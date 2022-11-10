Времетрясения Курта

Награды и премии К. Воннегута:

1973 — Премия Сэйун/星雲賞/Seiunshō, 第4回— японская НФ-премия за лучшее произведение, опубликованное в Японии в течение года. Победитель определяется по результатам голосования участников Японского НФ-конвента (日本SF大会/Nihon SF taikai) при участии Конгресса японских любителей НФ (日本SFファングループ/Nihon SF fangurūpu). «Сэйун» (星雲) — по-японски «туманность» («nebula»), но она никак не связана с одноимённой американской. Также Сэйун не является и «японским аналогом «Хьюго»/Hugo Award, с которой её объединяет лишь то, что в голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники НФ-конвента. Категория: «Переводной роман» — «Сирены Титана»/The Sirens of Titan (1959).

1992 — Стипендия Гуггенхайма/Guggenheim Fellowship — грант Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма представляет собой субсидию, присуждаемую ежегодно с 1925 г. тем, «кто продемонстрировал исключительный творческий потенциал или исключительные творческие способности в искусстве». Ежегодно Фонд предоставляет несколько сотен наград в каждой из 2 категорий: «гражданам и постоянным жителям США и Канады», «другим гражданам, постоянным жителям Латинской Америки и Карибского бассейна» — «Гуманист года».

2001 — «Литературная премия Карла Сэндберга»/Carl Sandburg Literary Award — награда, вручаемая Чикагской публичной библиотекой/Chicago Public Library (CPL) в партнерстве с Фондом Чикагской публичной библиотеки/Chicago Public Library Foundation. Доходы от ежегодного ужина в честь вручения Премии поддерживают инновационные программы CPL.

2012 — «Зал славы писателей штата Нью-Йорк»/New York State Writers Hall of Fame — проект, учреждённый в 2010 г. Эмпайр-стейт-центром книги/Empire State Center for the Book (ESCB), филиала Центра книги Библиотеки Конгресса США в штате Нью-Йорк/Library of Congress's Center for the Book и Книжным фестивалем Эмпайр-Стейт/Empire State Book Festival. Зал был учреждён, «чтобы подчеркнуть богатое литературное наследие штата Нью-Йорк и признать наследие отдельных писателей штата». Новые писатели, как живые, так и умершие, с 2010 г. вводятся в него ежегодно. Начиная с 2020 г., ESCB сотрудничает с Институтом писателей штата Нью-Йорк/New York State Writers Institute во вручении наград.

2015 — «Зал славы научной фантастики и фэнтези»/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame —список, куда вносится наиболее значительные фантасты современности за деятельность и произведения в жанре НФ или фэнтези, основан в 1996 г. силами Канзасского общества НФ и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas, координирующего также вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards. Ежегодно в Зал вносятся 4 персоны за их вклад в жанр НФ – 2 ныне живущие и 2 посмертно. Под произведениями понимаются не только литературные, но и работы в жанре кино, ТВ и т.п. В 2004 г. Зал «переехал» из Канзас-Сити (Миссури) в «Музей научной фантастики»/The Science Fiction Museum (SFM), открывшийся 18.06.2004 г. в Сиэтле (Вашингтон). Категория: «Литература» (посмертно).

2019 — «Прометей»/Prometheus Awards — ежегодная премия, вручаемая Либертарианским Футуристическим Обществом/Libertarian Futurist Society за свободомыслящую (либертарианскую) фантастику, произведениям, где присутствует «исследование возможностей свободного будущего, борьба за права человека (включая личную и экономическую свободу)». Категория: «Зал славы (рассказ)» — «Гаррисон Бержерон»/Harrison Bergeron (1961).