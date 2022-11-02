Минусы современных авто: вещи, сделанные для удобства, но вызывающие раздражение водителей

В погоне за покупателем автопроизводители пытаются сделать свои машины максимально безопасными и комфортными, стараясь добавить как можно больше удобных «фишек». Правда, далеко не все нововведения оказываются удобными, нередко вызывая у водителей неподдельное раздражение.
Какие же из них больше всего вызывают раздражение?
И начнём с внешнего вида авто, а именно с цвета. Сегодня редко можно встретить яркие машины, поскольку производители акцентировали внимание на нейтральных оттенках. В связи с этим сложно выделиться на дороге даже при большом желании, когда вокруг катаются в основном чёрные, тёмно-синие, белые и серые автомобили.
Непонятно зачем, но производители стали пихать большие решётки радиатора на все машины подряд (даже не электрокары). Если внедорожникам они нужны для охлаждения ДВС на бензине или дизеле, то появление на компактных авто выглядит странно.
Если раньше на машине встречался значок Sport, значит перед вами авто с форсированным движком или прокаченной коробкой. Сейчас же его вешают куда не попадя, вводя покупателей в заблуждение. Ведь нередко он не подразумевает никаких улучшенных характеристик, а вешается исключительно для эстетики.
А теперь заглянем внутрь.
В большинстве авто тормозная система настроена идеально. Настолько, что для замедления машины достаточного лёгкого прикосновения к педали. Однако бывает и так, что нужно прожимать её до пола, что может поставить по угрозу вашу безопасность в критической ситуации.
Заметно усложнились автоматические трансмиссии. Вместо обычной АКПП сегодня ставят более сложные коробки. Из-за этого заметно вырастает количество требуемого времени, чтобы элементарно научиться заводить машину и трогаться с места.
Сегодня популярна тема борьбы за экологию, в которую полезли и производители автомобилей. Именно поэтому они стали внедрять программу, ограничивающую количество оборотов, дабы снизить уровень шума и выбросов. Конечно, это удобно для неуверенных водителей, защищая их от перегазовки Опытных же автомобилистов это раздражает, мешая, например, быстро вклиниться в другой поток.
Перейдём к салону.
Если раньше внутреннее убранство машины оформлялось из ткани, металла и кожи, то сейчас производители не заморачиваются, предпочитая всюду пихать пластик. Причём даже в премиальных авто, что выглядит дешево. Кожзам ещё менее практичен, ведь он плохо пропускает воздух, а также быстро нагревается и, соответственно, охлаждается.
Если в электрокарах нехватка места для ног у задних сидений обусловлена необходимостью места для аккумулятора, то почему подобная проблема всё чаще встречается в других авто, непонятно. В любом случае, сидеть сзади стало тесно, и это не говоря о людях с крупной комплекцией.
Камеры вместо зеркал в автомобиле уже нередко. По мнению производителей, это должно избавить водителя от необходимости постоянно вертеть головой. Правда, это самое изображение не даёт полной информации, да и слишком мало. Кроме того, куда больше вероятно, что воры решат подрезать камеру, а не обычные боковые зеркала.
Сенсорные кнопки хоть и смотрятся красиво, но при этом мешают концентрированному вождению. Ведь водителю нередко приходится отвлекаться на нахождение нужного значка. А ведь в старых авто можно было, не глядя, протянуть руку к нужной клавише.
Ещё одна проблема – система распознавания речи, которая была бы полезна, если бы не регулярные глюки. Вместо того, что избавить водителя от лишних проблем, она часто отдаёт не те команды, неверно трактуя речь и вызывая исключительно раздражение.
Сейчас авто оснащают местами для гаджетов, правда, делают их в неудобных местах и не всегда подходящих размеров. В итоге водителю нужно думать, как бы так пристроить свой телефон, чтобы во время езды он не летал по салону.
Ну и закончим одной из самых раздражающих вещей, а именной подпиской на полезный функционал, для получения которого необходимо оплачивать подписку. Согласитесь, бесит, когда, купив новый автомобиль, вы должны ещё дать денег разработчику, чтобы у вас работал подогрев сидений или кондиционер.
А какие вещи в современных авто раздражают вас?
Источник:
АНТИФИШКИ
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буржуи вы совсем окуели ??
Думаю Вы бы сразу изменили свое негативное отношение к системам снижения токсичности.
Нет ни ОДНОЙ современной функции, которая не была бы тогда принята с восторгом.
И мне совсем не хочется дерева в отделке салона или отключить АБС.
Ему все уже нравится