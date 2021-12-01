"А церковь тоже я развалил?": глава Подмосковья получил антипремию "Бандерлоги наследия"

Церемония вручения антипремии "Бандерлоги наследия" состоялась в штаб-квартире Ассоциации союзов писателей и издателей Сергея Шаргунова в Москве, под эгидой общественного движения «Культурный фронт» литератора и политика Захара Прилепина. «Победителей» определило жюри, состоящее из архитекторов и градозащитников из разных регионов страны.

За вклад в разрушение памятников культуры антипремию «Бандерлоги наследия» в номинации "Упущенные возможности" получили Главы Московской и Нижегородской областей — Андрей Воробьёв и Глеб Никитин. Первый за "невыполнение поручений Президента по сохранению исторического центра города Королев", второй - за "утрату памятников культурного наследия Нижнего Новгорода".

Как пишет портал NEWS.ru, со ссылкой на "Культурный фронт", по какому-то странному совпадению, Московская и Нижегородская области стали еще и "лидерами по количеству выигранных номинаций".