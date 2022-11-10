Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

В Нью-Гэмпшире королевой красоты штата в рамках конкурса «Мисс Америка» стал вот этот бодипозитивный вьетнамский мужик, с американским паспортом, ни разу не похожий на женщину. Это первый случай, когда трансгендер выигрывает титул в рамках данной организации. Но, как говорится, лиха беда начало!