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Мужчина узнал о пуле, засевшей в его теле, 77 лет спустя

Мужчина узнал о пуле, засевшей в его теле, 77 лет спустя

Автор:
17 ноября 2022 17:19
Сообщество : Истории
Метки: Китай   ветеран   здоровые   истории   нежданное открытие   неожиданность   ну вы даете!   пуля   рана   
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Недавно 95-летний китайский ветеран войны обнаружил, что уже почти восемь десятилетий живет с пулей в шее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   ветеран   здоровые   истории   нежданное открытие   неожиданность   ну вы даете!   пуля   рана   
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4  комментария
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463
Лютый вам Бетховен 50 минут назад
"Вот пуля пролетела и ага-а-а..."
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18k
Valiko Минуту назад
работает - не трогай (с)
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2k
Vovan Petroff 24 минуты назад
В одной псковской школе дело было. На НВП стрельба из мелкашек была (не из воздушек). Девка мишень смотреть пошла. А в это время на огневом рубеже кто-то стрельнул (недосмотр военрука). Пуля вошла прямо в ягодицу и плотно застряла в тазовой кости. Врачи посмотрели повертели. Ничему не мешает. Чего зря организм ковырять? Так и оставили.
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4k
Александр Николаевич 53 минуты назад
Могу посмотреть на звёзды без напряга только в горизонтальном положении – думал шейный остеохондроз, а вишь, как оно могёт быть

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