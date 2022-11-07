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Фильм «Гений». Картофельный папа

Фильм «Гений». Картофельный папа

Автор:
07 ноября 2022 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гений   абдулов   фильм   
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В 1991 году Виктор Сергеев снял фильм «Гений» с замечательным актерским составом. Фильм советский, но чувствуется в нем закат Империи, потому что реальность в нем больше напоминает типичные 90-е.
Сценарий «Картофельный папа» писали несколько месяцев, в ходе подготовки к съемкам название изменилось на «Гений».

Александра Абдулова и Ларису Белогурову на главные роли утвердить оказалось делом непростым. Актеру не хотели давать главную роль Ненашева по формальной причине – в его анкете не было фото, а Белогурову худсовет посчитал недостаточно опытной актрисой.

Сергеев отстаивал актеров, как мог, а потом поставил условие – либо он снимает Абдулова и Белогурова, либо отказывается от проекта.

Сергею Проханову досталась отрицательная роль, что случалось нечасто. Роль ему далась непросто, потому что не подходила под его характер. Актер даже просил режиссера наказать своего героя за предательство главного героя. Сергеев пошел навстречу Проханову, герой погибает. Интересно, что настоящие бандиты стали Сергея Проханова уважать – приняли за своего.

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Снимали летом 1990 года в Ленинграде, в кино «Гения» показывали всего четыре дня, но с распространением видеомагнитофонов популярность этой киноленты сильно возросла – в 1993 году он стал одним из лидеров видеопроката.

Секрет успешного проката состоит из нескольких слагаемых – известные актеры, нетривиальный сюжет, актуальность, и, конечно, мастерство режиссера. Сценарист Игорь Агеев показал в «Гении» главным жуликом не Ненашева, а систему в лице государства, а герой Абдулова был Робин Гудом своего времени. Он по-своему честен, и достаточно благороден. Ну, и главное, он талантлив и оригинален.

Лариса Белогурова, профессиональная гимнастка, была в отличной форме, и режиссер уговорил ее сняться в легкой эротической сцене. Абдулов, был человеком азартным, и решил подыграть. Когда Настя вышла встречать вломившихся в квартиру милиционеров топлес, Ненашев пошел открывать дверь в брюках, которые спали при появлении стражей порядка.

Удалось Александру Гавриловичу и поимпровизировать в этой киноленте. Фраза «страна непуганых идиотов» - это его изобретение. Режиссеру она понравилась, и ее оставили.

Еще один интересный факт – в эпизоде захвата авторитета Принца в лице Иннокентия Смоктуновского принимал участие ленинградский ОМОН.

В начале второй серии фильма есть несколько камео – здесь появились Олег Газманов, Андрей Макаревич, Михаил Жванецкий, Иосиф Кобзон, Михаил Задорнов, Александр Градский и сам Юрий Лужков. А девушку из группы захвата сыграла молодая актриса Анастасия Мельникова – будущая звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Идиот».

В 90-е Виктор Сергеев, которому понравилось работать с настоящим профессионалом Александром Абдуловым, снял с этим актером еще три фильма – «Странные мужчины Семеновой Екатерины», «Грех. История страсти» и «Шизофрения».

Источник:

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Метки: Гений   абдулов   фильм   
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8  комментариев
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49k
dima423 Час назад
Хороший фильм, особенно для тех времен)
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8k
babsbaberley 5 минут назад
Смоктуновский там вообще не в тему. Не его роль, не та у него харизма.
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11k
a_komolow 43 минуты назад
А мне нравится этот фильм!
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31k
Юр21 Час назад
Актёры бесспорно гениальны, а вот фильмец - перестроечное дерьмо где обычные люди - тупые совки, а вот хулики - чудеснейшие люди.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, сюжет, на тот момент, нетривиальный, образы интересные: менты - тупые козлы, предприниматели - благородные талантливые гениальные люди, "совки" (отец Насти) - дремучие кондовые ортодоксы и пьяницы... Сколько их потом ещё будет этих фильмов с "нетривиальными" сюжетам - не счесть.
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