16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили

Однако покупая или заказывая товар или услугу, логично ждать того, что она будет соответствовать предложенному: фотографиям на сайте или референсам клиента. Но так бывает далеко не всегда. Пользователи TikTok запустили тренд, иллюстрирующий разочарование, сравнив «что я хотел получить» и «что получил на самом деле».

Праздничный торт