16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили

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Иногда кажется: чтобы в жизни было меньше разочарований, надо от неё поменьше ожидать.
Однако покупая или заказывая товар или услугу, логично ждать того, что она будет соответствовать предложенному: фотографиям на сайте или референсам клиента. Но так бывает далеко не всегда. Пользователи TikTok запустили тренд, иллюстрирующий разочарование, сравнив «что я хотел получить» и «что получил на самом деле».
Праздничный торт
×
×
Вряд ли на таком можно выспаться
Джинсы или ласты
Ну почти
Изящный маникюр
Новогоднее разочарование
Почти…
Прекрасный топ
Когда у мастера своё видение
Пиньята
Торт мечты
Когда хочешь быть зайкой, но…
Вечернее платье
Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку
Макияж
Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче
Бонус: когда результат наоборот был выше ожиданий
Источник:
АНТИФИШКИ
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