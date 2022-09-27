20 полезных советов по выживанию для самых осторожных

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Обмануть смерть невозможно, а вот до последнего ее избегать — вполне, нужно лишь не терять голову перед лицом опасности. Вот 20 фактов, которые могут спасти вам жизнь.
1. В большинстве стран, кроме Америки, действует номер службы экстренной помощи 112. Он поможет вам в любой ситуации, если вам понадобится помощь в другой стране.
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2. Если вы оказались в падающем лифте, сразу ложитесь на спину. Так у вас будет больше шансов выжить.
3. Запасаясь провизией, выбирайте темный горький шоколад, а не молочный — он хранится аж три года, в отличие от молочного, который испортится уже через год.
4. Тампоны легкие, компактные и отлично впитывают жидкости, так что держите их при себе на случай глубокого ранения — тампон также полностью заполнит рану, приняв ее форму.
5. Если вам предстоит долгий путь пешком, и вы опасаетесь мозолей, заклейте уязвимые участки кожи скотчем — это предотвратит образование мозолей.
6. Если в доме вдруг появился странный запах, например, мочи или рыбы, не игнорируйте его. Причиной может быть электрический пожар.
7. Все части одуванчика съедобны. В нем не очень много калорий, но это хоть что-то.
8. Зрительный контакт с человеком, направляющим на вас пистолет, значительно повышает ваши шансы на выживание.
9. Всегда носите с собой дезинфицирующее средство для рук вместе со спичками и зажигалкой на случай, если вам когда-нибудь понадобится развести огонь на улице.
10. Самый быстрый способ согреться — надеть шапку и теплую обувь, поскольку это задерживает тепло, циркулирующее в теле сверху донизу.
11. Звездочка на кнопке лифта указывает на то, что это этаж с прямым путем наружу.
12. Используйте металлическую часть съемного подголовника, если вам когда-нибудь понадобится разбить окно автомобиля, чтобы спасти чью-то жизнь.
13. Никогда не вытаскивайте стекло или другие острые предметы из глубокой раны самостоятельно — вы можете случайно порезать артерию. Также есть вероятность, что этот предмет затыкает рану, сдерживая кровь.
14. Сильный укус насекомого можно помазать зубной пастой, чтобы облегчить зуд.
15. Если вы за рулем и вам кажется, что вас преследуют, включите поворотник, а затем поверните в противоположную сторону. Если машина за вами тоже резко сменила направление, вам, скорее всего, не показалось.
16. Если служебная собака пытается привлечь ваше внимание, следуйте за ней — она может вести вас к своему хозяину, который нуждается в помощи.
17. Если вы заблудились в дикой местности, первым делом займитесь поиском воды. Без еды вы проживете дольше, чем без воды.
18. Если вдруг (ну мало ли) вы оказались в зыбучих песках, тут же ложитесь плашмя — получится, будто вы плывете на поверхности воды.
19. Если кто-то пытается вас схватить, постарайтесь поцарапать этого человека, чтобы его ДНК осталась у вас под ногтями и потом его было легче найти.
19. Три громких свистка — международно признанный сигнал бедствия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вас придавят падающие люди и словают вам рёбра, ложиться надо на на спину, а на кого-то сверху
Ну и
"19. Если кто-то пытается вас схватить, постарайтесь поцарапать этого человека, чтобы его ДНК осталась у вас под ногтями и потом его было легче найти."
Допустим, найти его будет легче, но как это повышает МОИ шансы на выживание?
"На прошлой неделе упал самолёт, непристегнувшихся раскидало по всему полю. А пристегнувшиеся сидели как живые!
Имейте жгут, а не тампоны - они впитывают хорошо, но количества вашей крови хватит?
Но про нет шансов - как-то сомнительно, что падение с 5 этажа опаснее, чем с 100-го. Да и народ сколько выпадает с окон, 5-7 этаж всё-таки ещё есть шанс выжить, хоть уже и фифти-фифти.
ага и вибрация от удара сломает вам позвоночник. В подводных лодках времен 2 мировой существовало правило -при бомбежке глубинными бомбами нельзя прижиматься спиной к переборке или стенке корпуса лодки, т.к. ударная волна и последующие за ней вибрации могут сломать вам позвоночник, поэтому только держаться руками за что-либо, не прижимаясь.
Если лифт провалился, а затем резко остановился (или из-за того, что аварийный тормоз сработал, или из-за того, что достиг дна шахты - не важно), человек останавливается вместе с лифтом, а его внутренние органы продолжают двигаться по инерции. Если человек находится в момент остановки горизонтально, то органам особо некуда деваться из-за ограниченной ширины грудной клетки и брюшной полости. А вот если он вертикально расположен, то они отрываются, вызывая обильное внутреннее кровотечение и болевой шок.
Помимо внутренних органов по инерции также продолжает движение тяжелая голова. Есть риск перелома шеи и травмы спинного мозга.
Все тело при резкой остановке на ногах давит на ноги, возможен перелом костей таза.
Да, падать плашмя на первый взгляд кажется больнее и опаснее, чем попытаться самортизировать ногами. Но физика и медицина говорят о большей вероятности выжить при горизонтальном расположении.