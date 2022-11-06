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Немного занимательного о студентах

Немного занимательного о студентах

Автор:
06 ноября 2022 02:03
Метки: любопытное   студенты   учеба   
593
1

1. В Норвегии высшее образование можно получить бесплатно. Вдобавок государство предоставляет студенту небольшую стипендию. К тому же на время обучения он может взять кредит на личные нужды.

2. В ходе маркетингового исследования выяснилось, что крупнейшую группу игроков в онлайн-покер составляют именно студенты. В разных странах этот показатель колеблется от 20 до 30% от всего числа любителей покера по сети. Навык блефа может пригодиться на зачете: всегда полезно сыграть хорошую мину при плохом билете…

3. Оказывается, именно граф Уваров, который возглавлял министерство просвещения при Николае I, обязал студентов конспектировать лекции. Это нововведение позволило министру не только повысить эффективность работы системы образования, но и выявить вольнодумцев среди преподавательского состава учебных заведений.

4. Студент стареет. Это факт. По крайней мере, в Европе люди все позже идут получать образование. Например, в Швейции средний студенческий возраст составляет уже 25,5 лет. А в России находятся уникумы, которые ради отсрочки готовы грызть гранит науки с 18 до 27 лет.

5. В Российской империи не только швейцары ресторанов заботились о студентах в Татьянин день, но и полицейские. Им предписывалось не арестовывать празднующих студентов, а также оказывать помощь, если те уже не в состоянии самостоятельно добраться до дома. К сожалению, до сегодня традиция не дожила…

6. Современных студентов все реже можно встретить бродящими между книжными стеллажами библиотек. По результатам опроса ВЦИОМ, 73% учащихся вузов предпочитают пользоваться ЭБС (электронными библиотечными системами). Нынешние студенты читают электронные книги на мобильных носителях.

7. Длина Гарвардского моста составляет «364,4 смута и еще одно ухо». Эта мера длины появилась от фамилии студента, Оливера Смута, с помощью которого студенты в 1958 году измеряли мост. Сто семидесяти сантиметрового Оливера перемещали по дорожному полотну и делали отметки, которые чуть было не утратили при реконструкции моста. Любопытно, что сам Смут занял место в Палате Мер и Весов — он стал руководителем ISO (Международной организации стандартов). Вот они какие – американские 38 попугаев.

8. Одна из моделей классической мужской обуви пенни-лофер обязана своим названием студенческому суеверию. В язычке таких ботинок сделана специальная прорезь, куда кладется монетка. Согласно одной из традиций учащихся, пенни (или любую другую денежку) нужно спрятать в туфле перед экзаменом, чтобы билет попался полегче, а преподаватель – подобрее. Некоторые, правда, считают, что лучше положить не монетку, а купюру (а лучше – несколько). И не в туфлю, а в зачетную книжку.

9. В Йельском университете существует забавная традиция. Студенты старших курсов охотно делятся своими конспектами с более юными товарищами. За это последние становятся должниками. Впрочем, никаких денег платить не надо. Списавшему конспект обводят глаза зеленкой, чтобы были похожи на фары, и затем он катает выручившего его студента на спине в течение нескольких часов.


10. Спорить с преподавателями – себе дороже. Это еще раз подтвердил один нахальный студент из Оксфорда, запросивший во время сдачи экзамена кружку пива. Это позволяла древняя традиция университета. Свое питье студент получил, однако был тут же оштрафован учителем. Но вовсе не за распитие спиртных напитков. Находчивый препод сослался на еще более старый обычай: без шпаги обучающимся запрещено появляться на экзамене.

11. В России 19 века студентам в питейных заведениях писали на спине их адрес. Это даже описывается в одном из фельетонов Чехова: швейцары ресторанов «Яр» и «Стрельна» у студентов, пока они еще могли ответить, адрес и писали его мелом на их спинах. Потом достаточно было сдать бесчувственные тела извозчикам, чтобы те доставили их до дома.


12. Студенты горазды на нетривиальные решения. Иногда – в силу своей невнимательности. Вот, например, математик Джордж Данциг, опоздав на занятия в университет, принял уравнения на доске за домашнее задание. Несколько дней ему понадобилось, чтобы получить ответ. Потом выяснилось, что он справился с двумя «нерешаемыми» задачами по статистике, которые были не по зубам уже состоявшимся ученым. Данциг просто не знал, что у них нет решения – и нашел его за уикенд.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: любопытное   студенты   учеба   
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10  комментариев
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1k
S__D 8 часов назад
Либо буква лишняя, либо парочки не хватает.
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1k
Змей Горыныч 3 минуты назад
Ну мы в училище тоже младшему курсу конспекты отдавали. За просто так
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4k
Frank Borman 50 минут назад
Жена стареет, дурнеет, болеет, плохеет, а студентки 1го курса - никогда. - профессорская мудрость.
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22k
hebpat 2 часа назад
Добавка к пункту 5. в татьянин день Студенты перед пьянкой ещё писали адрес мелом на спине, это для чтобы их в невменяемом состоянии могли доставить домой
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121k
БрОдЯгА 2 часа назад
Тема студенток раскрыта не полностью
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7k
vitenok 3 часа назад
Занимательный факт о студентах - лучшие работники фастфудов получаются из студентов юридических вузов, лучшие клоуны, стендаперы из студентов технических вузов, лучшие борцы с режимом из студентов мгу и вшэу, лучшие блогеры инфлюэнсеры из студентов коммерческих вузов.
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12k
Кыся 8 часов назад
А чего сразу Норвегия? Много где бесплатно можно. Только там уже занято. Чтобы поступить бесплатно, надо чуток заплатить. А если быть национальности "дон", можно даже не ходить, диплом по почте пришлют.
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16k
Bill 9 часов назад
Кредит на время обучения на личные нужды (аренда жилья, например) можно взять почти во всех странах ЕС, а не только в Норвегии. Но это именно кредит, который надо вернуть с процентами.
У меня приятель женился на француженке, потом оказалось, что на ней висит старый студенческий кредит на сумму однушки в Париже.
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Леонид

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