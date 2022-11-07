Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

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Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.
Слова "вуз", "втуз" и "ссуз"
Вуз — высшее учебное заведение.
Втуз — высшее техническое учебное заведение.
Ссуз — среднее специальное учебное заведение.
С 1956 года данные сокращения принято писать строчными буквами, а не прописными. Данные аббревиатуры являются исключениями из правила, гласящего, что инициальные аббревиатуры пишутся с прописной буквы. Помимо сокращений учебных заведений под это исключение также попадают слова "дот" и "дзот".
Втуз — высшее техническое учебное заведение.
Ссуз — среднее специальное учебное заведение.
С 1956 года данные сокращения принято писать строчными буквами, а не прописными. Данные аббревиатуры являются исключениями из правила, гласящего, что инициальные аббревиатуры пишутся с прописной буквы. Помимо сокращений учебных заведений под это исключение также попадают слова "дот" и "дзот".
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Бомж — без определённого места жительства.
Бич — англицизм, который в 60-е годы приобрёл значение "бывший интеллигентный человек".
Неизменяемое слово "бомж" пишется строчными буквами, хотя написание прописными буквами в канцелярских текстах не является ошибкой. Кстати, со словом "бич" немного сложнее, но данное слово практически не используется. "Бич" пишем строчными.
Бич — англицизм, который в 60-е годы приобрёл значение "бывший интеллигентный человек".
Неизменяемое слово "бомж" пишется строчными буквами, хотя написание прописными буквами в канцелярских текстах не является ошибкой. Кстати, со словом "бич" немного сложнее, но данное слово практически не используется. "Бич" пишем строчными.
Роно — районный отдел народного образования.
Орс — отдел рабочего снабжения. Не стоит путать аббревиатуру "орс" с другими аббревиатурами. В некоторых случаях ОРС пишется прописными буквами, если подразумевается иное сокращение (например: объединённая расчётная система).
Аббревиатуры "роно" (районный отдел народного образования) и "орс" (отдел рабочего снабжения)" в настоящее время не используются, но являются исключениями и пишутся прописными буквами.
Орс — отдел рабочего снабжения. Не стоит путать аббревиатуру "орс" с другими аббревиатурами. В некоторых случаях ОРС пишется прописными буквами, если подразумевается иное сокращение (например: объединённая расчётная система).
Аббревиатуры "роно" (районный отдел народного образования) и "орс" (отдел рабочего снабжения)" в настоящее время не используются, но являются исключениями и пишутся прописными буквами.
ВРИО — временно исполняющий обязанности.
Самое трудное слово — "врио". Данная аббревиация (слово, составленное из частей другого слова. Другой пример аббревиации — "главбух") пишется строчными буквами.
Самое трудное слово — "врио". Данная аббревиация (слово, составленное из частей другого слова. Другой пример аббревиации — "главбух") пишется строчными буквами.
Слова "загс" и "нэп" являются исключениями из исключений и могут писаться не только строчными, но и прописными буквами. Правила нет, нужно запомнить.
Загс — (органы) записи актов гражданского состояния.
Загс — (органы) записи актов гражданского состояния.
Нэп — новая экономическая политика (если речь идёт об экономической политике в СССР в период с 1921 года по 1928 год).
Хочется сделать пост о заимствованных аббревиатурах, получивших иное значение. Будет ли такое интересно вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как слышется, так и пишется
Но странно - АТС пишется заглавными, а вуз строчными, где логика?
миллицию в полицию
медиков в пе..ков
Кстати говорят что "зэк" (то есть тот который "присел") тоже аббревиатура от ЗК - "Заключенный Колонии". Ну из за частого употребления естественным путем ЗК превратилась в "зэка"
Но ключевой, безусловно, 1931 год.
Власть, видимо, еще стеснялась слова «заключенный», оно еще ассоциировалось с «царским режимом», и потому в официальных бумагах Беломорканала писали: «заключенный каналоармеец», сокращенно – «з/к».
https://mospravda.ru/2021/03/12/187960/https://mospravda.ru/2021/03/12/187960/
з.ы. но я об этом узнал еще у Солженицына в "Архипелаге ГУЛАге", который читал тайком в 80-х