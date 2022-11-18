Самые жалостливые советские мультфильмы

А ведь иногда в мультфильмах показывали такое ... что неокрепший детский мозг рисовал себе картинку, из-за которой хотелось реветь. Сюжет мультфильма так пробирал в душу, что вызывал если уж не слезы, то дополнительный камень на сердце.
У каждого свой список мультфильмов с высоким порогом чувствительности, но я перечислю свой.
Верните Рекса, 1975 года
Этот мультфильм часто показывали по ТВ. И вроде бы знаешь, что там произойдет, но все равно смотришь. Жалко этого добряка Рекса, который спас хозяина, но сам оказался в больнице. Врач ничего сделать не смог. И еще вот этот голос Всеволода Санаева, который дает понять, что было сделано всё возможное.
Потом, конечно, у мальчика появляется другая собака - маленький щенок, которого врач забрал у маргиналов, но тот момент, когда Рекса не стало, действительно вышибает слезу.
Пингвины, 1968 года
Вот вроде бы мультипликационный пингвин - а жалко. Непростая судьба досталась парню. Он лишь на некоторое время доверил яйцо своего сородичу, но тот упустил яйцо в море. А у пингвинов вся ценность это и есть яйцо с будущим детенышем.
Самое противное - этому пингвину подложили камень в виде яйца. И это "каменное яйцо" пингвин продолжал высиживать.
У всех уже появились птенцы, но наш герой продолжал верить, что у него однажды будет птенец. Только вот пришло время мигрировать к теплым островам. И взял он камень с собой, ведь это был его младенец.
Камень потянул пингвина на дно, но отец продолжал верить, что спасает свое дитя.
Только черствый человек после этого мультфильма не ревел. И пусть это пингвины, но им переданы антропоморфные черты, которые заставлять сопереживать еще сильнее.
Варежка, 1968 года
Девочка очень хотела собаку, но строгая и занятая мама не разрешает девочке завести животное. И тогда девочка сделала себе воображаемую собаку - она стала водить за собой обычную варежку.
И от большого желания варежка вдруг превращается в щенка. Девочка на радостях ведет своего щенка на конкурс собак. Но там происходит трагедия - Варежка зацепляется за гвоздь. И щенок становится снова варежкой.
Дома девочка наливает молока, надеясь, что ее варежка снова станет щенком.
Мама видит, что девочка уже на грани, а потому идет к соседям и берет у них щенка.
Сам по себе мультфильм не слезливый, но очень грустный.
Гора динозавров, 1967
Мультфильм про динозавров, которые жили миллионы лет назад. Динозавры несли свои яйца поближе к Солнцу, чтобы их малыши вылуплялись в лучах.
Но климат становился суровее, яйца становились всё более крепкими. Природа защищала зародышей посредством утолщения скорлупы.
И однажды, когда один маленький динозаврик захотел увидеть солнце, он не смог вылупиться. "Выпусти меня! Я приспособлюсь, честное слово!" - кричит он.
От динозаврика остались лишь окаменелости.
Очень тяжело смотреть такие мультфильмы, так как динозаврик это маленький ребенок динозавра. А подобное всегда вызывает слезы.
Поморская быль, 1987
Мультфильмы из серии "Смех и горе у Бела моря" довольно веселые. Да и текст читает Евгений Леонов.
Но вот последний мультфильм "Поморская быль" наводит жуткую тоску.
Два брата оказались в безвыходном положении. Они оказались на небольшом островке. Никто их не найдет. Шансов на спасение нет. Братья были резчиками по дереву, а потому начали они создавать память о себе.
История о лекаре Иване, который превратился в медведя и долгие годы искал способ снять с себя это проклятие.
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АНТИФИШКИ
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