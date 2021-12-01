FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5200 постов • 807 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"А церковь тоже я развалил?": глава Подмосковья получил антипремию "Бандерлоги наследия"

"А церковь тоже я развалил?": глава Подмосковья получил антипремию "Бандерлоги наследия" (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 20:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Воробьев   Губернатор Подмосковья   Захар Прилепин   Культурное наследие   антипремия   бандерлоги наследия   памятники архитектуры   
1005
4

В Москве прошло вручение новой антипремии. За вклад в разрушение объектов культурного наследия наградили чиновников, архитекторов, бизнесменов и экспертов.


Церемония вручения антипремии "Бандерлоги наследия" состоялась в штаб-квартире Ассоциации союзов писателей и издателей Сергея Шаргунова в Москве, под эгидой общественного движения «Культурный фронт» литератора и политика Захара Прилепина. «Победителей» определило жюри, состоящее из архитекторов и градозащитников из разных регионов страны.

За вклад в разрушение памятников культуры антипремию «Бандерлоги наследия» в номинации "Упущенные возможности" получили Главы Московской и Нижегородской областей — Андрей Воробьёв и Глеб Никитин. Первый за "невыполнение поручений Президента по сохранению исторического центра города Королев", второй - за "утрату памятников культурного наследия Нижнего Новгорода".

Как пишет портал NEWS.ru, со ссылкой на "Культурный фронт", по какому-то странному совпадению, Московская и Нижегородская области стали еще и "лидерами по количеству выигранных номинаций".

×
×

В номинациях «Недоблагоустройство» и «Недореставрация» победили администрация Смоленска за неуклюжую реставрацию центра города, а также нижегородское ООО со странным, в данном контекте, названием «Возрождение», причастное к утрате трёх объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде.

"За пренебрежительное отношение к историческому наследию Москвы" награду «Хоронитель древностей» получил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В номинации «Лютый эксперт» — «За многочисленные экспертизы, нанёсшие вред культурному наследию России» — победила экперт Министерства культуры РФ Елена Соловьёва. Как пояснил зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов, речь идёт о «варварском уничтожении памятников», возведении небоскрёбов, которые вплотную приблизились к Бульварному кольцу Москвы, а также об уничтожении Бадаевского завода.

Искренее и единодушное Гран-при в номинации «Вандал года» эксперты и участники народного голосования присудили зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову "за снос единственного в мире деревянного планетария", построенного в 1928 году и являвшегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Антипремия «Бандерлоги наследия» была учреждена летом 2021 года. По словам депутата Госдумы и координатора «Культурного фронта» Дмитрия Кузнецова, появились она, как инициатива градозащитных сообществ: "Главная цель антипремии — не шельмование и наказания, но исправление ситуации с культурным наследием. Вот чрезвычайно характерный пример: мы коллегиальным решением приостановили номинирование оренбургского губернатора Дениса Паслера (за состояние легендарной «гагаринской лётки») и бизнесвумен из Обниска Калужской области Лидии Марулиной (за снос двух выявленных ОКН). Они обещали исправиться, торжественно нас в этом заверили, и действительно пошли какие-то позитивные движения. Подождём, история и память — явления долгие", — заявил Кузнецов.

По словам Захара Прилепина, в большинстве старых русских городов «торжествует абсолютно варварское отношение к историческому наследию».

Отношение к памятникам, истории, литературе — вот безошибочный тест на патриотизм. И в этом смысле антипремия «Бандерлоги наследия» при всём её игровом, может быть, несколько театральном характере, безусловно, важнейшая патриотическая акция, — резюмировал Прилепин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Андрей Воробьев   Губернатор Подмосковья   Захар Прилепин   Культурное наследие   антипремия   бандерлоги наследия   памятники архитектуры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Великий Кормчий Час назад
Да у нас в госдуме все сплошные бандерлоги. А про того, чьё имя нельзя произносить вслух - легенды уже сложены. Всех в сортирах замочил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
507
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
скучно живётся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
Mr White Man Час назад
Члены партии "ер", не ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) Самые красивые библиотеки мира Самые красивые библиотеки мира «Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века «Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века 10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина» 10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина» 13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины» 13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины» Китайцы всерьез займутся Великой стеной Китайцы всерьез займутся Великой стеной
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12739



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?
4
377
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые...
После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни
0
114
После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
6
Автовсячина
Автовсячина
0
3
Автовсячина
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший тамада
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#факты#кино#Ynews#СССР#фотомир#аварии#подборка
#Юмор#интересно#прикол#люди#автомир#в мире#новости#Разное#вкусно#спорт
#Россия#ватермарк#картинки#автомобили#интересное#дтп#позитив#кот#как приготовить#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться