Минусы современных авто: вещи, сделанные для удобства, но вызывающие раздражение водителей

Какие же из них больше всего вызывают раздражение?

И начнём с внешнего вида авто, а именно с цвета. Сегодня редко можно встретить яркие машины, поскольку производители акцентировали внимание на нейтральных оттенках. В связи с этим сложно выделиться на дороге даже при большом желании, когда вокруг катаются в основном чёрные, тёмно-синие, белые и серые автомобили.