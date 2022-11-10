В Екатеринбурге силовики задержали террориста с пятью самодельными взрывными устройствами и фаллоимитатором

Он хотел разрушить местный военкомат. Видимо, для этого ему и понадобилась игрушка для взрослых утех.
Горе-террорист - 47-летний житель екатеринбурга по имени Михаил. После начала СВО он вышел на связь с запрещёнными в России организациями из незалежной и предложил свои услуги по «шатанию режима». Ему дали задание подорвать военкомат.
Дальше обсуждения и приготовлений дело не пошло, потому что подключились силовики из ФСБ:
Источник:
При обыске у Михаила нашли 5 самодельных взрывных устройств и… вибратор:
— Это что такое, б***ь?
— Кальян!
— Какой кальян? Ха-ха-ха!
Источник:
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России — «Приготовление к террористическому акту». Теперь Михаилу грозит длительное тюремное заключение.
И даже вибратор не помог.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как советский медиум помогал спецназовцам из “Альфы” схватить опасного террориста
- Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки
- В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании
- ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва
- Силовики задержали трех украинских «засланцев» и предотвратили теракт
Этому уйопище 47 лет?!
Я в свои 53 на 10 лет моложе выгляжу.
- Кальян!
- Ну на, раскуривай!