15 недо-архитекторов и строителей-недотёп, которые определенно ненавидят человечество

Как известно, любое строительство, прежде чем оно будет реализовано, должно быть задумано сначала в мозгу какого-то архитектора. Затем целая строительная бригада занимается воплощением этой идеи в жизнь. Но судя по постройкам, в данном посте, некоторые проекты рождаются немного в другом месте, да и строятся чем придётся.

0

Мы напрасно искали лестницу 0 Источник:

×

×

Это моё место 0 Источник:

Не забудь убрать голову 0 Источник:

С любовью к детям 0 Источник:

Места не для всех 0 Источник:

И банкомат 0 Источник:

Перила для тех, кто ползает 0 Источник:

А потом уж как получится 0 Источник:

Два в одном, но явно не очень удобно 0 Источник:

Точно зелёный? 0 Источник:

У многих ли людей 6 пальцев на руке? 0 Источник:

Запрыгивай 0 Источник:

Под этим мостом вряд ли что-то проедет 0 Источник:

Ну кто так строит? 0 Источник:

Лестница непонятного назначения 0 Источник: