Мужчина узнал о пуле, засевшей в его теле, 77 лет спустя

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Недавно 95-летний китайский ветеран войны обнаружил, что уже почти восемь десятилетий живет с пулей в шее.
После падения с балкона своего дома в китайской провинции Шаньдун,Чжао Хэ, гнесмотря на свой почтенный возраст, чувствовал себя нормально - по крайней мере, как говорят его родные, он не сообщал им о каких-либо симптомах. Боли он не чувствовал, но через некоторое время у ветерана Второй мировой войны появился легкий дискомфорт в шее. Сын решил отвезти его в больницу на обследование. Услышав о его падении, врачи порекомендовали сделать рентген, чтобы убедиться, что он не получил серьезных повреждений шеи. Однако вместо перелома рентген выявил в шее у мужчины инородный предмет, который позже идентифицировали как старую пулю.
95-летний мужчина рассказал врачам, что подростком вступил в китайскую армию и участвовал в двух войнах — против японских захватчиков во время Второй мировой войны (1931-1945 гг.) и на стороне Северной Кореи во время Корейской войны ( 1950-1953). Во время службы в армии он получил множественные ранения, но не помнил о том, как получил пулю в шею.
95-летний мужчина рассказал врачам, что подростком вступил в китайскую армию и участвовал в двух войнах — против японских захватчиков во время Второй мировой войны (1931-1945 гг.) и на стороне Северной Кореи во время Корейской войны ( 1950-1953). Во время службы в армии он получил множественные ранения, но не помнил о том, как получил пулю в шею.
«Он был ранен, когда во время одного из боев переправлял через реку раненого товарища. Осколки есть и в других частях его тела», — рассказал Ван, зять Чжао Хэ.
Сам Чжао считает, что пуля находилась в его шее с 1944 года. По-видимому, она действительно попала в него переходе через реку. Пуля прошла через левую часть носа, пробила ему верхнюю челюсть и выбила несколько зубов, после чего застряла в шее. Впрочем, это всего лишь его догадка.
Изучив рентгеновские снимки, врачи сказали Чжао Хэ и его семье, что пуля прошла рядом с некоторыми крупными кровеносными сосудами и что, поскольку она не вызвала у него никаких проблем, лучше оставить ее, как есть. Ветеран войны согласился. «Я был здоров все эти годы, поэтому сейчас нет причин что-то менять», — сказал Чжао Хэ.
Сам Чжао считает, что пуля находилась в его шее с 1944 года. По-видимому, она действительно попала в него переходе через реку. Пуля прошла через левую часть носа, пробила ему верхнюю челюсть и выбила несколько зубов, после чего застряла в шее. Впрочем, это всего лишь его догадка.
Изучив рентгеновские снимки, врачи сказали Чжао Хэ и его семье, что пуля прошла рядом с некоторыми крупными кровеносными сосудами и что, поскольку она не вызвала у него никаких проблем, лучше оставить ее, как есть. Ветеран войны согласился. «Я был здоров все эти годы, поэтому сейчас нет причин что-то менять», — сказал Чжао Хэ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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