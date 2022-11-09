Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле?

Чай на самом деле может помочь, поскольку имеет абсорбирующие свойства. Правда, поможет он только против слабовыраженных запахов. В остальных же случаях нужно устранить источник неприятного аромата, который может появиться и из-за неисправности самого холодильника.

Довольно часто в Сети утверждают, что для удаления засора в раковине достаточно залить сток лимонным соком и выждать 5 минут. В силу своей дешевизны звучит довольно заманчиво, вот только ни разу не эффективно. Ведь чаще всего раковина засоряется из-за остатков еды, растворить которые явно не под силу лимонному соку.