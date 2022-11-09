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«Уйди отсюда! Встал и ушел!»: на концерте Киркоров отхлестал букетом мужчину в первом ряду

«Уйди отсюда! Встал и ушел!»: на концерте Киркоров отхлестал букетом мужчину в первом ряду

Автор:
09 ноября 2022 12:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Концерт   Юмор   видео   вовлечённость   интересное   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров совсем недавно вышел на сцену в колготках, а теперь уже нападает на людей. На видео попала странная выходка поп-короля: Киркоров букетом роз отхлестал мужчину в первом ряду, крича ему: «Уйди отсюда! Встал и ушел!».

В сети завирусилось видео с Киркоровым, который выступал с концертом в Казахстане. В ролике поп-король букетом роз отхлестал мужчину в первом ряду, бросил букет на пол и отправился допевать песню. Надо сказать, что билеты в первый ряд стоят не малых денег: от 30 тысяч рублей (это в России). Потрясающий эффект вовлечённости.

Директор Киркорова рассказал, что букетом артист отхлестал не зрителя, а члена его команды. Якобы тот встал на пути воздыхателей Киркорова.

"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и всё закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас всё происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идёт", — прокомментировала ситуацию директор певца Екатерина Успенская каналу SHOT.

Источник:

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Метки: Киркоров   Концерт   Юмор   видео   вовлечённость   интересное   фото   шоу бизнес   
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43  комментария
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14k
dimitr 7 часов назад
На кой хер этого петуха всё время здесь пиарят?
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26k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
возможно мужик был в розовых стрингах
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1k
Moon24 Полчаса назад
Этот старый петух настолько омерзительно и отталкивающе выглядит что пора запретить ему выход на сцену. Нужны грузчики , подсобники и прочие ... набольшее он не тянет
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1k
Тварь 2 часа назад
Просто чувак был в розовой кофточке, у Фили на них пунктик.
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54
Ушлый 2 часа назад
Дибилойд рулит.
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8k
Vlad 2 часа назад
Наверное мужик был в чем то розовым. Рефлекс блин.
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14k
Элитный тигр 3 часа назад
Все это пиар. Филя чует, что нах никому не нужен, и выдумывает сцены на концертах. На первые места покупают билеты самые богатые и влиятельные люди, там кого хочешь не отхлестаешь, так что это все постанова. Да за такую выходку с него можно еще и баблишка стрясти.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
а что он всё время в раскаряку ходит?видать прозрачные лосины с того же концерта в жЁпу врезались
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Тысячи лет эволюции,и все в пи.з.ду.Хомо сапиенсы как были тупыми,так ими и остались.Так ,что киркоров прав по своему,наказывая быдло.Сам факт покупки билетов на его концерт уже признак дол.бо.ебизма.
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13
Sata33 4 часа назад
Чет он ох*ел опять
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36k
Антон 5 часов назад
Одним словом, Румын!
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3k
Трям 5 часов назад
Самая обычная истеричка с ПМС
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9k
Василенко Татьяна 5 часов назад
А вы посмотрите последнее видео - сколько у нас придурочных фанаток этого петуха!!! Это просто за гранью моего понимания! Причем дамы-то есть довольно молодые... Никогда мне этого не понять...
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46k
Элек Мек 5 часов назад
Он йопнутый,ему наверное можно,только жаль что обратно не прилетело.
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44k
Максим Т. 5 часов назад
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9k
Shtoppi 6 часов назад
<<Это был наш человек из команды.>>
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1k
Шапкин 6 часов назад
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3k
pinbalist 6 часов назад
Есть мнение что это не мужик был, ибо:
-нормальный мужик на такое бы не пошёл
-нормальный мужик бы встал и надавал по еплету "королю"
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1k
Victor 6 часов назад
а я думал чувак в первом ряду лимон грыз. хотя этому петуху под фанеру петь полный рот слюней не помешает.
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23k
Serg2001 6 часов назад
Это видео можно понять и по другому... Мужик сидел в первом ряду с букетом. Филя ждал, ждал, когда он его ему подарит. И не дождался. Подошел и решил сам взять. Артисты они такие... )
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2k
SHAGREEN 6 часов назад
А зачем он пришёл в розовой кофточке?
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Pika-Pika?
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