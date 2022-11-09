Почему многие ненавидят голосовые сообщения

Я никогда не посылаю голосовые сообщения. Как-то даже в голову не приходит. Если нужно - звоню, если достаточно текста - пишу. В основном, все мои собеседники тоже пишут. Но вот если кто-то и использует голосовые сообщения, то делает это ВСЕГДА и МНОГО. Вот прямо наговаривает и наговаривает. Бесит же.
Можно даже собрать в кучу причины, почему большинству все же не нравится общаться голосовыми сообщениями...
1. Аудиосообщения слушать гораздо дольше, чем читать ту же информацию в виде текста. Когда вы наговариваете текст то редко говорите очень быстро: нужно подумать, подобрать слова, найти аргументы. И от пауз никуда не деться. В итоге пара секунд уходит на беглое чтение, а минута на то, чтобы послушать тоже самое.
2. Сообщение текстом помогает структурировать мысль. В голосовом сообщении начинается каша из "я думаю", "знаешь", "я пока не решил", "хм", "ну". Вот и получается, что два коротких предложения превращаются в длинный монолог, где может потеряться суть.
3. В нескольких подряд голосовых сообщений невозможно найти что-то важное. По тексту прокрутил выше и нашел глазами то, что искал. Попробуйте найти в голосовых сообщениях забытое место и время встречи, номер телефона или квартиры? Замучаетесь прослушивать все заново.
А в тексте можно даже не крутить вверх, а найти поиском фразу.
4. Аудиосообщения нужно слушать. А если ты в людном месте или не один? Наушники? Вот значит кто-то не хочет напрячься и написать текст, ему легче проговорить, но он тебя хочет напрячь, чтобы ты достал и одел наушники.
Да, конечно, случаются моменты, когда просто нереально столько написать или руки заняты. Конечно же если есть функционал - его надо юзать. Однако у меня есть подозрение, что те, кто несколько раз поюзал этот функционал по необходимости потом начинают пользоваться им всегда и при любых обстоятельствах.
Замечали такое?
Мне кажется хорошим тоном является предварительно уточнить у собеседника, удобно ли ему будет получить именно сейчас голосовое сообщение по актуальному вопросу или нет. А то падает тебе удобно наговоренная дорожка минут на 5 и махайся сам как хочешь дальше. Уж тогда позвонил что ли бы...
Источник:
АНТИФИШКИ
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а) жив
б) в сознании
в) имеет положительный баланс на телефоне
г) скорее всего оптимист
Т.е. в целом за него можно не переживать.
Так что если есть такая функция то пользоваться порой можно, но не злоупотреблять конечно.
Ни писать, ни читать не умеют.
Хотели бы общаться видеосообщениями, но пока только голосовые.
Может. Но не так уж часто такое случается.
Сейчас могут использоваться лицами, страдающими от дислекции (не могущими читать или писать), или не умеющими писать на данном языке.
И никем иным.
Слепые и то довольно ловко набирают текст.
Ну это если монолог такой: - Ну я это, короче, бл@нах, вообщем подумал, бл@нах, короче...