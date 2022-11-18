Самые жалостливые советские мультфильмы

Вот вроде бы мультипликационный пингвин - а жалко. Непростая судьба досталась парню. Он лишь на некоторое время доверил яйцо своего сородичу, но тот упустил яйцо в море. А у пингвинов вся ценность это и есть яйцо с будущим детенышем.

Самое противное - этому пингвину подложили камень в виде яйца. И это "каменное яйцо" пингвин продолжал высиживать.

У всех уже появились птенцы, но наш герой продолжал верить, что у него однажды будет птенец. Только вот пришло время мигрировать к теплым островам. И взял он камень с собой, ведь это был его младенец.