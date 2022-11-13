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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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АНТИФИШКИ
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- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.