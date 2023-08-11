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"Слава Аллаху": в часовне Ксении Петербуржской девушка упала на колени и изобразила намаз

"Слава Аллаху": в часовне Ксении Петербуржской девушка упала на колени и изобразила намаз

Автор:
11 августа 2023 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Осташков   Тверская область   извинения   намаз   перфоманс   часовня Ксении Петербужской   
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После обнародования видео устроившая "шоу" извинилась.

В городе Осташков (Тверская область) подростки зашли в часовню Ксении Петербуржской, но не для того, чтобы помолиться, а просто подурачиться и записать видео. Одна из девушек сначала немного потанцевала, а затем бухнулась на колени и изобразила намаз.


После появления видео в сети, инцидентом заинтересовались в местной прокуратуре и в следственном комитете Тверской области. Участников перфоманса быстро вычислили и нашли. Как водится, извинения не заставили себя долго ждать.


Митрополит Амвросий призвал простить подростков и не допустить травли оступившихся детишечек. И хотя священнослужитель считает, что такое поведение недопустимо, вину за проступок тинейджеров он возлагает на взрослых, которые не смогли привить детям основы веры, любовь к храму или, в конце концов, научить, как следует себя вести в церкви, мечети, хуруле.

«Мне горько смотреть эти кадры, и не из-за какого-то мнимого осквернения святыни — Бог поругаем не бывает, — а именно потому, что, значит, мы, взрослые, подаем такой пример жизнями своими, если наши дети так себя ведут», — прокомментировал митрополит.


Вместо осуждения священнослужитель предложил организовать курсы, на которых подросткам расскажут как вести себя в таких местах. Кроме этого, он предложил помолиться за подростков.

Источник:

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Метки: Видео   Осташков   Тверская область   извинения   намаз   перфоманс   часовня Ксении Петербужской   
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21  комментарий
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12k
Karelian Час назад
"Митрополит Амвросий призвал простить подростков и не допустить травли оступившихся детишечек..."
Что реально? Первый адекватный верующий.
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7k
Станислав 24 минуты назад
Да митрополит все правильно сказал. Если родители не смогли, провести курсы поведения, чтобы прониклись и поняли, чем их поступок плох. Перевоспитаться в их возрасте не поздно.
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37k
russger Полчаса назад
Заипали со своими извинениями. Надо за "видео с искренними извинениями" лет 5 сверху накидывать
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35
Sergey Полчаса назад
Я 100% атеист, но вот таких персонажей вообще не понимаю. Мне в жизни, в голову не придёт мысль, забежать в церковь и начать там творить дичь. Чего они пытаются доказать такими выходками?
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13k
кот базилий Полчаса назад
"Простили" ?, ждем следующей выходки недоумков, клали они на ваше "прощение".
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22k
Mike Miller 36 минут назад
Ну нахрена???!!
Ну нет в тебе веры. Ну и что теперь?
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5k
Babangdida 44 минуты назад
А родятлы пускай ступают к мулле извинятся, что не научили малолеток хотя бы основам намаза для женщин. Ни и воспитание палкой, не толще пальца мужа/отца/брата, тоже не помешает, раз уж встали на путь Ислама. А ещё укутать в паранджу и выпустить на солнышко...
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2k
Инквизитор РФ 46 минут назад
Пис..дюлей то немного надо дать
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7k
tamin 47 минут назад
идиотки
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32k
Виктор Час назад
Слава Pussi Riot покоя не даёт?
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22k
Axel Час назад
"Митрополит Амвросий призвал простить подростков и не допустить травли оступившихся детишечек..."

Розгами по жопе и три месяца без интернета будет адекватной карой)
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3k
Алекс Час назад
так надо ее в аул какой нить отправить. коли так нравится
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23k
ЦСКА Час назад
На видео со вселенскими извинениями, какой вид смиренный у идиотки!! Как будто другое изделие! В монашку бы сразу нарядили дуру, для пущей убедительности! Надеюсь по ЦТ эту особь покажут...
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7k
Echo Час назад
Надо было её по христиански распять, а то и раз 10
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4k
Alex Час назад
Затравить крыс, что бы другим не повадно было.
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Дурочки.. Ниче, поумнеют с годками, если мозги все-таки есть.
-----
"предложил организовать курсы, на которых подросткам расскажут как вести себя в таких местах."
Лучше предложил бы астрономию вернуть или еще какие полезные предметы. А то и так уже "основы этики" или как там называется... достаточно!
А как вести себя в таких местах лучше пусть родители расскажут, дома за ужином, например.
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13k
gavrosh 2 часа назад
Монашкам отдать на месяцок)
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