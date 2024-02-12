Польские болельщики остались недовольны победой российских киберспортсменов в Катовице

За победу в турнире российская команда получила 400 тысяч долларов (общий призовой фонд соревнований составлял 1 млн долларов), а также приглашения на участие в трёх топ-турнирах — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.





Российские игроки смогли победить даже несмотря на не самую гостеприимную атмосферу, царившую на турнире. Время от времени киберспортсменов освистывали и выкрикивали в их адрес оскорбления. Это продолжилось и после вручения всех наград. Болельщики даже на выходе из стадиона продолжали выкрикивать оскорбительные лозунги, если их так можно назвать.