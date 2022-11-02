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В Бразилии набирает небывалую популярность онлайн-услуга "проверки на верность"

В Бразилии набирает небывалую популярность онлайн-услуга "проверки на верность"

Автор:
02 ноября 2022 17:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бразилия   измены   муж и жена   признаки измены   проверка на верность   проверка на вшивость   проверка на прочность   соцсети   флирт в сети   флирт в соцсетях   
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Заголовки бразильских новостных изданий пестрят упоминаниями о новой онлайн-профессии - "инспекции лояльности". По нашему, по простому, это значит проверка на верность своего парня или мужа с помощью какой-нибудь горячей красотки, которая познакомится с ним в соцсетях и начнет флиртовать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   измены   муж и жена   признаки измены   проверка на верность   проверка на вшивость   проверка на прочность   соцсети   флирт в сети   флирт в соцсетях   
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22  комментария
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23k
Андрей 4 часа назад
Всё таки бабы-коварные существа! Пока одна проверяет мужа, жена спокойно шпилится с соседом, а потом "доказательсвами" его ещё и шантажировать будет!
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461
Kra 5 минут назад
ничосси "профессия" за 4$
и помереть не жалко!
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12k
? ? ? 15 минут назад
а потом в "антифишках" "конструкторы" из Бразилии
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2k
TANCHEK 39 минут назад
Тут написали комментарий "глупые бабы". И я как баба подтверждаю - тупее ничего придумать нельзя

Проверки, инспекции, капец просто. А особенно " порадовали" дамочки, которые таким образом мужика увести из семьи решили.... с какой целью то? [рукалицо]
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4k
perekrestok 41 минуту назад
Ну такие проверки по телеку уже лет пятнадцать показывают. Там не только переписка, там мужиков и женщин чуть ли не в постели с подставы стаскивают. А раньше в хохляндии на аналогичном шоу поставляли проституток и снимали реальный трах. так что Бразилии есть куда расти.
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29k
Ashabad 42 минуты назад
Идиотизм
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504
Aurelian Час назад
Глупые бабы.
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713
Olufsen Час назад
А потом один из мужей, который на разводе потеряет дом, машину, часть бизнеса, много денег и доступ к детям, вспомнит, благодоря кому все это произошло....
Заниматься подобным бизнесом в Бразилии с одним из самых высоких уровнях преступности, где каждый второй вооружен, оставляя свои телефоны и фотографии - признак полного идиотизма
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599
Александр Долматов Час назад
Это не проверка, а провокация. Проверка - это слежка.
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43k
Карандаш 2 часа назад
Бразильцы ни чему не учатся. Сначала заголовки бразильских новостных изданий пестрят упоминаниями о новой онлайн-профессии - "инспекции лояльности", а потом газеты начинают пестреть "пазлами" из этих самых инспекторов лояльности.
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1k
Тордион 2 часа назад
Коль скоро образовалась профессиональная группа разоблачителей, непременно должна образоваться профессиональная группа противодействия разоблачителям. Нужно создать базу этих подстав и торговать их в среде сластолюбцев.)))
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3k
Трям 3 часа назад
Флирт - это не измена. Вот если трахнут этих шлюх, то совсем другое дело. Считай жена/баба за свой счет купила тебе шлюху.
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31k
MatveiVainrub 3 часа назад
А вы говорите элюминаты с планеты нибиру ?!?!
Вот где реальный всемирный заговор . Масоны нервно курят в сторонке .
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