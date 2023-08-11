"Слава Аллаху": в часовне Ксении Петербуржской девушка упала на колени и изобразила намаз

Митрополит Амвросий призвал простить подростков и не допустить травли оступившихся детишечек. И хотя священнослужитель считает, что такое поведение недопустимо, вину за проступок тинейджеров он возлагает на взрослых, которые не смогли привить детям основы веры, любовь к храму или, в конце концов, научить, как следует себя вести в церкви, мечети, хуруле.

«Мне горько смотреть эти кадры, и не из-за какого-то мнимого осквернения святыни — Бог поругаем не бывает, — а именно потому, что, значит, мы, взрослые, подаем такой пример жизнями своими, если наши дети так себя ведут», — прокомментировал митрополит.

Вместо осуждения священнослужитель предложил организовать курсы, на которых подросткам расскажут как вести себя в таких местах. Кроме этого, он предложил помолиться за подростков.