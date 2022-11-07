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Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

Автор:
07 ноября 2022 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: аббревиатуры   аббревиации   исключения   написание   русский язык   трудные слова   
2056
7
Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.
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Хочется сделать пост о заимствованных аббревиатурах, получивших иное значение. Будет ли такое интересно вам?

Источник:

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Метки: аббревиатуры   аббревиации   исключения   написание   русский язык   трудные слова   
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20  комментариев
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39k
jonnyD 2 часа назад
Зовите cornho , канальи , пока он не подтвердит , ничему верить нельзя !
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18k
anpetrof 3 минуты назад
Слово шмел пишется с мягким знаком, а вилька и тарелька без мягкого знака
.
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19k
Вишенка Крокодилова 4 минуты назад
Бомж - вполне себе изменяемое слово. А бич произошло от англ. beach.
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454
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
Хм, в детстве от отца узнал что дзот - долговременная зенитная огневая точка. А это деревоземляная..
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22k
СергейПименов 40 минут назад
Последнее время из всех утюгов - СУГС и ВСО
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0
Рита 44 минуты назад
дзот - долговременная замаскированная огневая точка?
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3k
le4t 46 минут назад
Я говорю "живот" и явно слышу в этом слове Ы, но писать приходится И. Я говорю "йогург" и явно слышу Ё... Говорю "молоко"... Я ЖИВОЙ носитель ЖИВОГО русского языка и меня бесит вся эта заумная белиберда, которую я типа должен помнить, потому как "правила написания" и бла-бла-бла... Маяковского идите поучите!
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11k
Ivan 50 минут назад
ИМХО - пофиг...
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9k
Mowgley Z ⚔ 58 минут назад
Удивлен.
Но странно - АТС пишется заглавными, а вуз строчными, где логика?
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33k
Korolev Час назад
Век живи - век учись! Первый раз про такое слышу (вижу) )))
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32k
ACU900 Час назад
Бомж - это еще менты в протоколах писали. В СССР бродяжнечество было уголовным преступлением, Когда менты их ловили, так и писали "без определенного места жительства" мли просто "бомж"
Кстати говорят что "зэк" (то есть тот который "присел") тоже аббревиатура от ЗК - "Заключенный Колонии". Ну из за частого употребления естественным путем ЗК превратилась в "зэка"
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