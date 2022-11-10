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В Екатеринбурге силовики задержали террориста с пятью самодельными взрывными устройствами и фаллоимитатором

В Екатеринбурге силовики задержали террориста с пятью самодельными взрывными устройствами и фаллоимитатором

Автор:
10 ноября 2022 14:52
Сообщество : Криминал
Метки: бомба   взрывное устройство   вибратор   екатеринбург   силовики   террорист   фаллоимитатор   фсб   
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Он хотел разрушить местный военкомат. Видимо, для этого ему и понадобилась игрушка для взрослых утех.

Горе-террорист - 47-летний житель екатеринбурга по имени Михаил. После начала СВО он вышел на связь с запрещёнными в России организациями из незалежной и предложил свои услуги по «шатанию режима». Ему дали задание подорвать военкомат.

Дальше обсуждения и приготовлений дело не пошло, потому что подключились силовики из ФСБ:

При обыске у Михаила нашли 5 самодельных взрывных устройств и… вибратор:

— Это что такое, б***ь?

— Кальян!

— Какой кальян? Ха-ха-ха!

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России — «Приготовление к террористическому акту». Теперь Михаилу грозит длительное тюремное заключение.

И даже вибратор не помог.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бомба   взрывное устройство   вибратор   екатеринбург   силовики   террорист   фаллоимитатор   фсб   
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28  комментариев
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Вибратор ему тоже каклы дали, в нагрузку, или это оплата за услуги?
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10k
Дмитрий 4 минуты назад
Пилять...

Этому уйопище 47 лет?!
Я в свои 53 на 10 лет моложе выгляжу.
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51k
smakido 23 минуты назад
С такими по законам военного времени не надо цацкаться!
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614
Vladislav Grigorenko 23 минуты назад
Ждёте награду, диверсанты неполживые? А вот кальян вам по самые гланды!
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61k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
вот забавное наблюдение , что не недовольный россиянин и шататель режима то либо дебил либо извращенец с жопой как скворечник
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134k
Александр_17 Полчаса назад
- Это что такое?
- Кальян!
- Ну на, раскуривай!
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157
Грошев 39 минут назад
Их там с ельцин-центра облучают!
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8k
МихА 39 минут назад
зарплату кальяном выдали
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10k
MMH 43 минуты назад
Что не «шатальщик режима» то с фаллоимитатором.
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8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Это даже не копать и не колотить, а ...-взрывать!
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369
дмитрий 51 минуту назад
пуканом он курит свой кальян
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41k
Aleksandr 51 минуту назад
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32k
Fat Lynx 53 минуты назад
Честно сказать... я в ах-уе!
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23
Константин Котов 54 минуты назад
@бырь-террорист не иначе, в прямом смысле этого слова.
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71k
Доктор Джонс Час назад
Какой же он жалкий...
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2k
poбт Час назад
что примечательно
копы спрашивают что это такое, а автор поста точно знает
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26k
Киры4 Час назад
Накурится он кальяна на зоне)
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4k
Frank Borman Час назад
Силовики поймали слабовика - тот собирался взорвать военкомат, а потом еще и изнасиловать раненых силовиков вибратором. Поскольу готовился теракт с садизмом и особой жестокостью, то слабовик теперь отсидит много лет в тюрьме.
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40k
Мойша 2 часа назад
Террорист - от 15 лет.
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11k
Rus77 2 часа назад
Вибратор как раз очень помог, так сказать подготовиться к отсидке)))
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9k
antonium 2 часа назад
Странно что только вибратор нашли. Еще нужно было "найти" коллекцию гей-порно, героин, автограф Геббельса, фотографию с Киркоровым и золоту коллекцию пластинок с записями Моргенштерна.
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