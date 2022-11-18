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Самые жалостливые советские мультфильмы

Самые жалостливые советские мультфильмы

Автор:
18 ноября 2022 09:37
Сообщество : Кино
Метки: дети   детство   до слез   милота   мультфильм   подборка   
1061
12

А ведь иногда в мультфильмах показывали такое ... что неокрепший детский мозг рисовал себе картинку, из-за которой хотелось реветь. Сюжет мультфильма так пробирал в душу, что вызывал если уж не слезы, то дополнительный камень на сердце.

У каждого свой список мультфильмов с высоким порогом чувствительности, но я перечислю свой.


Верните Рекса, 1975 года

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Этот мультфильм часто показывали по ТВ. И вроде бы знаешь, что там произойдет, но все равно смотришь. Жалко этого добряка Рекса, который спас хозяина, но сам оказался в больнице. Врач ничего сделать не смог. И еще вот этот голос Всеволода Санаева, который дает понять, что было сделано всё возможное.

Потом, конечно, у мальчика появляется другая собака - маленький щенок, которого врач забрал у маргиналов, но тот момент, когда Рекса не стало, действительно вышибает слезу.


Пингвины, 1968 года

Вот вроде бы мультипликационный пингвин - а жалко. Непростая судьба досталась парню. Он лишь на некоторое время доверил яйцо своего сородичу, но тот упустил яйцо в море. А у пингвинов вся ценность это и есть яйцо с будущим детенышем.

Самое противное - этому пингвину подложили камень в виде яйца. И это "каменное яйцо" пингвин продолжал высиживать.

У всех уже появились птенцы, но наш герой продолжал верить, что у него однажды будет птенец. Только вот пришло время мигрировать к теплым островам. И взял он камень с собой, ведь это был его младенец.

Камень потянул пингвина на дно, но отец продолжал верить, что спасает свое дитя.

Только черствый человек после этого мультфильма не ревел. И пусть это пингвины, но им переданы антропоморфные черты, которые заставлять сопереживать еще сильнее.


Варежка, 1968 года

Девочка очень хотела собаку, но строгая и занятая мама не разрешает девочке завести животное. И тогда девочка сделала себе воображаемую собаку - она стала водить за собой обычную варежку.

И от большого желания варежка вдруг превращается в щенка. Девочка на радостях ведет своего щенка на конкурс собак. Но там происходит трагедия - Варежка зацепляется за гвоздь. И щенок становится снова варежкой.

Дома девочка наливает молока, надеясь, что ее варежка снова станет щенком.

Мама видит, что девочка уже на грани, а потому идет к соседям и берет у них щенка.

Сам по себе мультфильм не слезливый, но очень грустный.


Гора динозавров, 1967

Мультфильм про динозавров, которые жили миллионы лет назад. Динозавры несли свои яйца поближе к Солнцу, чтобы их малыши вылуплялись в лучах.

Но климат становился суровее, яйца становились всё более крепкими. Природа защищала зародышей посредством утолщения скорлупы.

И однажды, когда один маленький динозаврик захотел увидеть солнце, он не смог вылупиться. "Выпусти меня! Я приспособлюсь, честное слово!" - кричит он.

От динозаврика остались лишь окаменелости.

Очень тяжело смотреть такие мультфильмы, так как динозаврик это маленький ребенок динозавра. А подобное всегда вызывает слезы.


Поморская быль, 1987

Мультфильмы из серии "Смех и горе у Бела моря" довольно веселые. Да и текст читает Евгений Леонов.

Но вот последний мультфильм "Поморская быль" наводит жуткую тоску.

Два брата оказались в безвыходном положении. Они оказались на небольшом островке. Никто их не найдет. Шансов на спасение нет. Братья были резчиками по дереву, а потому начали они создавать память о себе.

История о лекаре Иване, который превратился в медведя и долгие годы искал способ снять с себя это проклятие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   детство   до слез   милота   мультфильм   подборка   
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16  комментариев
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80
Евген 57 минут назад
А как же про мамонтёнка?
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9k
Sapsan 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
no_fate Полчаса назад
Мультфильмы с подобными сценами закладывают фундаментальные основы человечности у ребенка. А если посмотреть на современную мультипликацию, особенно Западную, становится очевидно, что она призвана воспитывать в детях жестокость и принципы потребления без какой либо отдачи.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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20k
Alf Полчаса назад
Добавлю: Серая шейка, Воспоминание (1986), Девочка со спичками,
Ссылка www.youtube.com
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17k
Дмитрий 47 минут назад
"Метаморфоза" про слепую девочку и пацана-хулигана, переосмыслившего своё поведение. Кукольные мультфильмы я не очень жаловал, но этот, как теперь принято говорить, "зашёл" и запомнился.
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7k
Nikolay 51 минуту назад
Был такой мультфильм "Северная сказка" по чукотской сказке. Я когда только видел, что он начинается по телевизору, бегом бежал что бы побыстрее выключить или переключить. УЖ очень по нервам бил
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466
Лютый вам Бетховен 53 минуты назад
Ещё есть м/ф про крокодила который дарил цветы возлюбленной каждый день. Пришла осень и, не найдя цветов, крокодил превратился в маленький дубовый листик, чтобы хоть как то утешить любимую (простите, названия не помню).
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466
Лютый вам Бетховен Denissg 24 минуты назад
Точно! Спасибо.
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19
Александр Т. Час назад
Добавил бы ещё "Девочка и дельфин" (1979). Концовка, на мой взгляд, очень грустная.
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36k
Алексей Час назад
вот не только трогает, но и оставляет очень долгую память)
Ссылка www.youtube.com
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Варежка", кстати, один из первых мультфильмов, который был тиражирован на 8мм. кинопленке и представлен в розничную торговлю. В каждом магазине кино-фототоваров сиротливо лежала "Варежка".
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8
Sata33 2 часа назад
Да нормальные мультики , они хоть что-то трогают в душе .
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