Викисклад: лучшие снимки 2006–2022 годов

Wikimedia Commons (Викисклад) — часть некоммерческого и бесплатного контента от Wikimedia Foundation. Это хранилище изображений, аудио и видео, которые используются в проектах фонда. Wikimedia Commons привлекает к работе множество фотографов, а заодно устраивает для них ежегодный конкурсы Commons: Picture of the Year.
Вот некоторые из фотографий, занявших призовые места в конкурсе «Снимок года».
1. Формирование молодых звёзд в «Столпах творения». Космический телескоп Джеймса Уэбба, НАСА
Третье место в конкурсе «Снимок года — 2022».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2016».
3. Улучшенный цветной снимок Плутона в высоком разрешении. Снимок космического аппарата «Новые горизонты», НАСА
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2015».
4. Эволюция торнадо: композиция из восьми изображений, снятых последовательно во время образования торнадо в Канзасе. Автор — Джейсон Вейнгарт
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2018».
5. Жук-листоед Aulacophora Indica выглядывает из отверстия в листе дерева в национальном парке Читван, Непал. Автор — Дипак Будхатоки
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2021».
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2016».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2006».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2014».
9. Врач во время пандемии Covid-19 в больнице Сан-Сальваторе в Пезаро, Италия. Автор — Альберто Джулиани
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2020».
10. Шпиль Нотр-Дама, снятый с моста Сент-Луиса во время пожара 15 апреля 2019 года. Леврие Гийом
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2019».
12. Огонь в тумане: большой баклан, малая белая цапля и серая утка в озере Таудаха, недалеко от Катманду, Непал. Автор — Прасан Шреста
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2022».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2020».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2011».
Третье место в конкурсе «Снимок года — 2010».
16. Королевский павильон в пещере Прайя Накхон в национальном парке Као Сам Рой Йот. Автор — Berryj
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2017».
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2015».
18. Лошади на горе Биандиц. За ними можно увидеть гору Айако-Харриа. Автор — Микель Ортега
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2008».
19. Храм Святого Ио анна в Сороле, Иран. Армянская католическая церковь 5-го или 6-го века. Автор — Фарзин Изаддуст Дар
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2021».
20. Дети народности банна в Эфиопии с традиционной росписью тела, играющие на деревянных ходулях. Автор — Wavrik
Второе место в конкурсе «Снимок года — 2022».
22. Европейский пчелоед, Арьеж, Франция. Самка (впереди) ждёт подношения, которое сделает самец. Автор — Пьер Далу
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2012».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2010».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2013».
Первое место в конкурсе «Снимок года — 2017».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а потом - только зеленое или белое((