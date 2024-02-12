Польские болельщики остались недовольны победой российских киберспортсменов в Катовице

Это первая победа россиян на таком крупном турнире по Counter-Strike 2.
Российская команда Team Spirit стала чемпионом польского турнира Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Это первая победа россиян в таком крупном турнире. В гранд-финале они раскатали европейскую команду FaZe Clan со счётом 3:0. В рамках всего турнира Team Spirit одержала семь побед подряд.
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За победу в турнире российская команда получила 400 тысяч долларов (общий призовой фонд соревнований составлял 1 млн долларов), а также приглашения на участие в трёх топ-турнирах — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.
Российские игроки смогли победить даже несмотря на не самую гостеприимную атмосферу, царившую на турнире. Время от времени киберспортсменов освистывали и выкрикивали в их адрес оскорбления. Это продолжилось и после вручения всех наград. Болельщики даже на выходе из стадиона продолжали выкрикивать оскорбительные лозунги, если их так можно назвать.
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В следующий раз российская команда выступит на состязании RMR в Бухаресте, которое состоится 19 февраля. Это отборочный турнир перед чемпионатом мира по Counter-Strike 2, который стартует 17 марта в Копенгагене.
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1. Почему игра в компьютерные игры стало спортом.
2. Вот правда, почему?
А хамство. Не знаю. Судить о человеке по национальности или принадлежности глупо же. Ну что ребята такого сделали, кроме того что одержали победу? При том разгромную. Болеете за своих? Так их же и позорите. Те мало того что проиграли, так ещё и с истерикой.