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"У консоли рак вентилятора": курильщик показал, как выглядит изнутри его PS4

"У консоли рак вентилятора": курильщик показал, как выглядит изнутри его PS4

Автор:
30 октября 2022 18:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: PlayStation 4   Внутренний мир   консоль   консоль курильщика   пс4   ремонт   
687
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Все мы знаем, что сигаретный дым негативно влияет на организм человека, и фото закопченых лёгких родители наверняка пугали страшеклассников, пробовавших курить. Один из пользователей Сети поделился снимками консоли PS4, которую сдали в ремонт. Выглядят впечатляюще.


Интернет-пользователь под ником Polak5677 занимается ремонтом электроники. Недавно ему пришлось разбираться в неполадках PlayStation 4. Как оказалось, её владелец - заядлый курильщик. Впрочем, это было ясно по внутренностям консоли.


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Специалист пояснил, что ему пришлось надевать перчатки, но даже в них дотрагиваться до PS4 было не очень приятно.


Обычная пыль под действием сигаретного дыма и смол, содержащихся в нем, местами превратилась в нагар, похожий на тот, что оседает на плите после готовки.


Кто-то из пользователей пошутил, что у консоли "рак вентилятора". А другие так впечатлились, что решили незамедлительно отнести свои PS4 в чистку.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: PlayStation 4   Внутренний мир   консоль   консоль курильщика   пс4   ремонт   
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9  комментариев
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25k
Сергей Алексеевич 38 минут назад
Водители-курильщики вам расскажут что оседает на внутренней стороне лобового стекла, если курить в машине - там такое говнище, что сразу хочется бросить курить. Сам бросил 6,5 лет назад, до этого курил 20 лет и заработал себе ХОБЛ (Хроническая Обструкция Бронхов и Лёгких) - каждое утро выкашливаюю свои лёгкие, очень неприятно и оно не лечится, можно только смягчить.
Совет всем кто ещё не начал курить - не начинайте, это не принесёт какой-то радости в жизни, только проблемы. Вэйпы такое-же говно.
Совет тем кто уже курит - бросайте немедленно, когда будет уже диагноз - будет поздно и останется лишь только сожалеть.
В догонку старое видео, показывающее во что превратились современные сигареты:

Ссылка www.youtube.com
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4k
Горожанин 59 минут назад
В психологии это называется просто - игра. В классической науке - демагогия. В организме человека всё, как в механике, оставляет свой след - накапливается и т.д. Но в отличие от механики в живом организме идёт постоянный обменный процесс и вредные "накопления" "вымываются" разными способами - через слизь, кровь, лимфу. Поэтому сравнение "механики" и живого организма - это не корректно. В "механике" без внешней силы нет очищения и обновления. А в живом организме - есть.
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6k
klop Час назад
Жесть, и всё это говнище на лёгких оседает.
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1k
GoInDown Час назад
Это не рак вентилятора, это помойка в которой эксплуатировалась консоль.
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21k
SolomonA Час назад
Опять заголовок не соответствует тексту: В заголовке - курильщик показал свою PS4, в тексте - ремонтник показал чужую PS4...
А так - сталкивался с таким несколько раз при ремонте компов. Смолой зарастает все так, что продувка и пылесос уже не спасает - только щетка и спирт.
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87k
parallax Час назад
Зато тараканов нет. Видимо умерли от рака лёгких.
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1k
Ksenia2 Час назад
Это ж сколько он ее обкуривал???
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