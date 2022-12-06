Всем в детском садике и начальной школе рассказывали о простых вещах. Но они так редко применялись в жизни, что почти все взрослые без подсказки и не ответят правильно. Готовы себя проверить?

Элементарный тест: детские вопросы, которые могут поставить в тупик даже взрослых 0