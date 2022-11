Времетрясения Курта

Библиография К. Воннегута:

Циклы произведений:

«Рассказы о Гельмгольце»: «Песня для Сельмы»/A Song for Selma (2009), «Бездарь» («Ребёнок без способностей»)/The No-Talent Kid (1999), «Второкурсник с амбициями»/Ambitious Sophomore (1954), «Юный женоненавистник»/The Boy Who Hated Girls (1956), «Мальчишка, с которым никто не мог сладить» («Несговорчивый ребёнок»)/The Kid Nobody Could Handle (1955).

Романы: «Механическое пианино» («Утопия 14»)/Player Piano (Utopia 14) (1952), «Сирены Титана»/The Sirens of Titan (1959), «Мать Тьма» («Порожденье тьмы ночной», «Матерь Тьма»/Mother Night (1962), «Колыбель для кошки»/Cat's Cradle (1963), «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» («Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями», «Да благословит вас бог, мистер Розуотер, или Бисер перед свиньями»/God Bless You, Mr. Rosewater (1965), «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» («Бойня №5»)/Slaughterhouse Five or, The Children's Crusade (1969), «Завтрак для чемпионов» («Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник»)/Breakfast of Champions (1973), «Балаган» («Фарс, или Долой одиночество!», «Балаган, или Конец одиночеству»/Slapstick (Slapstick or Lonesome No More!) (1976), «Рецидивист» («Вечный узник», «Тюремная птаха»)/Jailbird (1979), «Малый Не Промах»/Dead-Eye Dick (1982), «Галапагосы» («Галапагос»)/Galapagos (1985), «Синяя борода»/Bluebeard (1987), «Фокус-покус»/Hocus Pocus (Hocus Pocus or, What's the Hurry, Son?) (1990), «Времетрясение»/Timequake (1997).

Повести: Basic Training (2012).

Пьесы: «Сила духа» («Стойкость»)/Fortitude (1968), «С днём рождения, Ванда Джун!»/Happy birthday, Wanda June (1971).



Киносценарии: «Между временем и Тимбукту, или «Прометей-5»»/Between Time and Timbuktu Or Prometheus 5 (1972).

Экранизации: «С днём рождения, Ванда Джун!»/Happy Birthday, Wanda June (1971), «Бойня №5»/Slaughterhouse Five (1972), «Рекс Харрисон представляет истории о любви»/Rex Harrison Presents Stories of Love (1974), «Гадание на ромашке» (1977), «Фарс»/Slapstick (Of Another Kind) (1982), «Гаррисон Бержерон»/Harrison Bergeron (1995), «Мать-ночь»/Mother Night (1996), «Завтрак для чемпионов»/Breakfast of Champions (1999), «2081» (2009), «Колыбель для кошки»/Cat's Cradle (2013).