Почему многие ненавидят голосовые сообщения





1. Аудиосообщения слушать гораздо дольше, чем читать ту же информацию в виде текста. Когда вы наговариваете текст то редко говорите очень быстро: нужно подумать, подобрать слова, найти аргументы. И от пауз никуда не деться. В итоге пара секунд уходит на беглое чтение, а минута на то, чтобы послушать тоже самое.



2. Сообщение текстом помогает структурировать мысль. В голосовом сообщении начинается каша из "я думаю", "знаешь", "я пока не решил", "хм", "ну". Вот и получается, что два коротких предложения превращаются в длинный монолог, где может потеряться суть.

3. В нескольких подряд голосовых сообщений невозможно найти что-то важное. По тексту прокрутил выше и нашел глазами то, что искал. Попробуйте найти в голосовых сообщениях забытое место и время встречи, номер телефона или квартиры? Замучаетесь прослушивать все заново.

А в тексте можно даже не крутить вверх, а найти поиском фразу.



4. Аудиосообщения нужно слушать. А если ты в людном месте или не один? Наушники? Вот значит кто-то не хочет напрячься и написать текст, ему легче проговорить, но он тебя хочет напрячь, чтобы ты достал и одел наушники.