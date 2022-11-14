Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike

Киберспортивная команда Virtus.pro, выступающая под названием Outsiders, победила на чемпионате мира по CS:GO.
В финальном матче российская команда Virtus.pro, которая была вынуждена выступать под именем Outsiders из-за антироссийских санкций, сразилась с командой Heroic из Дании.Результатом стала победа наших парней сначала на своей карте (Mirage, 16:12), а позже на поле соперника (Overpass, 16:5).
Вот он, звездный состав команды Virtus.pro: Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али (все из России), а также Алексей Qikert Голубев из Казахстана.
Момент победы
Известно, что мировой чемпионат IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд этого турнира составил $1,25 млн. В итоге наши парни заработали за победу 500 тысяч долларов и прямое приглашение на турниры IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022. Heroic за второе место получила 170 тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве
- Командир МКС снялась в видео со своей куклой-двойником
- Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе
- Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту
- В Индии носорог выбежал на дорогу и врезался в грузовик
Может быть это просто русскоговорящие?
Counter-Strike, идиота ты кусок...