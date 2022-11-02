В Бразилии набирает небывалую популярность онлайн-услуга "проверки на верность"

Николли, 22-летняя девушка, которая зарабатывает такой вот "проверкой на вшивость", рассказала изданию UOL’s Universa, как это началось. Она только что родила и сидела без работы. К ней в соцсети обратилась женщина, которая просто пришла в личку и сказала, что Николли очень красивая и определенно понравилась бы ее мужу. Она объяснила, что муж уже несколько раз изменял, и она хочет устроить ему проверку и посмотреть, купится ли он на этот раз.



Николли согласилась. Она сделала вид, что по ошибке отправила мужу этой женщины сообщение, а затем завязала с ним разговор. Очень скоро мужчина уже просил о личной встрече. Николли сделала скриншоты и отправила их клиентке, которая щедро вознаградила ее за работу. Именно этот первый опыт дал ей понять, что на такую услугу есть реальный спрос.



Николли рассказала об этом на TikTok, и вскоре к ней обратились другие женщины с аналогичными просьбами. Сегодня она зарабатывает от 4000 до 5000 реалов (от 800 до 1000 долларов), проверяя мужчин на верность.