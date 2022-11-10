Эпоха вендинга: торговые автоматы в СССР

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Торговые автоматы появились еще во время СССР. Вендинг начал развиваться после поездки Хрущева в 1950-х в США. С тех пор стали появляться различные точки продаж. Сегодня мы решили вспомнить, что же можно было купить в автомате в Советском Союзе.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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