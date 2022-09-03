Завораживающие винтажные фото, которые помогают больше узнать о мире прошедших лет

Словно сошедший с фальшивых фотографий, где запечатлены снежные люди, человек – это Стефан Бибровски. Или Лайонел – сценический псевдоним, под которым он сделал вынужденную карьеру.

Мальчик появился на свет в небольшой деревеньке Бельск в 1891 году и страдал редким генетическим заболеванием – гипертрихозом или повышенным оволосением. Понятно, что в медвежьем углу в то время о таком недуге не знали. И родители попросту боялись своего чада, считая его чем-то вроде порождения дьявола. По сему отдали малыша странствующему циркачу Седльмейеру.