В Норвегии на древнем горном перевале обнаружили древнюю римскую сандалию

Наряду с другими предметами, которые показались на свет из-под растаявшего льда теплым летом 2019 года, эта сандалия помогла ледниковым археологам, работающим над проектом «Секреты льда», найти старый горный маршрут, ведущий из глубины Норвегии к побережью. О находке ученые сообщили в недавно опубликованном исследовании.
Ученые заканчивали работу на перевале Лендбрин, когда им поступил звонок от местного гида. Тот отправился в поход в районе места, известного как Horse Ice Patch (Лошадиная льдина), и заметил там несколько предметов, проступивших из-под растаявшего льда. Среди них была сандалия железного века. Гид сфотографировал находку и отправил снимки археологам вместе с точными координатами.
«По сути, нам оставалось только реорганизоваться, завести двигатель и добраться до цели, —сказал ледниковый археолог Эспен Финстад. — Все произошло за один день. И мы нашли эту сандалию — это действительно была сандалия— и много чего еще. Конский навоз, ткани, листовой корм, древки стрел и другие предметы, которые нам удалось спустить [с горы]».
На следующий день ледяная прогалина снова оказалась покрыта снегом. О находках этого летнего дня 2019 года ученые написали в недавно опубликованном отчете.
«Мы находили довольно много обуви во льду, от раннего бронзового века до средневековья, —прокомментировал находку в Твиттере другой ледниковый археолог, Ларс Пило. — Почему люди теряли обувь в снегу? Вряд ли они действительно ее теряли — обувь изнашивалась, и, вероятно, ее выбрасывали как мусор. Ну, а нам не кажется, что это мусор».
Всегда ли на этом участке лежал снег? Скорее всего, говорит Финстад. Его количество могло быть другим, но будь то лето или зима — здесь не место для хлипкой обуви.
«Я много хожу в горы, и знаете, я ловлю себя на мысли, зачем носить эту обувь здесь… она просто очень открытая. В ней полно узоров и дыр. Но она была там. Мы нашли ее во льду», — говорит Финстад.
Он предлагает погуглить римские туфли, чтобы найти изображения похожей обуви. Обувь, найденная в норвежских горах, датируется 200-500 гг., то есть концом Римской империи.
«Она выглядит почти как сандалия. Это довольно удивительно; мы находимся здесь на высоте почти 2000 метров и находим обувь с модными элементами, похожую на ту, что находили на континенте в то время», — говорит Финстад.
Это не первая обувь, которую нашли археологи в горах. На перевале Лендбрин они обнаружили обувь, полностью закрывающую стопу. При переходе через горный перевал, где, как правило, лежит снег, было принято надевать что-то из большого куска шкуры животного, покрывающее всю ступню.
«Напрашивается шутка о римском туристе, который мало что понимал в стране, в которую приехал, — говорит Финстад. — Но в любом случае, я считаю, что люди, которые ходили по этим маршрутам, скорее всего знали, что делали. Они наверняка надевали что-то под эту обувь, что делало это возможным. Может быть, обрывки ткани или шкуры животных».
И хотя найденные предметы представляют интерес сами по себе, то, они раскрывают действительно интересную общую картину.
«Перед вами обширная дикая местность без следов человека, — говорит Финстад. — Но потом вы понимаете, что на самом деле она полна подсказок. Сначала маленькие подсказки, но потом, когда их число растет, и вы можете видеть их целиком вместе, это уже совершенно новая история», — говорит он.
Обувь, конский навоз, ткани — это нечто большее, чем просто предметы, появившиеся из-подо льда.
«Они соединяют ландшафт внутренних районов Норвегии с побережьем. Это культурное наследие, оно придает этому ландшафту совершенно новую историю, другой контекст, нежели просто предмет, найденный во льду».
Финстад и его команда работают в горах уже более 15 лет. Им известны сотни доисторических туров — сооружений из камней, которые сигнализировали путникам, куда пролегал маршрут — установленных повсюду в горах. Предметы, брошенные путешественниками, подтверждают подозрения археологов — это был горный перевал, которой пользовались люди. Один новый кусочек паутины древних троп в горах.
«Это гигантская головоломка. Какое-то время мы были близки к тому, чтобы выяснить, куда ведут эти горные тропы, мы искали подсказки. А потом появляются эти находки и раскрывают одну из [этих загадок]. Это просто очень интересно», — говорит Финстад.
Археологом удалось проследить три направления от Лошадиной льдины. Одно из них вело на восток к летним фермам Нето, которые восходят к 17 веку. Там же команда археологов до этого обнаружила затерянное поселение викингов.
Второй и третий маршруты вели на запад, к побережью, к Согне-фьорду. Такие тропы хорошо работали в разное время года, и путники выбирали маршрут в зависимости от погоды и снега. По оценкам Финстада, путешественнику потребовалось бы около двух дней, чтобы пройти от внутренних районов страны к побережью.
После датирования 11 находок археологи предположили, что маршрут использовался примерно с 200-х до конца 900-х годов. Будущие находки могут расширить эти временные рамки.
Конский навоз из четырех разных мест на перевале датируется четырьмя разными периодами, от 567 до 979 года, причем большинство восходит к эпохе викингов. Это говорит о том, что в то время в этом районе было довольно много активности – как и в случае с горным перевалом Лендбрин. Листовой корм служил пищей для лошадей во время путешествия, а также мог остаться здесь в результате перемещения между летними фермами и основными фермами — ветки и листья перевозили обратно на фермы.
Люди передвигались пешком или на вьючных лошадях. Тропа проходит по дикой местности и неровным поверхностям. Возможно, вьючные лошади могли тащить что-то маленькое, предполагает Финстад. Но большая карета или сани через этот перевал бы не прошли.
«Мы думаем, что у людей, которые путешествовали сюда, было какое-то поручение, причина перемещаться между этими местностями, — говорит Финстад. — По крайней мере, в направлении на запад к побережью. Возможно, они торговали или обменивались товарами. Скорее всего, они привозили на побережье кожу, рога и шкуры животных, а обратно — соль и другие товары».
В отличие от Лендбрина, где большинство предметов было найдено на некотором расстоянии от уже растаявшего льда, артефакты на Лошадиной льдине все еще находились во льду.
«Это означает, что в следующий раз, когда у нас будет теплое лето и лед растает еще больше, чем в 2019 году, здесь будет гораздо больше предметов, которые можно будет извлечь», — говорит Финстад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наверно учёные британские...
Особенно если учесть, что для римлян известная территория была ограничена Рейном.