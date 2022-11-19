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Моменты Советской жизни

Моменты Советской жизни

Автор:
19 ноября 2022 21:52
Метки: СССР   история   люди   фотографии   
314
29
Миллионы подобных фотографий лежат в наших альбомах. К сожалению с каждым годом они все меньше и меньше востребованы.
Наши родители и родственники иногда их пролистывают, вспоминая свою былую молодость, а молодым, особенно внукам и правнукам они уже не интересны, у них и своих фотографий немеряно.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   фотографии   
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8  комментариев
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5k
Котэ 5 часов назад
сраные раскрашивальщики фото, не смогли деду одинаковые ботинки нарисовать?
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269
Feropont 17 минут назад
"Ленинградские выпускники, 1984 год."
Интересно и чо он там наиграет на электрогитаре, причём БАС гитаре?
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14k
Алексей 3 часа назад
Даже предположить боюсь, кто мог отдыхать в таких "пансионатах для автотуристов (кемпингах)."
И пускай на фотке новые на тот момент модельки Волги и Москвича...
Но о существовании таких формфакторах палаток в то время, я даже и не подозревал... удивлен


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