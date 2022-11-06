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Довоенная жизнь Советского Союза. Застывшие мгновения прошлого

Довоенная жизнь Советского Союза. Застывшие мгновения прошлого

Автор:
06 ноября 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
558
27

Давайте посмотрим, как и чем жили люди того времени.
Автор фотографий: Борис Всеволодович Игнатович.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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43k
Карандаш 3 часа назад
Автор исправь № 13. Экипаж электровоза Сс 11-03, а не тепловоза.
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26k
Ego sum qui sum 3 часа назад
фотографии намеренно затемнены для атмосферы надвигающейся беды?
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Юганск

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