От стирки белой обуви до клейки пластыря: простые житейские хитрости, упрощающие жизнь

В интернете полно различных хитростей, призванных сделать нашу жизнь проще. Конечно, некоторые советы вполне смахивают на бред, но лишь до тех пор, пока их не попробуешь. И вот, лишь часть подобных примеров.
Начнём со стирки, а именно с белой обуви, сочетающейся с любой одеждой, но не всегда практичной. Ведь достаточно проехаться в забитом автобусе, как кто-нибудь обязательно наступит вам на ногу, вынудив отправить кроссовки в стиралку.
Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но нередко после стирки на обуви остаются жёлтые разводы, свидетельствующие о том, что клей вышел на поверхность. Чтобы этого избежать, стоит после обмотать её марлей или бинтом. Так, весь клей останется на ней, сохранив белизну вашей обуви.
Также стоит обратить внимание, что стирать обувь лучше с какими-нибудь другими вещами. Например, закинуть с ней старые полотенца, чтобы добиться сбалансированной загрузки. Это поможет лучше отстирать кроссовки или кеды лучше, чем обычно.
Если в вашей стиральной машине предусмотрен режим сушки, можно заметно упростить процесс последующей глажки. Достаточно добавить перед этим кубик льда. Тогда пары разгладят заломы ткани, делая белье заметно менее мятым. Правда, это работает исключительно с тонкими вещами.
Вернёмся к белой обуви. Каким бы аккуратным вы не были, от появления черных полос на резиновой подошве никто не застрахован. Правда, и отстирать их достаточно проблемно. Поэтому на помощь может прийти жидкость для снятия гель-лака, которую нужно нанести с помощью ватного диска. Полосы уйдут быстро, но не стоит это делать на цветной обуви, поскольку вместе с ними смоет и всю краску.
После зимы на автомобиле порой можно обнаружить оставшиеся следы от «незамерзайки». Убрать их проще простого, и для этого не потребуется никакая бытовая химия. Достаточно приобрести детские влажные салфетки, которые также быстро выведут и другие пятна.
Вероятно, о том, как быстро вылить воду или какую-либо другую жидкость из бутылки знают многие. Для этого достаточно прибегнуть к методу воронки (создать внутри «торнадо», вращая бутылку), заметно упрощающему задачу и экономящему ваше время.
Конечно, сейчас под шатающуюся мебель легко подобрать специальные и недорогие заглушки, но, если их нет под рукой, лучше всего подойдут обычные монетки. В отличие от того же картона они обеспечат куда большую устойчивость.
Сейчас на прилавках полно зелени, которую нужно как-то хранить. Правда, в холодильнике она быстро приходит в негодность, что вполне легко можно исправить, продлив срок хранения до двух недель. Для этого достаточно поместить её в стакан с водой, накрыв сверху целлофановым пакетом.
Ну и закончим народным советом на тему того, как правильно клеить пластырь. Наверняка все сталкивались с тем, что он плохо держался и сползал в низ. Чтобы этого избежать, нужно надрезать края пополам и лепить внахлест. Так он перестанет топорщиться и точно никуда не убежит.
А какие житейские советы из интернета кажутся вам практичными?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 неожиданных решений простых проблем
- 20 советских хитростей, многие из которых сейчас покажутся странными
- Что делать, если кот мешает работать?
- 20 убойных и одновременно годных советов и идей на все случаи жизни
- Легко и просто: идеи для дома своими руками