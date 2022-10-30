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16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили

16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили

Автор:
30 октября 2022 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   ожидание   печаль   товар   услуга   фото   
560
18

Иногда кажется: чтобы в жизни было меньше разочарований, надо от неё поменьше ожидать.

Однако покупая или заказывая товар или услугу, логично ждать того, что она будет соответствовать предложенному: фотографиям на сайте или референсам клиента. Но так бывает далеко не всегда. Пользователи TikTok запустили тренд, иллюстрирующий разочарование, сравнив «что я хотел получить» и «что получил на самом деле».


Праздничный торт

×
×

Вряд ли на таком можно выспаться

Джинсы или ласты

Ну почти

Изящный маникюр

Новогоднее разочарование

Почти…

Прекрасный топ

Когда у мастера своё видение

Пиньята

Торт мечты

Когда хочешь быть зайкой, но…

Вечернее платье

Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку

Макияж

Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче

Бонус: когда результат наоборот был выше ожиданий

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   ожидание   печаль   товар   услуга   фото   
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71k
Доктор Джонс Час назад
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12k
Cornho 18 минут назад
Что за тупая мода пошла, делать кончики ногтей прямыми? Ужасно же смотрится.



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Ыукп 56 минут назад
А, блин, не видно, что при рекламе джинсики в сборочку до колена??? Покупатель чудак на букву.
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GoodNeon

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