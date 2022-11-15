У вас есть непрочитанные… берестяные грамоты XI–XV веков

Советские археологи впервые обнаружили древнерусские грамоты в 1951 году в Великом Новгороде. Всего в этих краях найдено более 1150 записей.
Позже берестяные письма были обнаружены еще в 11 русских городах, в том числе в Москве.
На выставке "У вас есть непрочитанные…" в парке Зарядье можно увидеть 11 берестяных грамот, датируемых XI - XV веком, среди которых записи мальчика Онфима, долговой список, записка о сватовстве, письмо об отправке вина, любовное послание, заговор от болезней и записка с древнейшим упоминанием о Москве.
Экспонаты привезли из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.
Берестяные грамоты освещают то, что не попадало на страницы летописей, актов и других официальных документов. Многие грамоты - это записки личного характера, своего рода записная книжка древнего новгородца.
В отличие от других письменных источников, которые неоднократно переписывались и адаптировались под реалии времени, берестяные грамоты дошли до нас без искажений, позволяя увидеть живой древнерусский язык.
Грамоты средних веков были такой же "контент-единицей" для наших предков, как для нас - сообщения в мессенджерах и соцсетях.
Их язык, смысловое наполнение и визуальная стилистика отражают реалии средневекового города, быт самых разных слоев населения.
Самое интересное, что по оценке ученых, только в культурном слое Новгорода хранится не менее 20 тысяч берестяных грамот, которые еще предстоит обнаружить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Содержит послание от Радослава к брату Хотеславу (указание взять деньги у прасола (торговца)), и язвительный ответ Хотеслава.
В конце записки от Радослава к Хотеславу с просьбой взять у торговца деньги другим почерком приписано: «ѧковебрате"билежѧ» («Якове, брате, "би лежа»). Примерный смысл этой пометки «Яков, брат, не оригинальничай», «будь как все», «не вы"бывайся».
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Мне лично нравится вот эта : Ном.1148., Богемия-Софийская Сторона ., Пер. пол. пятнадцатого в.
Серькию . лосось . Юрью лосось Мику-
линьскому лосось Лазарю короб-
оцка икри да торпица зехъну
торпиця да сухыхъ . Да Федору т-
орпиц{я} и лосось . Степани-
ди лосось сторожу Смену лосось
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ПЕРЕВОД :
Сергию лосось . Юрию лосось Мику-
линскому ( вероятно батюшка Никольской церкви ?) лосось Лазарю короб-
очка икры да торпица ( по мнению учёных - речной карп ?) зехну
речной карп ? и таранька . Да Федору т-
орпиця и лосось Степани-
ди лосось Сторожу Семену лосось
А вот интересно (сейчас подумал) - кто-нить сегодня расшифрует? Не, конечно, применить комп со спец.обеспечением - тогда, может, и "фи, разве это сложно", а вот если как в то время, когда цифр.технологии были только в проекте, кто-нибудь рискнёт?
Текст:
Ѿ МилУшѣ къ Марьнѣ. Коси вѣликее пъехати бъ еи за Сновида.
Маренко! пеи пuзда и сѣкыле!
Рѣкла ти! такъ Милушѧ: въдаи 2 гривене вецѣрашенеи.
Перевод текста:
Основной текст: «От Милуши к Марене. Большой Косе пойти бы ей замуж за Сновида. Маренка! Пусть же напьются пuзда и клитор!»; приписка: «Говорит (букв. сказала) тебе Милуша: дай две гривны вчерашние»
з.ы Это оригинальные записки сохранившиеся до нас. Я уже кучу раз писал. Прочтите эпос о Гильгамеше, и увидите, сколько там срама и всего интересного...как же там было (не дословно)...."Энкиду вырвал корень быка и бросил его в лицо богине Иштар".