Кезер-таш: каменная нить, связывающая эпохи

Почему эти каменные изваяния сохраняются так долго? Кезер-таш – это память. Память в камне и нить между эпохами и поколениями. Которая помогает людям помнить, кто они есть, и что разрывать такую нить нельзя. Ибо у народа без прошлого нет будущего.