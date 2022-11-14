FISHKINET
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения 14 ситуаций, когда не стоит даже пытаться понять логику людей 14 ситуаций, когда не стоит даже пытаться понять логику людей Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом? Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу... Череп человека из Петралонской пещеры поставил под сомнение теорию происхождения человечества Череп человека из Петралонской пещеры поставил под сомнение теорию... Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей В Тольятти мужчины спасли кота, повисшего на бельевой верёвке В Тольятти мужчины спасли кота, повисшего на бельевой верёвке Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на... Интересные снимки отечественных артистов Интересные снимки отечественных артистов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по Counter-Strike 20 век в цвете. 1972 год. Наша страна полвека назад 20 век в цвете. 1972 год. Наша страна полвека назад 13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой 13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой Фотографии со съёмок известных советских фильмов Фотографии со съёмок известных советских фильмов Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы... Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы «Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только «Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть,... Устройство паровоза Устройство паровоза Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется
Исповедь атеиста

Исповедь атеиста

Автор:
14 ноября 2022 19:04
Метки: Атеизм   вера   разум   
481
2
Без вот этих вот лицемерных «ну что-то наверное все-таки там есть». Без кокетливого «ах, я немного агностик».
Нет. Ничего такого я не допускаю. Меня очень устраивает биологическая модель мира. Физика, астрономия, математика. Психология. Мне вполне комфортно в тех рамках, которые создаёт наука. Потому что я вижу подтверждение слов делами. Если есть сила тяжести – я вижу, как пресловутое яблоко падает вниз. Меня не заставляют поверить – мне показывают весь механизм от начала и до конца.
И меня абсолютно не раздражает, что кто-то не атеист. Мне совершенно всё равно, нарисует ли кто-нибудь карикатуру на атеистов, снимет ли кто-то скабрезный фильм про атеистов или же напишет про них едкую песню. Я не обижусь, не затаю зло и уж точно не пойду никого убивать за это. Если кому-то смешно, что я не верю ни в одного из многочисленных богов, которые есть у человечества — пусть себе смеётся. На здоровье! Я согласен быть смешным в таком случае. Смотрите – я не кланяюсь нарисованному на дощечке старичку! Я не приношу фрукты и цветы глиняному истукану! Я не читаю послания на непонятном мне языке неизвестному мне человеку, которого я должен любить больше всего на свете. Вот же я нелепый. Ха-ха-ха! Посмейтесь надо мной!
Я готов, вот прямо сейчас, в мать его двадцать первом веке признаться, что не верю ни в чертей, ни в ангелов, ни в воскресающих мертвецов, ни в прочие чудеса. И мне не стыдно. У меня в принципе нет такой потребности – верить. Мне вполне хватает того, что я знаю и что можно узнать, что можно потрогать и что можно увидеть собственными глазами. Я не умею «видеть сердцем» и «чувствовать душой», и мне это абсолютно не нужно.
У меня нет никакой души, и после смерти я никуда не попаду. Атомы, из которых сейчас я состою, просто распадутся и вновь смешаются с атомами остальной Вселенной. Какое ещё бессмертие вам нужно? Лично мне – большего и не надо. Полностью доволен таким раскладом.
Я не подам на вас в суд, за то, что вам смешно моё мировосприятие, не перекрою вам движение, по причине своего религиозного праздника, не буду вас ни с чем поздравлять, не буду ждать ответных поздравлений, не стану вас призывать принять мою веру, не обвиню вас в неполноценности, лишь от того, что вы не придерживаетесь моих религиозных взглядов. И я не знаю ни одной войны, начатой атеистами во имя торжества атеизма. Я не знаю ни одного теракта, совершённого во славу атеизма.

Вот всё, что я могу вам сказать сегодня.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Атеизм   вера   разум   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Я атеист и мясоед, однако я не бегаю за верующими, чтобы доказать что их вера - бред, и за веганами, чтобы доказать что мясо полезное, а вот они, почему-то, постоянно пытаются мне что-то доказать.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
88k
parallax 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
KonstantinLeirov Полчаса назад
Ну не знаю... Тут один, на соседней ветке, начал брызгать слюной во все стороны, на слово "верить". То есть, фактически, я оскорбил этого коммуниста (он сам себя так назвал, вероятно ставя знак равенства между коммунист и атеист) просто словом "вера".
Кстати, как пример, вы ведь верите, что родители - это ваши родители? Не бежите делать ДНК - тест, потому что ну это глуповато слегка. Вы просто верите, что мама - это ваша биологическая мать, папа - ваш биологический отец.
Так что вера это не только религиозное... Как радуга это не пдр.ы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
SAndre 36 минут назад
чтобы быть атеистом нужна вера куда большая, чем приписываемая т.н. "верующим"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья 2 часа назад
Можете закидать помидорами, но атеизм - тоже вера, только вера в то, что Бога нет.)
Так что, какая разница?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taxi007 2 часа назад
В принципе, в это книге все написано и разложено по полочкам

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Guilty Pleasure 2 часа назад
+++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
зачем атеисту исповедоваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
♚ Мрачный Жнец ♚

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11475



Другие посты автора
Популярное
Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины
Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой...
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Набирающие популярность
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали...
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какое у тебя сегодня настроение?

Лучшие демотиваторы
Вопрос к автомобилистам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#девушки#подборка#дтп#автомобили#позитив#автомир
#Юмор#Прикол#история#страна#кино#Россия#США#знаменитости#сарказм#Ynews
#интересно#СССР#фотографии#картинки#Приколы#красота#аварии#найдено на ebay#авто аварии#фильм
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Страшные и интересные истории реального кино Страшные и интересные истории реального кино Великолепная семёрка: звезды Голливуда, осознанно пришедшие к принятию православия Великолепная семёрка: звезды Голливуда, осознанно пришедшие к принятию православия Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь Принципы самой странной в мире секты, члены которой поклоняются инопланетянам и хотят клонировать людей Принципы самой странной в мире секты, члены которой поклоняются инопланетянам и хотят... Как сейчас живут староверы Как сейчас живут староверы

На что жалуетесь?

Вернуться