Трансгендер Антонина устроило химическую лабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД

Сосед московского трансгендера-химика рассказал SHOT, какие чудесные открытия делали силовики во время визита к Антону-Антонине. А потом ей выломали дверь.

Кроме того, в квартире были баллоны с химическими веществами, такие как щелочь, соли и разного рода кислоты.