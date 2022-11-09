Вечерний смехомарафон

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Немного стареньких и свеженьких мемов.
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6.
Это снимок страницы Mansfield News Journal, выпускающейся в Огайо.
«Однажды все будут носить телефоны в карманах. Впрочем, не стоит ожидать, что это случится прямо завтра. Коммерческое применение таких устройств — дело далекого будущего», — говорится в статье, напечатанной весной 1963 года.
В заметке есть данные и о других гаджетах будущего, включая аналоги современных спикерфонов, и смартфонов с дисплеями.
«Другие телефоны будущего включают в себя "громкоговорящий" телефон и телефон с визуальным изображением. Аппарат можно использовать как телефон с громкой связью, если хозяйка занята приготовлением еды», — так в статье описано первое устройство.
В следующем отрывке рассказано о втором гаджете: «Телефон с визуальным изображением позволит сторонам разговаривать с помощью микрофона и громкоговорителя, в то время как миниатюрная телевизионная камера будет передавать изображение. Телефон также будет иметь систему передачи подписи пользователя».
18 апреля 1963 года.
«Однажды все будут носить телефоны в карманах. Впрочем, не стоит ожидать, что это случится прямо завтра. Коммерческое применение таких устройств — дело далекого будущего», — говорится в статье, напечатанной весной 1963 года.
В заметке есть данные и о других гаджетах будущего, включая аналоги современных спикерфонов, и смартфонов с дисплеями.
«Другие телефоны будущего включают в себя "громкоговорящий" телефон и телефон с визуальным изображением. Аппарат можно использовать как телефон с громкой связью, если хозяйка занята приготовлением еды», — так в статье описано первое устройство.
В следующем отрывке рассказано о втором гаджете: «Телефон с визуальным изображением позволит сторонам разговаривать с помощью микрофона и громкоговорителя, в то время как миниатюрная телевизионная камера будет передавать изображение. Телефон также будет иметь систему передачи подписи пользователя».
18 апреля 1963 года.
11.
Идет волшебница-зима!
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