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Сообщество Треники&Вареники 5723 поста • 2131 подписчик подписаться
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Почему многие ненавидят голосовые сообщения

Почему многие ненавидят голосовые сообщения

Автор:
09 ноября 2022 03:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ненавидят   голосовые   сообщения   
1789
3

Я никогда не посылаю голосовые сообщения. Как-то даже в голову не приходит. Если нужно - звоню, если достаточно текста - пишу. В основном, все мои собеседники тоже пишут. Но вот если кто-то и использует голосовые сообщения, то делает это ВСЕГДА и МНОГО. Вот прямо наговаривает и наговаривает. Бесит же.
Можно даже собрать в кучу причины, почему большинству все же не нравится общаться голосовыми сообщениями...



1. Аудиосообщения слушать гораздо дольше, чем читать ту же информацию в виде текста. Когда вы наговариваете текст то редко говорите очень быстро: нужно подумать, подобрать слова, найти аргументы. И от пауз никуда не деться. В итоге пара секунд уходит на беглое чтение, а минута на то, чтобы послушать тоже самое.

2. Сообщение текстом помогает структурировать мысль. В голосовом сообщении начинается каша из "я думаю", "знаешь", "я пока не решил", "хм", "ну". Вот и получается, что два коротких предложения превращаются в длинный монолог, где может потеряться суть.


3. В нескольких подряд голосовых сообщений невозможно найти что-то важное. По тексту прокрутил выше и нашел глазами то, что искал. Попробуйте найти в голосовых сообщениях забытое место и время встречи, номер телефона или квартиры? Замучаетесь прослушивать все заново.
А в тексте можно даже не крутить вверх, а найти поиском фразу.

4. Аудиосообщения нужно слушать. А если ты в людном месте или не один? Наушники? Вот значит кто-то не хочет напрячься и написать текст, ему легче проговорить, но он тебя хочет напрячь, чтобы ты достал и одел наушники.


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Да, конечно, случаются моменты, когда просто нереально столько написать или руки заняты. Конечно же если есть функционал - его надо юзать. Однако у меня есть подозрение, что те, кто несколько раз поюзал этот функционал по необходимости потом начинают пользоваться им всегда и при любых обстоятельствах.

Замечали такое?

Мне кажется хорошим тоном является предварительно уточнить у собеседника, удобно ли ему будет получить именно сейчас голосовое сообщение по актуальному вопросу или нет. А то падает тебе удобно наговоренная дорожка минут на 5 и махайся сам как хочешь дальше. Уж тогда позвонил что ли бы...


Источник:

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Метки: Ненавидят   голосовые   сообщения   
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29  комментариев
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12k
Кыся 6 часов назад
Всё правильно. Одна проблема - новое поколение не умеет ни читать, ни писать...
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23
Nike_sergey Taurus 10 минут назад
!!! Частично согласен с голосовыми - по причине невозможности позвонить или набрать текст(водитель). Меня бесит другая категория имбецилов- которые задр"чивают сообщениями по 2-3 слова! Ну соберись ты мыслями напиши 1о сообщение со всеми вопросами, тебе так же одним ответят.
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5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
Жертвы ЕГЭ писать не умеют !
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5k
heta 11 минут назад
Ну... Голосовые сообщения тоже несут определенную полезную информацию. Ну например о том, что человек, их отправляющий:
а) жив
б) в сознании
в) имеет положительный баланс на телефоне
г) скорее всего оптимист

Т.е. в целом за него можно не переживать.
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58k
Александр 20 минут назад
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1k
Mazter 24 минуты назад
Пользуюсь только если за рулем и очень редко. Но больше раздражает когда ты с человеком 99.9% нормально сообщениями общаешься, и тут бац чет срочное, а я за рулем - надиктовал аудио, а в ответ куча картинок из серии "гори в аду за аудио".
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26k
SerGProS Полчаса назад
Слишком пьян чтобы печатать?!Легко: дочрчосчя чилччя доррфыоыфоывггыйва мрчяя ттыфвршгфщыичялятэщфшыв
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1k
Lenusya Полчаса назад
недавно в автобусе мужик выбесил, сидел записывал голосовые сообщения, отправлял коллеге, коллега отвечал тоже голосовыми и мужик прослушивал их без наушников и так всю дорогу. Весь автобус был в курсе его проблем. В данном случае это ничем не оправдано, не можешь писать, позвони
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1k
ChePaev Час назад
а я постоянно наоборот пользуюсь функцией "речь в текст", наговорил быстренько, все в текст преобразовалось и отправил.
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8k
hairov 2 часа назад
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15k
Виталий Касандров 2 часа назад
В принципе согласен ,но не столь категоричен. В основном получаю голосовые от тех кто за рулем ,на кассе , или иных местах где печатать неудобно. Еще вариант гастеры,если говорить они еще худо бедно могут ,то прочитать и понять что они имели в виду уже сложно . Сейчас получаю больше видео сообщений где показывают на конкретные снятые косяки или иное действие с комментариями.
Так что если есть такая функция то пользоваться порой можно, но не злоупотреблять конечно.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Поколение тик-тока...
Ни писать, ни читать не умеют.
Хотели бы общаться видеосообщениями, но пока только голосовые.
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6k
Roman 3 часа назад
Умилился, когда получил голосовое со списком необходимых покупок.
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2k
Yus 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Голосовые сообщения - рудимент автоответчиков в телефонах без экрана. (Были такие - в стародавние времена.)
Сейчас могут использоваться лицами, страдающими от дислекции (не могущими читать или писать), или не умеющими писать на данном языке.
И никем иным.
Слепые и то довольно ловко набирают текст.
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9k
SSD 4 часа назад
>В итоге пара секунд уходит на беглое чтение, а минута на то, чтобы послушать тоже самое.
Ну это если монолог такой: - Ну я это, короче, бл@нах, вообщем подумал, бл@нах, короче...
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