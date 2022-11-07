Фильм «Гений». Картофельный папа

Снимали летом 1990 года в Ленинграде, в кино «Гения» показывали всего четыре дня, но с распространением видеомагнитофонов популярность этой киноленты сильно возросла – в 1993 году он стал одним из лидеров видеопроката.



Секрет успешного проката состоит из нескольких слагаемых – известные актеры, нетривиальный сюжет, актуальность, и, конечно, мастерство режиссера. Сценарист Игорь Агеев показал в «Гении» главным жуликом не Ненашева, а систему в лице государства, а герой Абдулова был Робин Гудом своего времени. Он по-своему честен, и достаточно благороден. Ну, и главное, он талантлив и оригинален.