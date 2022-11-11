FISHKINET
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками 20+ редких исторических кадров со всего мира 20+ редких исторических кадров со всего мира Нейросеть создала гибрид Суровикина и бога войны Кратоса Нейросеть создала гибрид Суровикина и бога войны Кратоса Хи донт кноу ху ай эм? - Киркоров устроил скандал в Дубае из-за того, что его не пустили в магазин Хи донт кноу ху ай эм? - Киркоров устроил скандал в Дубае из-за... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом... "Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом "Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая... Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека,... Прирождённый охотник Прирождённый охотник Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять из отелей Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять... Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим... «Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный блогер Некоглай, глумившийся над русским солдатом, плакал в зале суда и умолял отправить его в Молдавию «Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный... Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Никогда не наступайте на лужи в горах Никогда не наступайте на лужи в горах Охотник на тигров: один из юных героев Великой войны Охотник на тигров: один из юных героев Великой войны 20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло 20 упрямцев, которые отказались съезжать, и что из этого вышло Маньпупунёр — настоящее чудо природы России Маньпупунёр — настоящее чудо природы России Вот что значит настоящие мастера! Вот что значит настоящие мастера! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
11 ноября 2022 22:02
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
1204
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
86k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow 3 минуты назад
Комментарий к фото
- Доктор! У меня почки болят
- Одеколон пьёте?
- Пью! Не помогает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 8 часов назад
150 гр? Это что за дети здесь тусуются?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
JeanLuk 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Мойша 9 часов назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Мойша 9 часов назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Makfatym Мойша 9 часов назад
Комментарий к фото
кот в шоке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Мойша 9 часов назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Мойша 9 часов назад
Комментарий к фото
Слабаки. Всего 150 на грудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Billi_Bons 10 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4302070



Другие посты автора
Популярное
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
Набирающие популярность
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И куда они пропали...

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#дтп#история#в мире#улыбнуло#новости#грузовик#женщина за рулем
#Юмор#интересное#позитив#автомир#аварии#картинки#Ynews#авто аварии#истории из жизни#знаменитости
#интересно#факты#автомобили#подборка#СССР#люди#истории#Россия#дети#кино
Ты вся в белом, это смело Ты вся в белом, это смело Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей

На что жалуетесь?

Вернуться