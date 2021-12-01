"А церковь тоже я развалил?": глава Подмосковья получил антипремию "Бандерлоги наследия"

В Москве прошло вручение новой антипремии. За вклад в разрушение объектов культурного наследия наградили чиновников, архитекторов, бизнесменов и экспертов.
Церемония вручения антипремии "Бандерлоги наследия" состоялась в штаб-квартире Ассоциации союзов писателей и издателей Сергея Шаргунова в Москве, под эгидой общественного движения «Культурный фронт» литератора и политика Захара Прилепина. «Победителей» определило жюри, состоящее из архитекторов и градозащитников из разных регионов страны.
За вклад в разрушение памятников культуры антипремию «Бандерлоги наследия» в номинации "Упущенные возможности" получили Главы Московской и Нижегородской областей — Андрей Воробьёв и Глеб Никитин. Первый за "невыполнение поручений Президента по сохранению исторического центра города Королев", второй - за "утрату памятников культурного наследия Нижнего Новгорода".
Как пишет портал NEWS.ru, со ссылкой на "Культурный фронт", по какому-то странному совпадению, Московская и Нижегородская области стали еще и "лидерами по количеству выигранных номинаций".
В номинациях «Недоблагоустройство» и «Недореставрация» победили администрация Смоленска за неуклюжую реставрацию центра города, а также нижегородское ООО со странным, в данном контекте, названием «Возрождение», причастное к утрате трёх объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде.
"За пренебрежительное отношение к историческому наследию Москвы" награду «Хоронитель древностей» получил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В номинации «Лютый эксперт» — «За многочисленные экспертизы, нанёсшие вред культурному наследию России» — победила экперт Министерства культуры РФ Елена Соловьёва. Как пояснил зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов, речь идёт о «варварском уничтожении памятников», возведении небоскрёбов, которые вплотную приблизились к Бульварному кольцу Москвы, а также об уничтожении Бадаевского завода.
Искренее и единодушное Гран-при в номинации «Вандал года» эксперты и участники народного голосования присудили зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову "за снос единственного в мире деревянного планетария", построенного в 1928 году и являвшегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.
Антипремия «Бандерлоги наследия» была учреждена летом 2021 года. По словам депутата Госдумы и координатора «Культурного фронта» Дмитрия Кузнецова, появились она, как инициатива градозащитных сообществ: "Главная цель антипремии — не шельмование и наказания, но исправление ситуации с культурным наследием. Вот чрезвычайно характерный пример: мы коллегиальным решением приостановили номинирование оренбургского губернатора Дениса Паслера (за состояние легендарной «гагаринской лётки») и бизнесвумен из Обниска Калужской области Лидии Марулиной (за снос двух выявленных ОКН). Они обещали исправиться, торжественно нас в этом заверили, и действительно пошли какие-то позитивные движения. Подождём, история и память — явления долгие", — заявил Кузнецов.
По словам Захара Прилепина, в большинстве старых русских городов «торжествует абсолютно варварское отношение к историческому наследию».
Отношение к памятникам, истории, литературе — вот безошибочный тест на патриотизм. И в этом смысле антипремия «Бандерлоги наследия» при всём её игровом, может быть, несколько театральном характере, безусловно, важнейшая патриотическая акция, — резюмировал Прилепин.
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