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15 недо-архитекторов и строителей-недотёп, которые определенно ненавидят человечество

15 недо-архитекторов и строителей-недотёп, которые определенно ненавидят человечество (17 фото)

Автор:
10 апреля 2022 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Недо-архитекторы   Ненавидят   Строители-недотёпы   другое   постройки   проекты   человечество   
1092
17
Как известно, любое строительство, прежде чем оно будет реализовано, должно быть задумано сначала в мозгу какого-то архитектора. Затем целая строительная бригада занимается воплощением этой идеи в жизнь. Но судя по постройкам, в данном посте, некоторые проекты рождаются немного в другом месте, да и строятся чем придётся.
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Источник:

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Метки: Недо-архитекторы   Ненавидят   Строители-недотёпы   другое   постройки   проекты   человечество   
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7  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Большинство фоток притянуто за уши

Сверху вниз:
1.Совершенно свежая постройка. Пандус, а возможно и лифты просто ещё не поставлены
2. Эти сиденья идут по 4-5 штук в блоке. Просто не стали выламывать при установке
.
4. Чётко видно, что аттракционы снесены в кучу. Скорее всего под них делают площадку, потом вернут на место
5. Скорее всего эти сиденья закрывают выступ в салоне над колесом
6. Здесь не архитекторы, а банкиры хотят по максимуму использовать место, которое для этих целей вообще не предназначено
7. Перила просто ещё не прикручены на место. Постройка новая
8. Пандус накладной, его просто поставили ниже
9. Раковина - строительная времянка, потом уберут
10. Переход выглядит новым, скорее всего светофор не успели заменить
..
13. Это велосипедная дорожка. Велосипед проедет, остальным не положено
14. Лазы в подвал и на чердак. Вполне допустимо
15. Пожарная лестница, здание явно свежее, то ест ещё не смонтировали опускающуюся часть
16. Выгородка в совмещённом санузле. Оттуда запрет запахов, туда - брызг
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−2
Руслан 17 минут назад
Заголовки как обычно читать не стал!..
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1k
neutrino Полчаса назад
«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы»
В. Путин.
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