Ещё одна булгаковская метафора: кем была Низа из «Мастера и Маргариты»?

Именно по приказу начальника Низа заманивает к себе Иуду. А потом подводит к гибели от рук нанятых Афранием убийц. Исследователи творчества писателя считают, что героиня выступает олицетворением коварства, корысти и подлости. Что интересно, с одной стороны она выступает олицетворением самого Иуды, предавшего ради денег, а с другой – Маргариты. Ведь если обратиться к роману, то в нём упоминается, что Маргарита была замужем. И довольно легко предала супруга из-за чувств к Мастеру. При этом факт наличия любовника она скрывает. Надо полагать, чтобы не потерять высокий уровень материального благополучия, к которому она привыкла (муж хорошо зарабатывает, в отличие от нищего Мастера).

Но в своих тёмных проявлениях Низа пошла дальше. Она спокойно обрекла любовника на смерть. Тогда как Маргарита пытается спасти Мастера, что ей даже частично удаётся.