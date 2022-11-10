Эпоха вендинга: торговые автоматы в СССР

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Почему американского миллионера полюбили в СССР

Ты то, что ты ешь: устрицы и черная икра на столах тех, кто нами правит

Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах

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Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас