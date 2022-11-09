«Уйди отсюда! Встал и ушел!»: на концерте Киркоров отхлестал букетом мужчину в первом ряду

Директор Киркорова рассказал, что букетом артист отхлестал не зрителя, а члена его команды. Якобы тот встал на пути воздыхателей Киркорова.

"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и всё закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас всё происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идёт", — прокомментировала ситуацию директор певца Екатерина Успенская каналу SHOT.