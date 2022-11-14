FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 456 постов • 292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike

Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike

Автор:
14 ноября 2022 10:34
Сообщество : Игромир
Метки: Counter-Strik   IEM Rio Major 2022   Outsiders   Virtus.pro   Ynews   Победа   видео   киберспорт   
2171
4
1

Киберспортивная команда Virtus.pro, выступающая под названием Outsiders, победила на чемпионате мира по CS:GO.

В финальном матче российская команда Virtus.pro, которая была вынуждена выступать под именем Outsiders из-за антироссийских санкций, сразилась с командой Heroic из Дании.Результатом стала победа наших парней сначала на своей карте (Mirage, 16:12), а позже на поле соперника (Overpass, 16:5).


Вот он, звездный состав команды Virtus.pro: Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али (все из России), а также Алексей Qikert Голубев из Казахстана.



Известно, что мировой чемпионат IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд этого турнира составил $1,25 млн. В итоге наши парни заработали за победу 500 тысяч долларов и прямое приглашение на турниры IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022. Heroic за второе место получила 170 тысяч долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Counter-Strik   IEM Rio Major 2022   Outsiders   Virtus.pro   Ynews   Победа   видео   киберспорт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
833
Дмитрий Час назад
Если они российские, почему флаг армянский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−9
Алексей Хмелёв 8 минут назад
У некоторых "спортсменов" животы и пятая точка слегка перекачаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
MidMaster 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vэл Полчаса назад
Двоечник! Учи матчать.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ya_pavel 39 минут назад
Вроде бы порадоваться за страну должен, а вот не пробирает гордость как-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
google.ru 51 минуту назад
Кто такие киберспортсмены?.. Они за покемонами бегают?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
mbr Час назад
Эти спортсмены "Оютсидерс" победили в Цоюнтер-стрик. А какое отношение они имеют к России?
Может быть это просто русскоговорящие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
не задроты, а киберспортсмены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Час назад
А что за игра Контр-Стрик?)))
Counter-Strike, идиота ты кусок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida Час назад
Теперь дело за малым - прокачать робота Фёдора до уровня аватара в игре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок Час назад
а точно они российские? вон пугачева с макаревичем тоже вроде бы как российские музыканты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад
по 100к баксов каждому за 2 недели. Норм, но все-равно ущербные они люди, как и другие, которые играются в игры до фанатизма и выступают в каких-то соревнованиях. Одни задроты побили других. Капец какое "достижение" в спорте. Это не киберспорт, это обычное задротство на публику. Единственный плюс этого задротства это получение хоть каких-то бабок за протертые штаны и прорваные пуканы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
О, два задрота поставили минусы. Подгорает то пукан, значит верно сказал. Поймите, вы жизнь просиживаете за компом и кроме как играть в игрульки ничего не умеете! Оторвите жопу от стула и выйдите на улицу, мир вам покажется совсем в других красках))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
ну это конечно, если с 5 лет из-за компа не вылазить и играть все время, а попроси их по дому что-либо сделать, розетку или выключатель починить, кран заменить или гибкую подводку- вот тут то и оказывается "это мы не проходили, это нам не задавали, тарам-пам-пам"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
СуньВЧуньХань или просто Волк ChePaev Час назад
Согласен) Ущербные они, что с них взять то. Кнопкотыки и мышкоблудцы с подгоревшим пуканом от проигрыша))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шершень 2 часа назад
"олимпийцы" под нейтральным флагом с прапором в руках, х...ле санкциижеж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
фигли они сквозь стены видят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Александр Никитин Бритва 2 часа назад
в режиме зрителя можно включить текстуры чтобы наблюдать кто где находится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165774



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Набирающие популярность в сообществах
Зловещий хохот из могилы
Зловещий хохот из могилы
Сахалинское детство Юрия Садовникова
Сахалинское детство Юрия Садовникова
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#факты#Прикол#страна#знаменитости#Жизнь#судьба
#интересно#люди#история#картинки#Приколы#Ynews#фильм#роль
#Юмор#СССР#животные#кино#Россия#подборка#актеры
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве В Индии носорог выбежал на дорогу и врезался в грузовик В Индии носорог выбежал на дорогу и врезался в грузовик «Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и призналась в любви к кетчупу «Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и призналась в... Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту

На что жалуетесь?

Вернуться