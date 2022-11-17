Трансгендер Антонина устроило химическую лабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД

В квартире на северо-западе Москвы трансгендер Антонина (в прошлом Антон) развернул целую химическую лабораторию для того, чтобы сменить пол. Зачем ему радиостанция с частотами МВД — пока непонятно.
Слесарь-газовщик проводил работы в доме напротив московского политеха в районе Коптево. Мужик пожаловался в полицию на странную квартиру, сообщив, что там есть химическая лаборатория и радиостанция, сообщает SHOT. Говорит, пытались проверить плиту в мистической квартире ещё в прошлом году, но их не пустили.
Приехавшие на место силовики обнаружили в квартире радиостанцию, настроенную на частоты МВД, МЧС и ГИБДД.
Сосед московского трансгендера-химика рассказал SHOT, какие чудесные открытия делали силовики во время визита к Антону-Антонине. А потом ей выломали дверь.
Кроме того, в квартире были баллоны с химическими веществами, такие как щелочь, соли и разного рода кислоты.
Собственницей квартиры оказался трансгендер Антонина (в прошлом Антон). Пол Антонина сменил более десяти лет назад. В то же время он купил на Украине специальные гормональные уколы с большим запасом. Из-за этого у Антонины начались проблемы с давлением, и прямо в квартире он создавал цитрат магния и самостоятельно вводил себе из-за проблем с давлением.
Канистры с различными веществами он объяснил полицейским страстью к химическим опытам, однако заверил силовиков, что всё якобы в рамках закона.
Полицейские выяснили, что Антонина не только прослушивала радиочастоты экстренных служб Москвы, но и записывала переговоры на жёсткий диск. Это, по её словам, тоже не более чем просто увлечение. Однако пока правоохранители не особо верят хозяйке квартиры, поэтому продолжают проверку, уточняет Life.
Источник:
АНТИФИШКИ
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всё вышеперечисленное не запрещено.
Антон, Антанина или Антонио может дальше радиогубительствовать.
И что этому "Антону" предъявят в суде? Прослушивание? Может накопить побольше фактов и реально посадить лет на 5-10?
Нормальные-то разговоры - чего писать? Как "первый" вызывает "второго" на пьяную драку?