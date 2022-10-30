«Человек и пароход». История одного из самых известных русских моряков

Иван Фёдорович Крузенштерн

Во время обучения Крузенштерн стал именовать себя Иваном Фёдоровичем. Он взял себе русские аналоги его с отцом немецких имён Иоганн и Фридрих. По вечерам после учёбы молодой кадет читал книги о путешествиях и грезил новыми открытиями. Выпуститься из кадетского корпуса Ивану пришлось досрочно в мае 1787 года, не доучившись почти три года. Близилась очередная война со Швецией, а русский флот на Балтике не был укомплектован. Шестнадцатилетний парень был произведён в гардемарины, затем в мичманы и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав».

В течение 1787-1790 годов Крузенштерну довелось проявить себя в пяти морских сражениях. Боевые заслуги молодого унтер-офицера были высоко оценены командованием — его произвели в лейтенанты. В 1793 году в числе шестнадцати офицеров-отличников Крузенштерна отправили в Англию на обучение. В ходе зарубежной стажировки Иван Фёдорович впервые принял участие в дальнем морском путешествии, о котором так мечтал с самых ранних лет. С англичанами он ходил к берегам Северной и Южной Америк, посетил Барбадос и Суринам, побывал у Бермудских островов. Также он посетил Ост-Индию и Китай. Всего Крузенштерн пробыл в британском флоте почти шесть лет. За это время он укрепился в своей мечте совершить кругосветное путешествие. Появились у него и идеи относительно возможной торговли русской Аляски с Китаем и Индией.