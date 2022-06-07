От стирки белой обуви до клейки пластыря: простые житейские хитрости, упрощающие жизнь

Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но нередко после стирки на обуви остаются жёлтые разводы, свидетельствующие о том, что клей вышел на поверхность. Чтобы этого избежать, стоит после обмотать её марлей или бинтом. Так, весь клей останется на ней, сохранив белизну вашей обуви.

Также стоит обратить внимание, что стирать обувь лучше с какими-нибудь другими вещами. Например, закинуть с ней старые полотенца, чтобы добиться сбалансированной загрузки. Это поможет лучше отстирать кроссовки или кеды лучше, чем обычно.