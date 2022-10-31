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Кезер-таш: каменная нить, связывающая эпохи

Кезер-таш: каменная нить, связывающая эпохи

Автор:
31 октября 2022 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кезер-таш   горный алтай   изваяние   истукан   каменная баба   курган   память   поколение   статуя   цивилизация   
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На месте погребения усопших сородичей люди издревле воздвигали памятные сооружения – стелы, курганы, позднее – обелиски, кресты, монументы, памятники.

Если покойный был великим воином или мудрым правителем, то дань памяти делалась особенно роскошной. У каждой народности и каждого этноса в разных эпохах имелись свои уникальные способы сохранять память об ушедших. У египтян, к примеру, это пирамиды. А народы Азии насыпали курганы и возводили каменные изваяния, которые в наши дни называют каменными бабами.

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Жители Алтая называют такие изваяния Кезер-таш. Каменные исполины этой территории пережили войны, катаклизмы, стихийные бедствия и небрежное отношение со стороны людей.

Внешне такие изваяния выглядят как схематичные люди, только огромные. Но некоторые смотрятся на порядок реалистичнее других. У каменных статуй выражены черты лица, одежда, оружие, украшения.

На наиболее хорошо сохранившихся истуканах видны даже пояса с наборными бляхами. Их число и материал (металл) при жизни определяли статус человека в обществе. Можно различить раскосые глаза, уголки губ, опущенные вниз, остроконечную бородку. Тюрки старались обеспечить максимальное сходство изваяния с покойным, веря, что таким образом смогут обеспечить душе вечную жизнь.

Большое количество каменных баб на территории Горного Алтая свидетельствует об их массовом производстве. Для основы зачастую брали валуны, которые сама природа подготовила, обкатав и придав подходящую форму – форму человеческого тела.

Люди только подправляли погрешности, подтесывали, шлифовали, высекали черты лица умершего.

Каменные изваяния Алтайских гор многое могут рассказать о жизни, быте и культуре давно ушедших племен. «Каменные» предки долгое время стояли в укромных уголках, скрытые от посторонних глаз. И только относительно недавно их начали находить и внимательно изучать.

Почему эти каменные изваяния сохраняются так долго? Кезер-таш – это память. Память в камне и нить между эпохами и поколениями. Которая помогает людям помнить, кто они есть, и что разрывать такую нить нельзя. Ибо у народа без прошлого нет будущего.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кезер-таш   горный алтай   изваяние   истукан   каменная баба   курган   память   поколение   статуя   цивилизация   
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