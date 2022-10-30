«Человек и пароход». История одного из самых известных русских моряков

Иван Фёдорович Крузенштерн — человек выдающийся и неординарный, по мнению многих историков. Русский морской офицер с немецкими корнями, участвовавший в Русско-шведской войне и дослужившийся до ранга адмирала. Он состоял в свите при особе Его Императорского величества Николая I. Но мировую известность Крузенштерн приобрел не за свои боевые или придворные заслуги, а как исследователь и мореплаватель.
Появился на свет будущий моряк в немецкой семье на территории Ревельской губернии Российской империи во времена правления Екатерины II. При рождении он получил имя Адам Иоганн фон Крузенштерн. С ранних лет мальчик мечтал о морских путешествиях. В 14 лет он уехал в Кронштадт, где поступил в Морской кадетский корпус.
Иван Фёдорович Крузенштерн
Во время обучения Крузенштерн стал именовать себя Иваном Фёдоровичем. Он взял себе русские аналоги его с отцом немецких имён Иоганн и Фридрих. По вечерам после учёбы молодой кадет читал книги о путешествиях и грезил новыми открытиями. Выпуститься из кадетского корпуса Ивану пришлось досрочно в мае 1787 года, не доучившись почти три года. Близилась очередная война со Швецией, а русский флот на Балтике не был укомплектован. Шестнадцатилетний парень был произведён в гардемарины, затем в мичманы и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав».
В течение 1787-1790 годов Крузенштерну довелось проявить себя в пяти морских сражениях. Боевые заслуги молодого унтер-офицера были высоко оценены командованием — его произвели в лейтенанты. В 1793 году в числе шестнадцати офицеров-отличников Крузенштерна отправили в Англию на обучение. В ходе зарубежной стажировки Иван Фёдорович впервые принял участие в дальнем морском путешествии, о котором так мечтал с самых ранних лет. С англичанами он ходил к берегам Северной и Южной Америк, посетил Барбадос и Суринам, побывал у Бермудских островов. Также он посетил Ост-Индию и Китай. Всего Крузенштерн пробыл в британском флоте почти шесть лет. За это время он укрепился в своей мечте совершить кругосветное путешествие. Появились у него и идеи относительно возможной торговли русской Аляски с Китаем и Индией.
Команда Крузенштерна в Авачинской губе. Около 1808 года
В октябре 1799 года воодушевлённый Крузенштерн вернулся в Россию и сразу же представил властям свои соображения и план кругосветной экспедиции. Но на тот момент это оказалось никому не интересно. Повторно проект на 26 листах был подан в начале 1802 года. Упор в нём делался на коммерческую выгоду для российского государства. К этому времени на престол взошёл новый амбициозный император Александр I. Страна остро нуждалась в средствах, и делу был дан ход. Сбылась мечта Ивана Фёдоровича.
Стартовала экспедиция из Кронштадта 7 августа 1803 года. Проходила она по заранее разработанному календарному плану на двух кораблях — «Надежда» и «Нева». Первым командовал сам Крузенштерн, вторым — его давний друг и однокашник Юрий Фёдорович Лисянский. Маршрут экспедиции пролегал через Атлантический океан вдоль восточного побережья Южной Америки. Далее корабли обогнули мыс Горн и вышли в Тихий океан. Через острова Пасхи и Нуку-Хива они вместе дошли до Гавайских островов. Далее корабли пошли по отдельности. «Надежда» направилась исследовать берега Японии, Камчатки, Сахалина и Курильских островов. «Нева» же повернула на Аляску. Снова корабли встретились уже в китайском порту Кантон и продолжили совместный путь. Пройдя через Индийский океан, они обогнули Африку с юга и взяли курс домой. Кругосветное плавание закончилось 19 августа 1806 года в Кронштадте.
Маршрут первого русского кругосветного плавания. Синим обозначен путь «Надежды», красным — «Невы»
Ни один русский мореход ранее ничего подобного не совершал. Иван Фёдорович Крузенштерн стал первым, что прославило его на весь мир. Это был поистине великий подвиг того времени. Пройти бушующие океаны на парусных кораблях по неисследованным маршрутам тогда могли только отчаянные герои.
Барк «Крузенштерн» в Атлантическом океане
Последующие годы Крузенштерн посвятил научной работе и служению отчизне. Он был директором Морского кадетского корпуса, принимал непосредственное участие в создании Русского географического общества. В XX веке в честь Ивана Фёдоровича был назван парусный барк «Крузенштерн». А знаменитая фраза «Человек и пароход» стала крылатой после выхода мультфильма «Простоквашино». Именно так в нём назвал Ивана Фёдоровича почтальон Печкин.
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