Отцы и Дети: почему Евгению Леонову не хватало любви своего сына

Прекрасного артиста театра и кино Евгения Леонова обожала вся страна, демонстрируя безграничную любовь. Вот только любви близки, как считает его сын Андрей, ему очень не хватало. Как так сложилось, что человек с большим сердцем не получил в своей жизни самого главного?
О доброте Леонова-старшего можно слагать легенды, ведь этот человек, по рассказам его близких, был готов обивать пороги инстанций, чтобы устроить кого-то в больницу или добиться выделения квартиры. Он никогда не выгонял нищих, пришедших к его порогу.
Но при этом актёр сам за себя никогда не хотел просить.
Артисты нередко выступали в больницах, правда, некоторые это делали не из большого желания. Но не Евгений Леонов, который не вёл себя как капризная избалованная знаменитость, хотя у него для этого были все возможности.
Причём после выступления, в отличие от коллег, Леонов, несмотря на усталость, шёл навстречу главврачу, просившему пообщаться больными и подарить им положительные эмоции.
Узнавали Леонова и на рынках любого города, где продавцы так и норовили одарить его продуктами совершенно бесплатно. Режиссер Марк Захаров шутил по этому поводу, что съесть то, что заработало лицо актёра, просто невозможно.
Правда, сам для себя Евгений Павлович ничего не просил, и даже не брал кредиты, полагая, что невозможно брать деньги ни у государства, ни у друзей. Даже если условия где-то были неподходящими, он никогда не жаловался и учил этому своего сына.
Несмотря на то, что Евгений Леонов регулярно одёргивал и укорял за недовольство Андрея, обучая его самостоятельно решать проблемы, в быту, по словам сына, он был очень добрым человеком, умевшим слушать и неспособным долго сердиться.
Актёр любил общаться с сыном, правда, тот из-за своей застенчивости редко говорил в ответ о чём-то важном. Забавно, что один момент мать попросила Андрея называть отца Женей, чтобы тот чувствовал себя моложе. Правда, позже он всё-таки осознал, что Евгению Павловичу хотелось услышать простого «папа» или «батя».
Но и в этом случае он ни о чём не просил, даже у самых близких. Родные сравнивали Леонова с беззащитным ребёнком, которому просто хотелось любви. В один момент сын и вовсе начал стесняться отца из-за его популярности, поскольку даже простой поход на футбол превращался в мучение из-за пристального внимания поклонников.
Когда Андрей Леонов выбрал для себя профессию актёра, отец пытался ему помочь. Правда, сын, как это часто бывает, воспринимал дельные советы как занудство и придирчивость. Однако это не мешало Евгению Павловичу оставаться самым важным человеком в жизни своего уже повзрослевшего чада.
Однако от сына он этого так и не услышал, уйдя из жизни в конце января 1994 года. Теперь Андрей Леонов во многих интервью говорит, что сожалеет о своей недосказанности. И о том, что так и не научился любить, как это было нужно не актёру, а, в первую очередь, простому человеку.
Уже после общения со своими детьми Леонов-младший понял, что отца любили и коллеги, и зрители, и домашние, однако ему хотелось совсем другой любви, о чём Евгений Павлович написал в своих «Письмах к сыну»: «Люби меня, как я тебя».
Конечно, подобные истории возникают не только у знаменитых актёров, однако это лишь очередное подтверждение тому, что нужно вовремя говорить своим близким слова, которые для них важны и могут стать всем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне не понятно такое панибратство, да еще с подачи матери.