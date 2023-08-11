"Слава Аллаху": в часовне Ксении Петербуржской девушка упала на колени и изобразила намаз

После обнародования видео устроившая "шоу" извинилась.
В городе Осташков (Тверская область) подростки зашли в часовню Ксении Петербуржской, но не для того, чтобы помолиться, а просто подурачиться и записать видео. Одна из девушек сначала немного потанцевала, а затем бухнулась на колени и изобразила намаз.
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После появления видео в сети, инцидентом заинтересовались в местной прокуратуре и в следственном комитете Тверской области. Участников перфоманса быстро вычислили и нашли. Как водится, извинения не заставили себя долго ждать.
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Митрополит Амвросий призвал простить подростков и не допустить травли оступившихся детишечек. И хотя священнослужитель считает, что такое поведение недопустимо, вину за проступок тинейджеров он возлагает на взрослых, которые не смогли привить детям основы веры, любовь к храму или, в конце концов, научить, как следует себя вести в церкви, мечети, хуруле.
«Мне горько смотреть эти кадры, и не из-за какого-то мнимого осквернения святыни — Бог поругаем не бывает, — а именно потому, что, значит, мы, взрослые, подаем такой пример жизнями своими, если наши дети так себя ведут», — прокомментировал митрополит.
Вместо осуждения священнослужитель предложил организовать курсы, на которых подросткам расскажут как вести себя в таких местах. Кроме этого, он предложил помолиться за подростков.
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Что реально? Первый адекватный верующий.
Ну нет в тебе веры. Ну и что теперь?
Розгами по жопе и три месяца без интернета будет адекватной карой)
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"предложил организовать курсы, на которых подросткам расскажут как вести себя в таких местах."
Лучше предложил бы астрономию вернуть или еще какие полезные предметы. А то и так уже "основы этики" или как там называется... достаточно!
А как вести себя в таких местах лучше пусть родители расскажут, дома за ужином, например.