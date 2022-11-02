Чаплин и Бродяга – а есть ли разница? Как актер создал образ

Много ли вы знаете о Чарли Чаплине? Наверняка вы знаете, что он – легенда немого кино, и, пожалуй, самый известный актер этого жанра.
Вот только это далеко не все, что о нем нужно знать – как минимум, в его жизни были женщины, и притом непомерно для него молодые, а к тому же, множество скандалов. Но главным, конечно, был образ Бродяги. Как он появился?
Представьте себе, что на дворе 10-е годы прошлого века, а вы – 28-летний успешный актер. Вас уже узнают всюду, вы получаете баснословные деньги (непомерные 10 тысяч долларов в неделю). Но вы не верите в свой успех. Хотя вам кажется, что ваше лицо – вообще везде. Фигурки, часы, комиксы, посуда. Где-то даже проводят конкурсы ваших же двойников. Но вот только это даже не пик вашей карьеры.
У Чаплина в 1917 году все было только впереди. Еще только предстояло сыграть того самого «Малыша», сняться в тех самых «Золотой лихорадке», «Огнях большого города», «Новых временах» и, конечно, в «Диктаторе». Но он уже стал тем, кем его запомнили – Бродягой.
Стоит отметить, что Чарльз Спенсер Чаплин родился далеко не с золотой ложкой во рту. Он вырос в беднейшем квартале, однако родился он в семье артистов. Отец, правда, как это часто бывает с людьми искусства, спился, а мать попала в клинику для умалишенных.
Однажды маленькому Чарли даже пришлось выйти к публике вместо матери из-за того, что у той пропал голос. Притом это было весьма успешное выступление – на сцену полетели монетки, которые малыш подобрал, а затем продолжил шоу.
Уже в девять лет он начинает работать, а к 1898 году он выступает в детском коллективе «Восемь ланкаширских парней». И дальше – театр, по большей части музыкальный. Целые 15 лет он работал в нем, играя в основном пьяниц. Правда, денег это не приносит. Впрочем, в самомнении ему не отказать – Чаплин считал, что он является величайшим артистом в мире.
Вероятно, это и помогло сыграть «бродягу» -- в нем, казалось, сочетались самые абсурдные вещи: короткий пиджак, большие башмаки, огромные штаны. И усы с тросточкой, которые были призваны сделать его немножечко старше.
В 1914 году Бродяга появился на свет. В частности, на экраны вышли «Детские автомобильные гонки», в котором уже появился этот персонаж Чаплина. Вообще, это была бессюжетная лента. А вот в «Необыкновенно затруднительном положении Мэйбл» Чаплин показал Бродягу, который появился еще в более чем 60 фильмах, уже во всей красе.
Конечно, любой мужчина, подавшийся в актерство, мечтает сыграть Гамлета. И Чаплин тоже мечтал, вот только роли все не было и не было. Впрочем, Чаплин даже не понимал, что он – отражение эпохи комедии, которая цвела пышным цветом. После о таком количестве пантомимы можно будет говорить, пожалуй, смотря только на Джима Керри.
Правда, особенно актуально это было, конечно, в немом кино – в частности потому, что эмоции как-то надо передавать. И людям это, конечно, нравилось – люди смотрели на все это и смеялись. И там было то самое доброе… нет, не ультранасилие, а утрированное. Морализаторства там тоже не было – никто не думал тогда о чувствах других людей.
И Чаплин, безусловно, стал мастером жанра – пластичный (мудрено ли, бывший танцор-артист мюзикхоллов!), гибкий, с прекрасной мимикой. И трюки, чаще всего, он выполнял сам.
Впрочем, скоро актер отходит от этого. Его персонаж вызывает и сочувствие, а рядом появляется женщина. В «Бродяге», к слову, актер уходит из кадра с разбитым сердцем. Но персонаж, впрочем, обзавелся даже подражателями – знали ли вы о Чарли Аплине? А с ним актер вообще-то судился.
Правда, именно благодаря суду мы знаем, каким именно был Бродяга – там полностью описывается его образ. Например, мы точно уверены, что это похожий на всех американских бродяг человек. А на экране этот образ подробнее: черные кудри, взъерошенные усы и брови, неопределенный возраст, трость. И, что важно, Бродяга таким и остался.
Бродяга часто ломал «четвертую стену, смотря прямо на зрителя. При этом мы не знали о нем ничего – ни адреса, ни семьи, ни какой-то хотя бы более или менее понятной константы. Даже национальность его нам решительно неизвестна. А значит, он – каждый человек одновременно. И люди это видели.
Очень быстро те самые люди, которые жили в междувоенном времени, поняли, что Бродяга – это, в общем-то, они сами. Они постоянно переезжают, в них постоянно что-то меняется. Все они в большей или меньшей степени были иммигрантами. Во всяком случае те, кто не принадлежал высшему сословию.
Даже когда эпоха немого кино канула в лету, Чаплин не хотел играть со звуком. Но даже когда в 1931 году вышла картина «Огни большого города», там все-таки был звук – захлопывающаяся дверь машины.
И картина, даже несмотря на отсутствие звука, стала успешной. Ее полюбили и культовые режиссеры будущих эпох, и многие современные зрители.
К слову, съемки «Великого диктатора» будто были приурочены к началу Второй Мировой. Они начались в ту же неделю, когда Великобритания объявила войну Германии. Вышел фильм спустя год, но актеру и его главному образу было необходимо дистанцироваться от Гитлера. А они были слишком похожи – оба прекрасно управляли толпой, родились чуть ли не в одну неделю, а чего стоили усы?
Это было последнее появление Бродяги. Там он – цирюльник-еврей, который наконец появляется в своей идентичности. И там он критикует абсолютно всех диктаторов, в том числе и тех, кто будут править миром в будущем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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