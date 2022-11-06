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Всем спокойной ночи

Всем спокойной ночи

Автор:
06 ноября 2022 22:08
Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
115
21
Кошки — те еще сони. Большую часть своей жизни они проводят во сне или полудреме — на это состояние в день у них в среднем отводится 16 часов. При этом они еще и отрубиться способны практически где угодно, если приспичит. Хоть в ящике комода, хоть в цветочном горшке!
Добавляйте фото своих пушистиков, если будут подписи (типа пушистик мой фишкянен такой-то) попробую сделать пост с нашими кошаками!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
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4  комментария
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2k
Алексей 58 минут назад
Всем спокойной ночиПосмотреть
Всем спокойной ночи
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351
Рядом Полчаса назад
А бегают почему то ночью
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4k
Babangdida 44 минуты назад
Всем спокойной ночиПосмотреть
Всем спокойной ночи
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3k
Григорий Час назад
последняя кошечка в стакане, мимишная)
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