80-х на фабрике "Большевичка". 0 Источник: фото Юрия Инякина

8. В деревне у бабушки и дедушки. Самое счастливое время для каждого ребенка. 0 Источник:

9. Первый выпуск Челябинского государственного университета, 1981 год. 0 Источник: Автор фотографии: Борис Клипиницер.

Выпускники исторического и филологического факультетов после вручения дипломов: Л. Пономарева, Н. Пушнина, Л. Яблонская, А. Кокин, Г. Аубакирова, С. Жеребцов и др.

10. Подготовка к Новому Году. Москва 1982 год. 0 Источник: Архив Алины Башмаковой

11. Прибытие теплохода. Костромская область, 1978 год. 0 Источник: Автор: Виктор Мочалов

12. Грибки в пансионате "Восток-6",1976 год. 0 Источник: Личный архив Киевой Е.Н.

13. Обеденный перерыв на АвтоВАЗе, 1981 год. 0 Источник: Автор: Всеволод Тарасевич

14. В детском саду. 0 Источник:

15. На улице города. Херсон, 1985 год. 0 Источник: Автор: Всеволод Тарасевич

16. Дети «БАМа». 1970-1980 гг. 0 Источник:

17. Летний лагерь "Политехник". Ярославская область,1975 год. 0 Источник: Автор: Вадим Сенюков

18. Подготовка к концерту, 1985 год. Пионерлагерь «Юность» московского завода «Эра». 0 Источник: Архив Павла Сергеевича Сухарева

19. Дети на фоне фонтана в Парке Горького. Москва, 1983 год. 0 Источник: Игорь Стомахин

20. Моя "Ласточка", 1985 год. 0 Источник: Архив Николая Кочнева

21. «В первый раз в первый класс». Череповец, 1982 год. 0 Источник:

22. День города в Тольятти, 1981 год. Площадь у Дворца Спорта "Волгарь". 0 Источник:

23. Выход за территорию лагеря, 1977 год. 0 Источник: Автор: Виктор Мочалов

24. На прогулке по Чистопрудному бульвару в Москве 0 Источник:

25. Тольятти, 1981 год. 0 Источник: Автор: Всеволод Тарасевич

26. Пушкинский праздник поэзии. Москва, 1982 год. 0 Источник:

27. «Мой котяра» 0 Источник: Архив Якова Любченко

28. На крыльце корпуса. Ленинградская область, 1984 год. 0 Источник: Автор: Куянец Константин