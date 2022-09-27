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20 полезных советов по выживанию для самых осторожных

20 полезных советов по выживанию для самых осторожных

Автор:
27 сентября 2022 18:53
Сообщество : Жизнь
Метки: выживание   лайфхаки   помощь   советы   школа выживания   экстренная ситуация   
4153
21

Обмануть смерть невозможно, а вот до последнего ее избегать — вполне, нужно лишь не терять голову перед лицом опасности. Вот 20 фактов, которые могут спасти вам жизнь.

1. В большинстве стран, кроме Америки, действует номер службы экстренной помощи 112. Он поможет вам в любой ситуации, если вам понадобится помощь в другой стране.

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2. Если вы оказались в падающем лифте, сразу ложитесь на спину. Так у вас будет больше шансов выжить.

3. Запасаясь провизией, выбирайте темный горький шоколад, а не молочный — он хранится аж три года, в отличие от молочного, который испортится уже через год.

4. Тампоны легкие, компактные и отлично впитывают жидкости, так что держите их при себе на случай глубокого ранения — тампон также полностью заполнит рану, приняв ее форму.

5. Если вам предстоит долгий путь пешком, и вы опасаетесь мозолей, заклейте уязвимые участки кожи скотчем — это предотвратит образование мозолей.

6. Если в доме вдруг появился странный запах, например, мочи или рыбы, не игнорируйте его. Причиной может быть электрический пожар.

7. Все части одуванчика съедобны. В нем не очень много калорий, но это хоть что-то.

8. Зрительный контакт с человеком, направляющим на вас пистолет, значительно повышает ваши шансы на выживание.

9. Всегда носите с собой дезинфицирующее средство для рук вместе со спичками и зажигалкой на случай, если вам когда-нибудь понадобится развести огонь на улице.

10. Самый быстрый способ согреться — надеть шапку и теплую обувь, поскольку это задерживает тепло, циркулирующее в теле сверху донизу.

11. Звездочка на кнопке лифта указывает на то, что это этаж с прямым путем наружу.

12. Используйте металлическую часть съемного подголовника, если вам когда-нибудь понадобится разбить окно автомобиля, чтобы спасти чью-то жизнь.

13. Никогда не вытаскивайте стекло или другие острые предметы из глубокой раны самостоятельно — вы можете случайно порезать артерию. Также есть вероятность, что этот предмет затыкает рану, сдерживая кровь.

14. Сильный укус насекомого можно помазать зубной пастой, чтобы облегчить зуд.

15. Если вы за рулем и вам кажется, что вас преследуют, включите поворотник, а затем поверните в противоположную сторону. Если машина за вами тоже резко сменила направление, вам, скорее всего, не показалось.

16. Если служебная собака пытается привлечь ваше внимание, следуйте за ней — она может вести вас к своему хозяину, который нуждается в помощи.

17. Если вы заблудились в дикой местности, первым делом займитесь поиском воды. Без еды вы проживете дольше, чем без воды.

18. Если вдруг (ну мало ли) вы оказались в зыбучих песках, тут же ложитесь плашмя — получится, будто вы плывете на поверхности воды.

19. Если кто-то пытается вас схватить, постарайтесь поцарапать этого человека, чтобы его ДНК осталась у вас под ногтями и потом его было легче найти.

19. Три громких свистка — международно признанный сигнал бедствия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выживание   лайфхаки   помощь   советы   школа выживания   экстренная ситуация   
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44  комментария
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Про свистки позабавило. «С моим-то счастьем- либо свисток бракованный, либо акула глухая попадётся»
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48
Димчик Минуту назад
Ещё один совет : постарайтесь не забыть всё выше перечисленное, когда у вас начнётся паника.
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−16
Александра С 17 минут назад
Включила левый поворотник, повернула на право. Меня преследовали и нырнули резко вверх.
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1k
Сергей 19 минут назад
2 фигня
вас придавят падающие люди и словают вам рёбра, ложиться надо на на спину, а на кого-то сверху
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499
Александр Долматов 19 минут назад
Это сколько же шоколада нужно взять с собой, чтобы на три года хватило?
Ну и
"19. Если кто-то пытается вас схватить, постарайтесь поцарапать этого человека, чтобы его ДНК осталась у вас под ногтями и потом его было легче найти."
Допустим, найти его будет легче, но как это повышает МОИ шансы на выживание?
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499
Александр Долматов Летучий Мыш 4 минуты назад
Ага или
"На прошлой неделе упал самолёт, непристегнувшихся раскидало по всему полю. А пристегнувшиеся сидели как живые!
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36k
Mamin Sibiriak 22 минуты назад
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7k
Артём Полчаса назад
Затыкать в себе лишние отверстия тампоном вероятно забавно, но эффективнее держать под рукой Гемостоп или Келокс.
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134
Михаил Полчаса назад
Горький шоколад три года не хранится, его раньше съедят )
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1k
Жорик 37 минут назад
тампон в пулевое.... байка от диванных войск
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61k
doker 38 минут назад
Если кровь из раны неглубокой, то... она свернётся сама.
Имейте жгут, а не тампоны - они впитывают хорошо, но количества вашей крови хватит?
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7k
Роман 40 минут назад
Это значит труба лопнула канализационная ... проверенно на себе!
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17k
Александр Сучков 48 минут назад
У меня такое впечатлилово, что весь этот бред я читал уже много раз)))
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17k
Александр Сучков 50 минут назад
По поводу лифта и лечь при падении- давно опровергнуто!!! Репост он такой))) от школоты! Даже если вы успеете при падении лифта что-то сделать, то это будет- испугаться! Вы не успеете ничего сделать. При падении лифта с сотого этажа Вы, к примеру, в замкнутом пространстве Вы просто не успеете за эти секунды понять, что нужно делать. "мертвая зона"- от пяти до семи этажей. Нет шансов- либо "ловушка" сработала, либо Вам- пипец...
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345
Евгений Эдельштейн Час назад
Падающий лифт--крайне маловероятно... Но,если так,то лучше слегка согнуть колени,оставшись стоять в середине кабины и прикрыть голову и лицо руками. Обьяснение: Если кабина падает вниз,то через полтора метра сработают ловители,и слегка согнутые в коленях ноги послужат амортизатором. Если кабина пойдет вверх на большой скорости,то полусогнутые ноги тоже самортизируют. Руки защитят голову от удара в потолок кабины,а лицо -- от осколков зеркала ... Середина кабины защищена мощной рамой,которая параллелограмм из мощных швеллеров. Подвесные канаты имеют 12ти кратный запас прочности каждый. Их минимум три. Тормоз в машине устроен таким образом,что при прекращении подачи напряжения падают и тормозят барабан,даже если они промаслены,то хотябы снизят скорость. Я работаю с лифтами с 2000го года.
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10k
Сергей Час назад
Если лифт падает, то следом в шахту надо скинуть того кто обслуживает лифт. Там куча всякой хрени чтоб лифт не упал.
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38k
Александр 2 часа назад
Вам тогда могут просто разбить рожу
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1k
ChePaev 2 часа назад
"Если вы оказались в падающем лифте, сразу ложитесь на спину. Так у вас будет больше шансов выжить."(с)
ага и вибрация от удара сломает вам позвоночник. В подводных лодках времен 2 мировой существовало правило -при бомбежке глубинными бомбами нельзя прижиматься спиной к переборке или стенке корпуса лодки, т.к. ударная волна и последующие за ней вибрации могут сломать вам позвоночник, поэтому только держаться руками за что-либо, не прижимаясь.
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