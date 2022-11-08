Испытание для сильных духом. Стресс и скученность в подводной лодке

Море полно опасностей, и даже скрывшись под его поверхностью, избавиться от них не получится. Поэтому моряки, а особенно моряки-подводники вынуждены постоянно сохранять бдительность и находятся в состоянии стресса. Чтобы преодолеть стресс, порой нужно заняться чем-то очень обыденным. Например, перекусить. Однако это возможно лишь в относительно подходящих для этого условиях.
А если при этом находиться внутри, по сути, здоровенной бочки, в окружении работающих механизмов и торпед с сотнями килограмм взрывчатки? Притом на существование отводится примерно 0,03-0,3 кубометра пространства, поскольку его приходиться делить ещё с несколькими десятками человек.
Прием пищи экипажем немецкой субмарины
И в дополнение, корабли на поверхности периодически пытаются вас убить, скидывая глубинные бомбы, из-за которых подводная посудина начинает трястись, вызывая у экипажа непередаваемую гамму эмоций, а также то и дело намеревается треснуть по швам, как обычная шлюпка. Уровень стресса в такой ситуации — максимальный. В том числе и поэтому во всех флотах мира подводников старались обеспечивать только лучшим. Это относилась и к питанию.
Кадры из немецкого фильма Das Boot
Роднило всех подводников и то, что из-за нехватки места продукты приходилось размещать практически везде. В начале похода подводная лодка, будь то советская, немецкая, американская или японская субмарина, больше походила на продовольственный склад, нежели на боевой корабль. Пожалуй, лишь дизельный отсек и центральный пост не использовались для хранения продуктов.
На субмарине любое пространство использовалось. В начале похода подводная лодка походила на продуктовый склад
Примечательно, что на советских и немецких подлодках отсутствовали холодильные камеры, и хотя позднее немцы ими обзавелись, немецкие холодильники были явно слишком малы. Согласно описанию подлодок типа IXC, составленному в США в 1946 году, это был «холодильник размером с американский бытовой», чего явно недостаточно. Проблему сглаживали транспортные субмарины, однако окончательно этот недостаток решили в легендарной XXI серии, которая хоть и не побывала в бою, но определила дальнейшее развитие советских и американских подводных лодок на долгие годы вперёд.
Экипаж немецкой подлодки U-858 пьёт пиво
Поэтому советские подводники и их немецкие визави были вынуждены брать с собой большее число консервированных продуктов, нежели их коллеги из США и Японии.
Кормовой кубрик японской подводной лодки I-400
В то же время на другом конце света, на флоте Микадо, ещё с середины 30-х гг. имелись довольно объёмные холодильные камеры на подводных лодках 1 и 2 класса, в которые помещалась заметная часть продуктов. Подобным образом дела обстояли и на американском подплаве. Впрочем, от консерв уйти даже на этих флотах не получилось из-за общей стеснённости пространства
Члены экипажа американской субмарины Cuttlefish, SS-171
По комфорту размещения американские и японские субмарины также отличались в лучшую сторону от советских и немецких аналогов. Примечательно, что на японских подводных лодках каждый матрос имел личное спальное место и 1 рундук на троих. На американских субмаринах при том, что формально у каждого члена экипажа была своя койка, из-за установки новых радаров, сонаров и прочего оборудования с началом войны увеличились экипажи, поэтому на троих моряков приходилось две койки.
В целом служба моряков-подводников во всех флотах была тяжёлым испытанием, поскольку походы были долгими, а с гигиеной дела обстояли неважно из-за необходимости экономить пресную воду. Так, рядовой состав принимал душ примерно раз в 10 дней. И то при условии, что моряку повезло служить на лодке, оборудованной этим чудом техники. О стирке не могло идти и речи, а двигатель и механизмы требовали солярки и технических жидкостей. Поэтому во время похода на лодке витало амбре из смеси ароматов дизельного топлива, табачного дыма, пота, подгнивающих продуктов, готовой еды и затхлой воды. И только люди с устойчивой психикой могли перенести такое плавание.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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АНТИФИШКИ
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Вот это самое важное. А про хавку и холодильники - чушь.. мы пехота в полях по три месяца на сухпайках жили и не жаловались, они офигенные кашка, тушняк, чаек с хлебом. Да я дома не всегда так перекусываю как в армейке сухпаем