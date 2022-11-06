Довоенная жизнь Советского Союза. Застывшие мгновения прошлого

558
27
Давайте посмотрим, как и чем жили люди того времени.
Автор фотографий: Борис Всеволодович Игнатович.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
×
×
Кубанская казачка Галя Мельникова за победу в конно-спортивных состязаниях получила именные золотые часы. Кубань 1936 год.
Водная станция. Москва, 1937 год. Сейчас молодежь ходит с колонками, 30 лет назад с магнитофонами, а раньше с патефонами...
Иосиф Сталин с Мамлакат Наханговой, 1935 год.
Во время поездки в Москву в числе передовых колхозников южных республик СССР Мамлакат, участница стахановского движения в СССР, первая среди пионеров кавалер ордена Ленина, подарила Сталину книгу.
Пушкинская площадь. Москва, 1933 год.
Самолет-спасатель ледокольного судна "Садко", затонувшего в Кандалакшском заливе при перевозке материалов для строительства железной дороги Кандалакша-Мурманск. На вывеске написано: "Привет героям ЭПРОНА, поднявшим ледокол "Садко" со дна моря". Страстная площадь, Москва.
1932 год. Пятитонные грузовики ЯГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3, в гараже автопарка Моссельпрома в парке Пирогова. Москва.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира
- 20+ отцов-молодцов
- Гениальность со странностями: эксцентричные выходки знаменитых поэтов и писателей прошлого
- Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров
реклама