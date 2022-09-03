Завораживающие винтажные фото, которые помогают больше узнать о мире прошедших лет

Человек-йети, дом оживших кошмаров и знойная красотка в бикини помогут прикоснуться к жизни, которая осталась в далёком прошлом.
И чуть лучше понять особенности другой эпохи.
Словно сошедший с фальшивых фотографий, где запечатлены снежные люди, человек – это Стефан Бибровски. Или Лайонел – сценический псевдоним, под которым он сделал вынужденную карьеру.
Мальчик появился на свет в небольшой деревеньке Бельск в 1891 году и страдал редким генетическим заболеванием – гипертрихозом или повышенным оволосением. Понятно, что в медвежьем углу в то время о таком недуге не знали. И родители попросту боялись своего чада, считая его чем-то вроде порождения дьявола. По сему отдали малыша странствующему циркачу Седльмейеру.
Тот забрал 4-летнего мальчонку на воспитание и придумал ему не только амплуа, но и целую историю-биографию – трогательную и романтизированную. Якобы отца Лайонела на глазах беременной матери разорвали львы. Поэтому на свет и появился такой странный ребенок. Карьера Стефана складывалась вполне успешно: он гастролировал с труппой по Европе и США. Скончался человек-лев от сердечного приступа, когда ему было чуть за сорок.
Это фото – практически иллюстрация сказки о приключениях девочки Элли, попавшей в волшебную страну в домике, который унес ураган. В действительности это дом, пострадавший от урагана в 40-е. Его принесло на пляж в Лонг-Айленд. К сожалению, жизнь – это не сказка, и ураган унес не только дом, но и 15 человеческих жизней.
Кадр 1952 года. Поезд, выехавший из Сан-Франциско, накрыла сильнейшая лавина. Трое суток потребовалось спасателям, чтобы пробиться к поезду и людям. Все 22 человека остались живы и были перевезены в безопасное место.
Фильм «Ужас Амитивилля» смотрели многие. Но не все знают, что он основан на реальных событиях. Большая дружная семье приобрела уютный дом в 30 километрах от Нью-Йорка и прожила в нем 9 лет. Но одна ночь изменила все. Один из сыновей расправился с родными: убил родителей, двух братьев и двух сестер.
Он не отпирался, честно признался в содеянном, но настаивал, что им двигала некая злая сила – дух индейского вождя, племя которого проживало на этом месте и было зверски уничтожено стараниями капитана Джона Андерхилла из-за отказа индейцев отдать свои земли.
Снимок сделали в Бразилии 7 мая 1952 года, когда журналисты Эд Кессел и Жоао Мартинс готовили репортаж для журнала O’Cruzeiro. Загадочный летающий объект в тот день видели еще 40 очевидцев.
Это не декорация для фильма ужасов, а реальный обеденный стол. Его накрыли и подготовили в Германии для обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Чтобы они не забывали о грядущем будущем.
Звезда бурлеска 50-х Лилли Кристин в детстве носила другое имя. Девочку, которая родилась в 1923 году, звали Марта Тереза Помпенде. После начала танцевальной карьеры она стала звездой в клубе Prima's 500 в Новом Орлеане.
За удивительную грацию и пластику, сочетающиеся с роскошной фигурой, ее прозвали женщиной-кошкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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