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Викисклад: лучшие снимки 2006–2022 годов

Викисклад: лучшие снимки 2006–2022 годов

Автор:
19 июля 2023 12:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: wikimedia commons   викисклад   красивые фотографии   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   снимок года   фотомир   
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Wikimedia Commons (Викисклад) — часть некоммерческого и бесплатного контента от Wikimedia Foundation. Это хранилище изображений, аудио и видео, которые используются в проектах фонда. Wikimedia Commons привлекает к работе множество фотографов, а заодно устраивает для них ежегодный конкурсы Commons: Picture of the Year.

Вот некоторые из фотографий, занявших призовые места в конкурсе «Снимок года».


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Третье место в конкурсе «Снимок года — 2022».



Первое место в конкурсе «Снимок года — 2016».



Первое место в конкурсе «Снимок года — 2015».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2018».



Второе место в конкурсе «Снимок года — 2021».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2016».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2006».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2014».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2020».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2019».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2022».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2020».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2011».


Третье место в конкурсе «Снимок года — 2010».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2017».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2015».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2008».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2021».


Второе место в конкурсе «Снимок года — 2022».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2012».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2010».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2013».


Первое место в конкурсе «Снимок года — 2017».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: wikimedia commons   викисклад   красивые фотографии   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   снимок года   фотомир   
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3  комментария
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203
Посейдон 36 минут назад
Красивые снимки, интересные места
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25
ДлинныйЧулок Полчаса назад
Комментарий к фото
жаль, что изменилось северное сияние - когда я была мелкая, оно было разноцветное и часто бродячее,
а потом - только зеленое или белое((
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25
ДлинныйЧулок Полчаса назад
сказочные фото! спасибо большое!
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