Мужчина узнал о пуле, засевшей в его теле, 77 лет спустя

После падения с балкона своего дома в китайской провинции Шаньдун,Чжао Хэ, гнесмотря на свой почтенный возраст, чувствовал себя нормально - по крайней мере, как говорят его родные, он не сообщал им о каких-либо симптомах. Боли он не чувствовал, но через некоторое время у ветерана Второй мировой войны появился легкий дискомфорт в шее. Сын решил отвезти его в больницу на обследование. Услышав о его падении, врачи порекомендовали сделать рентген, чтобы убедиться, что он не получил серьезных повреждений шеи. Однако вместо перелома рентген выявил в шее у мужчины инородный предмет, который позже идентифицировали как старую пулю.

95-летний мужчина рассказал врачам, что подростком вступил в китайскую армию и участвовал в двух войнах — против японских захватчиков во время Второй мировой войны (1931-1945 гг.) и на стороне Северной Кореи во время Корейской войны ( 1950-1953). Во время службы в армии он получил множественные ранения, но не помнил о том, как получил пулю в шею.