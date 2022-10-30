"У консоли рак вентилятора": курильщик показал, как выглядит изнутри его PS4

Все мы знаем, что сигаретный дым негативно влияет на организм человека, и фото закопченых лёгких родители наверняка пугали страшеклассников, пробовавших курить. Один из пользователей Сети поделился снимками консоли PS4, которую сдали в ремонт. Выглядят впечатляюще.
Интернет-пользователь под ником Polak5677 занимается ремонтом электроники. Недавно ему пришлось разбираться в неполадках PlayStation 4. Как оказалось, её владелец - заядлый курильщик. Впрочем, это было ясно по внутренностям консоли.
Специалист пояснил, что ему пришлось надевать перчатки, но даже в них дотрагиваться до PS4 было не очень приятно.
Обычная пыль под действием сигаретного дыма и смол, содержащихся в нем, местами превратилась в нагар, похожий на тот, что оседает на плите после готовки.
Кто-то из пользователей пошутил, что у консоли "рак вентилятора". А другие так впечатлились, что решили незамедлительно отнести свои PS4 в чистку.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы
- Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений
- 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить
- Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности
- 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта
Совет всем кто ещё не начал курить - не начинайте, это не принесёт какой-то радости в жизни, только проблемы. Вэйпы такое-же говно.
Совет тем кто уже курит - бросайте немедленно, когда будет уже диагноз - будет поздно и останется лишь только сожалеть.
В догонку старое видео, показывающее во что превратились современные сигареты:
и да, сколько в "механику" данного девайса попадало процентов дыма с учетом расстояния в 1.5-2 метра от курильщика и сколько прошло непосредственно через его легкие
А так - сталкивался с таким несколько раз при ремонте компов. Смолой зарастает все так, что продувка и пылесос уже не спасает - только щетка и спирт.