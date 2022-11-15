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У вас есть непрочитанные… берестяные грамоты XI–XV веков

У вас есть непрочитанные… берестяные грамоты XI–XV веков

Автор:
15 ноября 2022 20:10
Метки: археология   береста   выставки   древность   история   русь   средневековье   
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Советские археологи впервые обнаружили древнерусские грамоты в 1951 году в Великом Новгороде. Всего в этих краях найдено более 1150 записей.
Позже берестяные письма были обнаружены еще в 11 русских городах, в том числе в Москве.

На выставке "У вас есть непрочитанные…" в парке Зарядье можно увидеть 11 берестяных грамот, датируемых XI - XV веком, среди которых записи мальчика Онфима, долговой список, записка о сватовстве, письмо об отправке вина, любовное послание, заговор от болезней и записка с древнейшим упоминанием о Москве.

Экспонаты привезли из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

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Берестяные грамоты освещают то, что не попадало на страницы летописей, актов и других официальных документов. Многие грамоты - это записки личного характера, своего рода записная книжка древнего новгородца.

В отличие от других письменных источников, которые неоднократно переписывались и адаптировались под реалии времени, берестяные грамоты дошли до нас без искажений, позволяя увидеть живой древнерусский язык.

Грамоты средних веков были такой же "контент-единицей" для наших предков, как для нас - сообщения в мессенджерах и соцсетях.

Их язык, смысловое наполнение и визуальная стилистика отражают реалии средневекового города, быт самых разных слоев населения.

Самое интересное, что по оценке ученых, только в культурном слое Новгорода хранится не менее 20 тысяч берестяных грамот, которые еще предстоит обнаружить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: археология   береста   выставки   древность   история   русь   средневековье   
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9  комментариев
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59k
Опиум для народа 5 часов назад
Старорусская берестяная грамота № 35
Содержит послание от Радослава к брату Хотеславу (указание взять деньги у прасола (торговца)), и язвительный ответ Хотеслава.
В конце записки от Радослава к Хотеславу с просьбой взять у торговца деньги другим почерком приписано: «ѧковебрате"билежѧ» («Якове, брате, "би лежа»). Примерный смысл этой пометки «Яков, брат, не оригинальничай», «будь как все», «не вы"бывайся».

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31k
MatveiVainrub Час назад
Фотографии грамот в основном тексте ветки принадлежат руке мальчика по имени Анфим . И учеником он был не очень хорошим . Всё больше и от скуки ради рисовал на бересте человечков и другое всякое .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мне лично нравится вот эта : Ном.1148., Богемия-Софийская Сторона ., Пер. пол. пятнадцатого в.

Серькию . лосось . Юрью лосось Мику-
линьскому лосось Лазарю короб-
оцка икри да торпица зехъну
торпиця да сухыхъ . Да Федору т-
орпиц{я} и лосось . Степани-
ди лосось сторожу Смену лосось

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕРЕВОД :
Сергию лосось . Юрию лосось Мику-
линскому ( вероятно батюшка Никольской церкви ?) лосось Лазарю короб-
очка икры да торпица ( по мнению учёных - речной карп ?) зехну
речной карп ? и таранька . Да Федору т-
орпиця и лосось Степани-
ди лосось Сторожу Семену лосось
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3k
константин 3 часа назад
как можно это перевести на современный язык?Непонятные буквы ,люди, вместо рук грабли,долго ж надо не спать ,что бы расшифровать эти записи!
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6k
ekarataev 3 часа назад
Из бересты надо дома делать. За века все сгнило, а береста как новая. Черепки раскрошились, фундаменты повело, а бересте хоть бы что.
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59k
Опиум для народа 5 часов назад
Новгородская берестяная грамота № 955

Текст:

Ѿ МилУшѣ къ Марьнѣ. Коси вѣликее пъехати бъ еи за Сновида.

Маренко! пеи пuзда и сѣкыле!

Рѣкла ти! такъ Милушѧ: въдаи 2 гривене вецѣрашенеи.

Перевод текста:

Основной текст: «От Милуши к Марене. Большой Косе пойти бы ей замуж за Сновида. Маренка! Пусть же напьются пuзда и клитор!»; приписка: «Говорит (букв. сказала) тебе Милуша: дай две гривны вчерашние»
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