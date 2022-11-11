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Зачем Аль Капоне заставил производителей молока ставить срок годности на товаре

Зачем Аль Капоне заставил производителей молока ставить срок годности на товаре

Автор:
11 ноября 2022 15:35
Метки: Аль Капоне   истории   сухой закон.   
821
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Каждый раз покупая какой либо товар в продуктовом магазине, мы машинально обращаем внимание на состав продукта и срок его годности.
Так мы можем определить свежесть товара, и во многом наша покупка будет зависеть именно от срока годности продукта и времени его производства. А ведь так было не всегда. Еще в начале прошлого века нам пришлось бы верить на слово продавцу товару. Который не моргнув глазом на вопрос свежий ли товар ответил бы только сегодня изготовили.

Этим пользовались нечистоплотные торговцы. Так как срок годности товара как и время изготовления, на упаковке не указывался.

Какое же отношение имеет к этому американский гангстер итальянского происхождения Альфо́нсе Габриэ́ль более известный как Аль Капо́не.

Как оказалось самое непосредственное.

Указывать срок годности товара это ноу хау принадлежит этому великому мафиози.

Конечно сделано это было не по доброте душевной, или с заботой о здоровье покупателей.

Просто молочная индустрия была очень прибыльным бизнесом, к тому же легальным.

Но как это сделать, если весь этот молочный рынок уже контролировался "Молочным союзом". Это некий картельный сговор производителей молочной продукции которые диктовали цены и условия продажи молочной продукции.

Вот только Аль Капоне это никак не смутило.

Прибыльный честный бизнес - лакомый кусок.

Все сделано было очень красиво, как сказали бы сегодня.

- Аль Капоне совершенно легально приобретает молокозавод "Meadowmoor Dairies", а затем пролоббировал в Чикагском городском совете закон, обязавший всех поставщиков маркировать тару специальным фабричным клеймом с указанием срока годности молока

Гениально и просто. До этого подобная маркировка нигде не использовалась.

Самое интересное такое оборудование для маркировки срока годности находились только в руках Аль Капоне. Ну и конечно же всем поставщикам молока пришлось сдавать свою продукцию на завод Аль Капоне. По ценам намного рыночных.

Вот такая вот история. Именно благодаря Аль Капоне производителям продуктов пришлось указывать на маркировке дату изготовления и срок годности товара.

Конечно, Аль Капоне не преследовал благородные цели с заботой о здоровье граждан.

Однако, как бы там не было, срок годности товара имеет непосредственное отношение к Аль Капоне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аль Капоне   истории   сухой закон.   
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6  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
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Или хотя бы сами читайте перед отправкой.
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239
Александр Поляков 7 минут назад
тварина
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6k
Ыукп Час назад
Хорошая байка. Не более.
Молоком нельзя отравиться. А срок годности-чисто маркетинговый ход. Увеличить количество продаж.
Никто не будет покупать молоко с истекшим сроком.
А Капоне владел-таки заводиком по молочке.)
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5k
Copycat 3 часа назад
действительно интересный факт)
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