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Польские болельщики остались недовольны победой российских киберспортсменов в Катовице

Польские болельщики остались недовольны победой российских киберспортсменов в Катовице

Автор:
12 февраля 2024 12:35
Сообщество : Спорт
Метки: Counter-Strike 2   Team Spirit   Видео   Победа   Польша   Россия   киберспорт   
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Это первая победа россиян на таком крупном турнире по Counter-Strike 2.

Российская команда Team Spirit стала чемпионом польского турнира Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Это первая победа россиян в таком крупном турнире. В гранд-финале они раскатали европейскую команду FaZe Clan со счётом 3:0. В рамках всего турнира Team Spirit одержала семь побед подряд.

За победу в турнире российская команда получила 400 тысяч долларов (общий призовой фонд соревнований составлял 1 млн долларов), а также приглашения на участие в трёх топ-турнирах — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.


Российские игроки смогли победить даже несмотря на не самую гостеприимную атмосферу, царившую на турнире. Время от времени киберспортсменов освистывали и выкрикивали в их адрес оскорбления. Это продолжилось и после вручения всех наград. Болельщики даже на выходе из стадиона продолжали выкрикивать оскорбительные лозунги, если их так можно назвать.

В следующий раз российская команда выступит на состязании RMR в Бухаресте, которое состоится 19 февраля. Это отборочный турнир перед чемпионатом мира по Counter-Strike 2, который стартует 17 марта в Копенгагене.

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Метки: Counter-Strike 2   Team Spirit   Видео   Победа   Польша   Россия   киберспорт   
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30  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Удивляет две вещи.
1. Почему игра в компьютерные игры стало спортом.
2. Вот правда, почему?

А хамство. Не знаю. Судить о человеке по национальности или принадлежности глупо же. Ну что ребята такого сделали, кроме того что одержали победу? При том разгромную. Болеете за своих? Так их же и позорите. Те мало того что проиграли, так ещё и с истерикой.
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843
Андрей Граф 9 минут назад
сраные поляки
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263
babai65 13 минут назад
Вот такие они поляки
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4k
Василий Афиногенов 17 минут назад
курвы!
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−2
Textaylor 21 минуту назад
А че вы орете? А нас русские поиме.. расстреляли.
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