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Без вот этих вот лицемерных «ну что-то наверное все-таки там есть». Без кокетливого «ах, я немного агностик».
Нет. Ничего такого я не допускаю. Меня очень устраивает биологическая модель мира. Физика, астрономия, математика. Психология. Мне вполне комфортно в тех рамках, которые создаёт наука. Потому что я вижу подтверждение слов делами. Если есть сила тяжести – я вижу, как пресловутое яблоко падает вниз. Меня не заставляют поверить – мне показывают весь механизм от начала и до конца.
И меня абсолютно не раздражает, что кто-то не атеист. Мне совершенно всё равно, нарисует ли кто-нибудь карикатуру на атеистов, снимет ли кто-то скабрезный фильм про атеистов или же напишет про них едкую песню. Я не обижусь, не затаю зло и уж точно не пойду никого убивать за это. Если кому-то смешно, что я не верю ни в одного из многочисленных богов, которые есть у человечества — пусть себе смеётся. На здоровье! Я согласен быть смешным в таком случае. Смотрите – я не кланяюсь нарисованному на дощечке старичку! Я не приношу фрукты и цветы глиняному истукану! Я не читаю послания на непонятном мне языке неизвестному мне человеку, которого я должен любить больше всего на свете. Вот же я нелепый. Ха-ха-ха! Посмейтесь надо мной!
Я готов, вот прямо сейчас, в мать его двадцать первом веке признаться, что не верю ни в чертей, ни в ангелов, ни в воскресающих мертвецов, ни в прочие чудеса. И мне не стыдно. У меня в принципе нет такой потребности – верить. Мне вполне хватает того, что я знаю и что можно узнать, что можно потрогать и что можно увидеть собственными глазами. Я не умею «видеть сердцем» и «чувствовать душой», и мне это абсолютно не нужно.
У меня нет никакой души, и после смерти я никуда не попаду. Атомы, из которых сейчас я состою, просто распадутся и вновь смешаются с атомами остальной Вселенной. Какое ещё бессмертие вам нужно? Лично мне – большего и не надо. Полностью доволен таким раскладом.
Я не подам на вас в суд, за то, что вам смешно моё мировосприятие, не перекрою вам движение, по причине своего религиозного праздника, не буду вас ни с чем поздравлять, не буду ждать ответных поздравлений, не стану вас призывать принять мою веру, не обвиню вас в неполноценности, лишь от того, что вы не придерживаетесь моих религиозных взглядов. И я не знаю ни одной войны, начатой атеистами во имя торжества атеизма. Я не знаю ни одного теракта, совершённого во славу атеизма.
Вот всё, что я могу вам сказать сегодня.
И меня абсолютно не раздражает, что кто-то не атеист. Мне совершенно всё равно, нарисует ли кто-нибудь карикатуру на атеистов, снимет ли кто-то скабрезный фильм про атеистов или же напишет про них едкую песню. Я не обижусь, не затаю зло и уж точно не пойду никого убивать за это. Если кому-то смешно, что я не верю ни в одного из многочисленных богов, которые есть у человечества — пусть себе смеётся. На здоровье! Я согласен быть смешным в таком случае. Смотрите – я не кланяюсь нарисованному на дощечке старичку! Я не приношу фрукты и цветы глиняному истукану! Я не читаю послания на непонятном мне языке неизвестному мне человеку, которого я должен любить больше всего на свете. Вот же я нелепый. Ха-ха-ха! Посмейтесь надо мной!
Я готов, вот прямо сейчас, в мать его двадцать первом веке признаться, что не верю ни в чертей, ни в ангелов, ни в воскресающих мертвецов, ни в прочие чудеса. И мне не стыдно. У меня в принципе нет такой потребности – верить. Мне вполне хватает того, что я знаю и что можно узнать, что можно потрогать и что можно увидеть собственными глазами. Я не умею «видеть сердцем» и «чувствовать душой», и мне это абсолютно не нужно.
У меня нет никакой души, и после смерти я никуда не попаду. Атомы, из которых сейчас я состою, просто распадутся и вновь смешаются с атомами остальной Вселенной. Какое ещё бессмертие вам нужно? Лично мне – большего и не надо. Полностью доволен таким раскладом.
Я не подам на вас в суд, за то, что вам смешно моё мировосприятие, не перекрою вам движение, по причине своего религиозного праздника, не буду вас ни с чем поздравлять, не буду ждать ответных поздравлений, не стану вас призывать принять мою веру, не обвиню вас в неполноценности, лишь от того, что вы не придерживаетесь моих религиозных взглядов. И я не знаю ни одной войны, начатой атеистами во имя торжества атеизма. Я не знаю ни одного теракта, совершённого во славу атеизма.
Вот всё, что я могу вам сказать сегодня.
АНТИФИШКИ
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Кстати, как пример, вы ведь верите, что родители - это ваши родители? Не бежите делать ДНК - тест, потому что ну это глуповато слегка. Вы просто верите, что мама - это ваша биологическая мать, папа - ваш биологический отец.
Так что вера это не только религиозное... Как радуга это не пдр.ы.
Так что, какая разница?
В навязывании своих "идеалов".
Никакой принципиальной разницы нет - проповедовать с именем бога или с именем - "нет бога".
... Полностью доволен таким раскладом... " наверное вот поэтому.
"Куда вам, говорю?"
-"А деньги не возьмёте?"
-"Я не таксист, нет, не возьму"
-Хотя бы до остановки.
-Куда надо-то?
-До вокзала.
Я живу примерно там же. Едем.
Тут она начала рассказывать как ей господь помогает с хорошими людьми, вот один подвёз. И начала тереть как она пришла к богу.
Я, как не лицемер, сказал -"Женщина ,не надо. Я атеист."
Замолчала.
Доехали.
Знаешь что она мне сказала, когда вышла из машины?
-"Господь тебя накажет!"
Вот и вся ваша "бучая духовность. Вы готовы в руку плюнуть дающему, не разделяющему ваши бредни.
Если бы бох ваш был, я скорее стал бы сатанистом, чем быть с такими лицемерами в одном ряду.
а пожилые люди, как дети. их устами глаголет истина.
и рассказ твой так себе, на жидкую троечку.