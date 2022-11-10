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Эпоха вендинга: торговые автоматы в СССР

Эпоха вендинга: торговые автоматы в СССР

Автор:
10 ноября 2022 11:02
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Хрущев   автоматы   автоматы по продаже   вендинг   современно   
727
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Торговые автоматы появились еще во время СССР. Вендинг начал развиваться после поездки Хрущева в 1950-х в США. С тех пор стали появляться различные точки продаж. Сегодня мы решили вспомнить, что же можно было купить в автомате в Советском Союзе.

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Источник:

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Метки: СССР   Хрущев   автоматы   автоматы по продаже   вендинг   современно   
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1  комментарий
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Максим Макашев 16 минут назад
В Московском Энергетическом Институте ( МЭИ) было два таких кафе-автомата: на втором этаже и в цокольном. Студенты называли их "кафе-пулемёт". Кстати говоря , эти кафе - дипломная работа самих студентов
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