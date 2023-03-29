Ещё одна булгаковская метафора: кем была Низа из «Мастера и Маргариты»?

Помните прекрасную жительницу Ершалаима по имени Низа, в которую был страстно влюблён Иуда из Кириафа? Хотя персонаж представлен довольно схематично, но в романе гения нет места мелочам.
Итак, Иуда настолько вожделеет Низу и пылает к ней любовью, что на главное своё преступление – предательство идёт отчасти и из-за чувств, а не только ради корысти.
Но натура самой женщины холодная, коварная и изощрённая. Низа отлично понимает отношение к ней поклонника и использует его исключительно для реализации собственных замыслов. Дело в том, что женщина является тайным агентом Афрания. А Афраний – это начальник тайной стражи при прокураторе Иудеи Понтии Пилате. В романе именно этот персонаж составляет фальшивый документ о словах Иешуа Га-Ноцри, который потом был представлен Понтию Пилату.
Именно по приказу начальника Низа заманивает к себе Иуду. А потом подводит к гибели от рук нанятых Афранием убийц. Исследователи творчества писателя считают, что героиня выступает олицетворением коварства, корысти и подлости. Что интересно, с одной стороны она выступает олицетворением самого Иуды, предавшего ради денег, а с другой – Маргариты. Ведь если обратиться к роману, то в нём упоминается, что Маргарита была замужем. И довольно легко предала супруга из-за чувств к Мастеру. При этом факт наличия любовника она скрывает. Надо полагать, чтобы не потерять высокий уровень материального благополучия, к которому она привыкла (муж хорошо зарабатывает, в отличие от нищего Мастера).
Но в своих тёмных проявлениях Низа пошла дальше. Она спокойно обрекла любовника на смерть. Тогда как Маргарита пытается спасти Мастера, что ей даже частично удаётся.
Низа – персонаж сухой, прагматичный, циничный и жестокий. Она отлично понимает, что Иуда погибнет. И она сама будет причиной его гибели. И мысли эти нисколько не беспокоят женщину. А Маргарита не хочет смерти Мастера. Впрочем, как и своей собственной. И исход Иуды и Мастера можно было бы назвать одинаковым, ведь они погрузились в мир дьявольских иллюзий. Но если душу Иуды ожидает мрак, то Мастера пощадили и даровали покой.
А какой второстепенный персонаж романа показался вам особенно интересным?
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Потому что в тексте этого нет. Да и про причастность Афрания к убийству Иуды говорится лишь косвенно.
"– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в свет?
– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий.
– Передай, что будет сделано, – ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул: – И покинь меня немедленно.
– Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, – в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.
– Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.
Пожалуй, сяду за сочинение )))