«Уйди отсюда! Встал и ушел!»: на концерте Киркоров отхлестал букетом мужчину в первом ряду

Филипп Киркоров совсем недавно вышел на сцену в колготках, а теперь уже нападает на людей. На видео попала странная выходка поп-короля: Киркоров букетом роз отхлестал мужчину в первом ряду, крича ему: «Уйди отсюда! Встал и ушел!».
В сети завирусилось видео с Киркоровым, который выступал с концертом в Казахстане. В ролике поп-король букетом роз отхлестал мужчину в первом ряду, бросил букет на пол и отправился допевать песню. Надо сказать, что билеты в первый ряд стоят не малых денег: от 30 тысяч рублей (это в России). Потрясающий эффект вовлечённости.
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Директор Киркорова рассказал, что букетом артист отхлестал не зрителя, а члена его команды. Якобы тот встал на пути воздыхателей Киркорова.
"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и всё закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас всё происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идёт", — прокомментировала ситуацию директор певца Екатерина Успенская каналу SHOT.
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АНТИФИШКИ
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