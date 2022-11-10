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Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

Автор:
10 ноября 2022 22:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   конкурс красоты   корона   мисс америка   нью-гемпшир   титул   
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В Нью-Гэмпшире королевой красоты штата в рамках конкурса «Мисс Америка» стал вот этот бодипозитивный вьетнамский мужик, с американским паспортом, ни разу не похожий на женщину. Это первый случай, когда трансгендер выигрывает титул в рамках данной организации. Но, как говорится, лиха беда начало!

19-летний трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты «Мiss Greatеr Derrу 2022».

О чём он не пременул радостно поведать у себя в Instagram* (запрещён в РФ).

Понятно, что вешне Нгуен не соответствует модельным стандартам ни для мужских, ни для женских конкурсов красоты, обладая немалым лишним весом и пивным животом. Однако, его/её победа — это дань леволиберальной повесточке, а не честно завоёванный титул, о чём гневно пишут комментаторы в соцсетях.

«Да, конкурс «Мисс Америка» больше не будет о женщинах. Мужчины хотят сделать нас неуместными», — написала одна американка.

И подобные случаи не являются уже единичными прецедентами, - говорит писатель, публицист Роман Антоновский,, определяющие себя женщинами, побеждают в женских спортивных соревнованиях, теснят настоящих девушек на конкурсах красоты и обложках глянцевых журналов.

Трансгендер Каталуна Энрикес прошлым летом выиграла титул Miss Nevada USA, а трансгендерные модели Валентина Сампайо и Лейна Блум «украсили» обложку Sports Illustrated.

Кроме короны, тонны косметики и кучи подарков, Нгуен получил финансовую стипендию по программе «Miss Greater Derry Scholarship», которую дают женщинам в возрасте от 17 до 24 лет.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   конкурс красоты   корона   мисс америка   нью-гемпшир   титул   
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44  комментария
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7k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ну тут комментировать, только портить
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752
pka2004 5 минут назад
Фу бля, ужас. Он и как мужик, и как баба очень стрёмный.
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2k
AVATAR 9 минут назад
Поскорей бы Пендосию Йеллоустонский вулкан бомбанул, они это заслужили
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26k
Юрьевич 9 минут назад
На ночь лучше не смотреть!
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1k
Александр Потёмкин 11 минут назад
Бл@, да что там происходит?!!! Жиртрест, нарастивший сиськи, "Корлева Красоты"?!!! И это в стране, считающей себя эталоном во всём?!!!
А это не фейк? А то ...
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 18 минут назад
Сорьки. Какой контент, такой и фотошоп...
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7k
mbr Полчаса назад
Выбрали, патамушта он самый красивый!
чё тут судить-то!

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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
по мне это отмена здравого смысла.
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882
Tevet 37 минут назад
хорошенькая
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6k
Джордж. Вашингтон. 45 минут назад
Не просто поперек, так еще и сбоку... Буааа
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472
Переоборудованный лосось 47 минут назад
степААААН...
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15k
Vital Idol 52 минуты назад
не, ну понятно, что у них бабы страшные, но не до такой же степени!
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7k
Погулять вышел 57 минут назад
Свят-свят

(хомяка с крестом в студию)
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51k
Серый Час назад
Королева красоты - теперь жирный п.дар значит.
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560
Gigantes Час назад
Тьфу млять, какая лютая гадость!
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5k
leugene Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Довер Иванович Час назад
[мат]!!! Как теперь развидеть это? Автор ты что творишь?)
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1
Василий Час назад
В церковь пойду, воды святой возьму, глаза промою. Зачем я это увидел.
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1k
Виталий 2 часа назад
Он что после месячного запоя, опух так.
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14k
Alex 2 часа назад
Отличная новость! Чем больше такого говна у них там будет, тем гарантированнее писец, который к ним придёт.
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3k
Александр 2 часа назад
они не понимают, что если человека заставлять есть говно и говорить что оно вкусное, человек от этого говно не полюбит?
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