Элементарный тест: детские вопросы, которые могут поставить в тупик даже взрослых

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Всем в детском садике и начальной школе рассказывали о простых вещах. Но они так редко применялись в жизни, что почти все взрослые без подсказки и не ответят правильно. Готовы себя проверить?
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Ну городской я житель! Никогда вживую не видела ни одного, ни другого. И как-то не интересовалась.
Или просто дебил делал?