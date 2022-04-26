В Норвегии на древнем горном перевале обнаружили древнюю римскую сандалию

«Мы находили довольно много обуви во льду, от раннего бронзового века до средневековья, —прокомментировал находку в Твиттере другой ледниковый археолог, Ларс Пило. — Почему люди теряли обувь в снегу? Вряд ли они действительно ее теряли — обувь изнашивалась, и, вероятно, ее выбрасывали как мусор. Ну, а нам не кажется, что это мусор».

Всегда ли на этом участке лежал снег? Скорее всего, говорит Финстад. Его количество могло быть другим, но будь то лето или зима — здесь не место для хлипкой обуви.

«Я много хожу в горы, и знаете, я ловлю себя на мысли, зачем носить эту обувь здесь… она просто очень открытая. В ней полно узоров и дыр. Но она была там. Мы нашли ее во льду», — говорит Финстад.

Он предлагает погуглить римские туфли, чтобы найти изображения похожей обуви. Обувь, найденная в норвежских горах, датируется 200-500 гг., то есть концом Римской империи.

«Она выглядит почти как сандалия. Это довольно удивительно; мы находимся здесь на высоте почти 2000 метров и находим обувь с модными элементами, похожую на ту, что находили на континенте в то время», — говорит Финстад.