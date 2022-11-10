В Екатеринбурге силовики задержали террориста с пятью самодельными взрывными устройствами и фаллоимитатором

Горе-террорист - 47-летний житель екатеринбурга по имени Михаил. После начала СВО он вышел на связь с запрещёнными в России организациями из незалежной и предложил свои услуги по «шатанию режима». Ему дали задание подорвать военкомат.

Дальше обсуждения и приготовлений дело не пошло, потому что подключились силовики из ФСБ: