В Бразилии набирает небывалую популярность онлайн-услуга "проверки на верность"

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Заголовки бразильских новостных изданий пестрят упоминаниями о новой онлайн-профессии - "инспекции лояльности". По нашему, по простому, это значит проверка на верность своего парня или мужа с помощью какой-нибудь горячей красотки, которая познакомится с ним в соцсетях и начнет флиртовать.
То есть молодые и привлекательные женщины пытаются соблазнить мужей клиенток. Поскольку все это происходит онлайн, недостатка в доказательствах неверности (или верности) нет. Клиентка получает скрины переписки, так сказать, с пылу с жару. "Инспектор" берет за свою работу от 20 реалов (4 доллара) до 150 реалов (30 долларов).
Проверка на верность обычно состоит в том, что "инспектор" знакомится в соцсетях под любым предлогом с "подозреваемым" и сразу переводит общение в какой-то мессенджер или директ-сообщения. Дальше уже дело техники: в ход идут обольстительные фотографии, игривые намеки и любые способы добиться своей цели.
Тут можно ничего не объяснять, и так все понятно. Естественно, вся переписка скриншотится, любой намек на неверность и "нелояльность" тщательно конспектируется. Когда доказательная база собрана, можно закругляться.
Николли, 22-летняя девушка, которая зарабатывает такой вот "проверкой на вшивость", рассказала изданию UOL’s Universa, как это началось. Она только что родила и сидела без работы. К ней в соцсети обратилась женщина, которая просто пришла в личку и сказала, что Николли очень красивая и определенно понравилась бы ее мужу. Она объяснила, что муж уже несколько раз изменял, и она хочет устроить ему проверку и посмотреть, купится ли он на этот раз.
Николли согласилась. Она сделала вид, что по ошибке отправила мужу этой женщины сообщение, а затем завязала с ним разговор. Очень скоро мужчина уже просил о личной встрече. Николли сделала скриншоты и отправила их клиентке, которая щедро вознаградила ее за работу. Именно этот первый опыт дал ей понять, что на такую услугу есть реальный спрос.
Николли рассказала об этом на TikTok, и вскоре к ней обратились другие женщины с аналогичными просьбами. Сегодня она зарабатывает от 4000 до 5000 реалов (от 800 до 1000 долларов), проверяя мужчин на верность.
Николли согласилась. Она сделала вид, что по ошибке отправила мужу этой женщины сообщение, а затем завязала с ним разговор. Очень скоро мужчина уже просил о личной встрече. Николли сделала скриншоты и отправила их клиентке, которая щедро вознаградила ее за работу. Именно этот первый опыт дал ей понять, что на такую услугу есть реальный спрос.
Николли рассказала об этом на TikTok, и вскоре к ней обратились другие женщины с аналогичными просьбами. Сегодня она зарабатывает от 4000 до 5000 реалов (от 800 до 1000 долларов), проверяя мужчин на верность.
Стефани Лара, 20-летняя девушка из Куритибы, также предлагает услуги по проверке на верность. Она считает, что должна помогать женщинам разрывать токсичные отношения, поскольку и сама находилась в таких же некоторое время назад. Стефани утверждает, что примерно шесть из десяти мужчин поддаются на ее обаяние и не выдерживают проверки.
«Я не думаю, что такая проверка на 100% докажет, верен вам человек или нет, — говорит Стефани. — Но я думаю, что она поможет разобраться, каковы его действительные намерения по отношению к вам. Многим женщинам просто нужны конкретные доказательства, чтобы выбраться из неудачных отношений».
19-летняя Ясмин работала "инспектором по вопросам лояльности" около года, но уже познала темную сторону этой новой онлайн-профессии. Однажды мужчина, которого она проверяла на верность, заглянул в телефон своей девушки и узнал, что происходит. Он связался с Ясмин и пригрозил, что найдет ее и отомстит. Она испугалась за свою жизнь, но та пара в итоге помирилась и буря улеглась. Однако с тех пор Ясмин перестала принимать запросы на проверку мужчин из своего города.
«Я не думаю, что такая проверка на 100% докажет, верен вам человек или нет, — говорит Стефани. — Но я думаю, что она поможет разобраться, каковы его действительные намерения по отношению к вам. Многим женщинам просто нужны конкретные доказательства, чтобы выбраться из неудачных отношений».
19-летняя Ясмин работала "инспектором по вопросам лояльности" около года, но уже познала темную сторону этой новой онлайн-профессии. Однажды мужчина, которого она проверяла на верность, заглянул в телефон своей девушки и узнал, что происходит. Он связался с Ясмин и пригрозил, что найдет ее и отомстит. Она испугалась за свою жизнь, но та пара в итоге помирилась и буря улеглась. Однако с тех пор Ясмин перестала принимать запросы на проверку мужчин из своего города.
Среди услуг "инспекторов по вопросам лояльности" может быть не только проверка партнера. Некоторые предлагают протестировать потенциальные свидания, чтобы было понятно, стоит ли овчинка выделки или лучше вообще ничего не начинать с этим человеком.
А еще встречаются клиентки, которые просят проверить на верность не своего мужа, а чужого, но на которого они сами "положили глаз". И если окажется, что этот мужчина не прочь пофлиртовать онлайн, они отправят его жене скриншоты с доказательствами и попытаются разлучить эту пару. Видимо, чтобы потом занять место жены.
А еще встречаются клиентки, которые просят проверить на верность не своего мужа, а чужого, но на которого они сами "положили глаз". И если окажется, что этот мужчина не прочь пофлиртовать онлайн, они отправят его жене скриншоты с доказательствами и попытаются разлучить эту пару. Видимо, чтобы потом занять место жены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бразилия измены муж и жена признаки измены проверка на верность проверка на вшивость проверка на прочность соцсети флирт в сети флирт в соцсетях
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Проверки, инспекции, капец просто. А особенно " порадовали" дамочки, которые таким образом мужика увести из семьи решили.... с какой целью то? [рукалицо]
Заниматься подобным бизнесом в Бразилии с одним из самых высоких уровнях преступности, где каждый второй вооружен, оставляя свои телефоны и фотографии - признак полного идиотизма
Поаккуратнее там... ;)
Вот где реальный всемирный заговор . Масоны нервно курят в сторонке .