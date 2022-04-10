15 недо-архитекторов и строителей-недотёп, которые определенно ненавидят человечество

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Как известно, любое строительство, прежде чем оно будет реализовано, должно быть задумано сначала в мозгу какого-то архитектора. Затем целая строительная бригада занимается воплощением этой идеи в жизнь. Но судя по постройкам, в данном посте, некоторые проекты рождаются немного в другом месте, да и строятся чем придётся.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Сверху вниз:
1.Совершенно свежая постройка. Пандус, а возможно и лифты просто ещё не поставлены
2. Эти сиденья идут по 4-5 штук в блоке. Просто не стали выламывать при установке
.
4. Чётко видно, что аттракционы снесены в кучу. Скорее всего под них делают площадку, потом вернут на место
5. Скорее всего эти сиденья закрывают выступ в салоне над колесом
6. Здесь не архитекторы, а банкиры хотят по максимуму использовать место, которое для этих целей вообще не предназначено
7. Перила просто ещё не прикручены на место. Постройка новая
8. Пандус накладной, его просто поставили ниже
9. Раковина - строительная времянка, потом уберут
10. Переход выглядит новым, скорее всего светофор не успели заменить
..
13. Это велосипедная дорожка. Велосипед проедет, остальным не положено
14. Лазы в подвал и на чердак. Вполне допустимо
15. Пожарная лестница, здание явно свежее, то ест ещё не смонтировали опускающуюся часть
16. Выгородка в совмещённом санузле. Оттуда запрет запахов, туда - брызг
В. Путин.