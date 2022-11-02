Чаплин и Бродяга – а есть ли разница? Как актер создал образ

Вот только это далеко не все, что о нем нужно знать – как минимум, в его жизни были женщины, и притом непомерно для него молодые, а к тому же, множество скандалов. Но главным, конечно, был образ Бродяги. Как он появился?

Представьте себе, что на дворе 10-е годы прошлого века, а вы – 28-летний успешный актер. Вас уже узнают всюду, вы получаете баснословные деньги (непомерные 10 тысяч долларов в неделю). Но вы не верите в свой успех. Хотя вам кажется, что ваше лицо – вообще везде. Фигурки, часы, комиксы, посуда. Где-то даже проводят конкурсы ваших же двойников. Но вот только это даже не пик вашей карьеры.