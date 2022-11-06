FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5712 постов • 2100 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
06 ноября 2022 21:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
407
20
Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Slowly Полчаса назад
Высоцкий дрочил Конкина как мог. По сути - ни за что, по факту - травмировал челу психику на популярном фильме, что не преминуло сказаться на дальнейшей карьере достаточно талантливого актёра. А вы говорите - дедовщина в армии. Причём, Высоцкий не служил, и знал о блатняке только исходя из жизненных эксцессов, которые экстраполировал на юное дарование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

876148



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески
Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
Набирающие популярность в сообществах
Ярослав Мудрый
Ярослав Мудрый
О Газе в Европах и не только
О Газе в Европах и не только
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Популярные теги
#фото#картинки#Юмор#сатира#забавно#удивительно#Вещи#Россия#страна
#интересно#история#фотографии#СССР#Приколы#познавательно#новости#в мире
#факты#люди#кино#Разное#сарказм#актеры#шоу бизнес#Украина
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой 12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии 12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам... Лучшие советские научно-фантастические фильмы Лучшие советские научно-фантастические фильмы Еще 25 различных фактов об американских фильмах Еще 25 различных фактов об американских фильмах 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания

На что жалуетесь?

Вернуться