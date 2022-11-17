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Трансгендер Антонина устроило химическую лабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД

Трансгендер Антонина устроило химическую лабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД

Автор:
17 ноября 2022 16:08
Сообщество : Жить в России
Метки: transgender   Москва   инетерсное   лаборатрия   радиочастоты   фото   хомия   
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В квартире на северо-западе Москвы трансгендер Антонина (в прошлом Антон) развернул целую химическую лабораторию для того, чтобы сменить пол. Зачем ему радиостанция с частотами МВД — пока непонятно.

Слесарь-газовщик проводил работы в доме напротив московского политеха в районе Коптево. Мужик пожаловался в полицию на странную квартиру, сообщив, что там есть химическая лаборатория и радиостанция, сообщает SHOT. Говорит, пытались проверить плиту в мистической квартире ещё в прошлом году, но их не пустили.

Приехавшие на место силовики обнаружили в квартире радиостанцию, настроенную на частоты МВД, МЧС и ГИБДД.

Сосед московского трансгендера-химика рассказал SHOT, какие чудесные открытия делали силовики во время визита к Антону-Антонине. А потом ей выломали дверь.

Кроме того, в квартире были баллоны с химическими веществами, такие как щелочь, соли и разного рода кислоты.

Собственницей квартиры оказался трансгендер Антонина (в прошлом Антон). Пол Антонина сменил более десяти лет назад. В то же время он купил на Украине специальные гормональные уколы с большим запасом. Из-за этого у Антонины начались проблемы с давлением, и прямо в квартире он создавал цитрат магния и самостоятельно вводил себе из-за проблем с давлением.

Канистры с различными веществами он объяснил полицейским страстью к химическим опытам, однако заверил силовиков, что всё якобы в рамках закона.

Полицейские выяснили, что Антонина не только прослушивала радиочастоты экстренных служб Москвы, но и записывала переговоры на жёсткий диск. Это, по её словам, тоже не более чем просто увлечение. Однако пока правоохранители не особо верят хозяйке квартиры, поэтому продолжают проверку, уточняет Life.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   Москва   инетерсное   лаборатрия   радиочастоты   фото   хомия   
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13  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
Если оно в эфир на этих частотах не выходило, то и предъявить то будет нечего. За прослушивание эфира статьи нет. За хранение химических реактивов тоже. Вот когда, синтезирует взрывчатку, либо наркоту, вот тогда добро пожаловать.
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8k
GROMOZEKA 8 минут назад
Чет как то ДО оно больше на бабу похоже, чем ПОСЛЕ
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20k
babuby 10 минут назад
Состав нарушений(или преступлений) в чём?
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184
Igor Grishaev 24 минуты назад
Столичная милиция до сих пор использует аналоговые радиостанции?? Каменный век
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323
Liberman 36 минут назад
Вот, 4 дня назад пропал амфетамин на севере Москвы)
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829
buba 36 минут назад
отцепитесь от нее...него.... ну бля, может ,короче, это супергерой, который пытается останавливать преступления!!! )))))
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12k
? ? ? 37 минут назад
преступления нет. натянули сову на глобус.
всё вышеперечисленное не запрещено.
Антон, Антанина или Антонио может дальше радиогубительствовать.
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2k
Старожил 55 минут назад
Не вижу большой разницы между слева и справа
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3k
samtel Час назад
С каких пор слушать радиопереговоры запрещено?
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25k
Юрий 2 часа назад
Прослушивание частот и запись гражданских спецслужб запрещены? По правилам - ведение секретных переговоров без ЗАС по радиоканалам запрещены. Для прослушивания не нужны какие то супер радиостанции. SDR приёмник (за пару тройку тысяч руб) прекрасно справляется.

И что этому "Антону" предъявят в суде? Прослушивание? Может накопить побольше фактов и реально посадить лет на 5-10?
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну тогда - прослушивалО и АнтонинО
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
316208



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