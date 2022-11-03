Отцы и Дети: почему Евгению Леонову не хватало любви своего сына

О доброте Леонова-старшего можно слагать легенды, ведь этот человек, по рассказам его близких, был готов обивать пороги инстанций, чтобы устроить кого-то в больницу или добиться выделения квартиры. Он никогда не выгонял нищих, пришедших к его порогу.

Но при этом актёр сам за себя никогда не хотел просить.