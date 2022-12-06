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Элементарный тест: детские вопросы, которые могут поставить в тупик даже взрослых

Элементарный тест: детские вопросы, которые могут поставить в тупик даже взрослых

Автор:
06 декабря 2022 19:20
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Прикол   Тесты   детские вопросы   простые вопросы   тест   элементарные тесты   
2521
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Всем в детском садике и начальной школе рассказывали о простых вещах. Но они так редко применялись в жизни, что почти все взрослые без подсказки и не ответят правильно. Готовы себя проверить?

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Метки: Прикол   Тесты   детские вопросы   простые вопросы   тест   элементарные тесты   
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11  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
Шрот или жмых...?
Ну городской я житель! Никогда вживую не видела ни одного, ни другого. И как-то не интересовалась.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
Это реально на дебилов рассчитано?
Или просто дебил делал?
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880
Антошка Час назад
Слегка на 11-м задумался, но т.к. у меня на данный момент ячмень под глазом, вспомнил древнюю "шутку" про перловку под глазом.
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5k
Макс73 Час назад
Озеро и пруд. Спорный вопрос.
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90k
parallax Час назад
- И опыт, сын ошибок трудных...
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Никифоридис

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