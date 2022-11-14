Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike





Известно, что мировой чемпионат IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд этого турнира составил $1,25 млн. В итоге наши парни заработали за победу 500 тысяч долларов и прямое приглашение на турниры IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022. Heroic за второе место получила 170 тысяч долларов.