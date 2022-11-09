Вечерний смехомарафон

6.

Это снимок страницы Mansfield News Journal, выпускающейся в Огайо.



«Однажды все будут носить телефоны в карманах. Впрочем, не стоит ожидать, что это случится прямо завтра. Коммерческое применение таких устройств — дело далекого будущего», — говорится в статье, напечатанной весной 1963 года.



В заметке есть данные и о других гаджетах будущего, включая аналоги современных спикерфонов, и смартфонов с дисплеями.



«Другие телефоны будущего включают в себя "громкоговорящий" телефон и телефон с визуальным изображением. Аппарат можно использовать как телефон с громкой связью, если хозяйка занята приготовлением еды», — так в статье описано первое устройство.



В следующем отрывке рассказано о втором гаджете: «Телефон с визуальным изображением позволит сторонам разговаривать с помощью микрофона и громкоговорителя, в то время как миниатюрная телевизионная камера будет передавать изображение. Телефон также будет иметь систему передачи подписи пользователя».



18 апреля 1963 года.