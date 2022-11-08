Испытание для сильных духом. Стресс и скученность в подводной лодке

В целом служба моряков-подводников во всех флотах была тяжёлым испытанием, поскольку походы были долгими, а с гигиеной дела обстояли неважно из-за необходимости экономить пресную воду. Так, рядовой состав принимал душ примерно раз в 10 дней. И то при условии, что моряку повезло служить на лодке, оборудованной этим чудом техники. О стирке не могло идти и речи, а двигатель и механизмы требовали солярки и технических жидкостей. Поэтому во время похода на лодке витало амбре из смеси ароматов дизельного топлива, табачного дыма, пота, подгнивающих продуктов, готовой еды и затхлой воды. И только люди с устойчивой психикой могли перенести такое плавание.





