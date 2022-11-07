Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

Вуз — высшее учебное заведение.

Втуз — высшее техническое учебное заведение.

Ссуз — среднее специальное учебное заведение.

С 1956 года данные сокращения принято писать строчными буквами, а не прописными. Данные аббревиатуры являются исключениями из правила, гласящего, что инициальные аббревиатуры пишутся с прописной буквы. Помимо сокращений учебных заведений под это исключение также попадают слова "дот" и "дзот".