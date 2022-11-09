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Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле?

Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле?

Автор:
09 ноября 2022 22:43
Сообщество : Жизнь
Метки: бытовые проблемы   бытовые советы   в быту   в домашних условиях   лайфхаки   советы   
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Интернет пестрит различными бытовыми советами, призванными, как утверждают, упростить нашу жизнь. Вот только далеко не все они просты в применении и достаточно эффективны. Но какие же из них всё-таки можно смело использовать в домашних условиях, а от каких желательно отказаться?

И начнём с нейтрализации неприятных запахов в холодильнике с помощью чайных пакетиков. Если раньше не было специальных поглотителей запаха, то есть ли смысл прибегать к этому способу сейчас?

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Чай на самом деле может помочь, поскольку имеет абсорбирующие свойства. Правда, поможет он только против слабовыраженных запахов. В остальных же случаях нужно устранить источник неприятного аромата, который может появиться и из-за неисправности самого холодильника.


Довольно часто в Сети утверждают, что для удаления засора в раковине достаточно залить сток лимонным соком и выждать 5 минут. В силу своей дешевизны звучит довольно заманчиво, вот только ни разу не эффективно. Ведь чаще всего раковина засоряется из-за остатков еды, растворить которые явно не под силу лимонному соку.

А вот три столовые ложки соды и стакан уксуса вполне могут ликвидировать мелкие засоры. Если проблема серьёзней, на помощь придут хлорсодержащие вещества (как антисептик) и средство для мытья посуды (как обезжириваетель) в пропорции 1 к 1.


Уксус также предлагают использовать для очищения микроволновки, который нужно смешать в миске с водой и поставить внутрь на 5 минут. Застывший жир, конечно, будет убран, вот только невыносимый запах придётся терпеть ещё несколько часов. Проще всё-таки воспользоваться моющими средствами.

Многим знаком совет по очищению ваз и бутылок с узким горлышком с помощью крупы. И он действительно работает, если использовать рис. Такие же крупы как пшено, греча или перловка слишком тяжелы, а посему есть риск, что они разрушат стекло.

Затхлый запах в шкафу – явление частое. Оказывается, его эффективно можно убрать с помощью соды. Для этого всего лишь достаточно открыть пачку и поставить на одну из полок.  Так постельное белье и одежда сохранят свою свежесть, даже если вы их давно не доставали.

Сохранить белые кроссовки или кеды в привычном цвете, та ещё задача. Но в Сети считают, что в этом нет проблемы, если использовать зубную пасту и тёплую воду. Она действительно может помочь, правда, процесс будет довольно долгим. Для начала нужно оставить нанесённую пасту на 15 минут, а уже после можно чистить щёткой.

Правда, этот совет актуален только в случае, если у вас под боком не окажется стиральной машинки.


Ну и закончим уборкой шерсти с мебели с помощью смоченных резиновых перчаток. Звучит довольно странно, однако совет действительно работает. Стоит только брать с собой тазик с водой, чтобы не бегать каждые 3 минуты к раковине.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бытовые проблемы   бытовые советы   в быту   в домашних условиях   лайфхаки   советы   
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3  комментария
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1k
Выхухоль (Нагайна) 16 минут назад
У нас всегда в шкаф клали мыло или мяту в мешочке.
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8k
Billi_Bons 8 минут назад
Напомнило.
Ссылка youtu.be
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37k
Mamin Sibiriak 11 минут назад
<<< неприятного аромата >>>

Аромат - греч. άρωματός - душистое вещество - приятный запах.
Следуя логике поста - неприятный приятный запах.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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