Пугающие, вдохновляющие, прекрасные: разные люди в объективе сегодняшнего дня

Дети, забытые родными, государством, обществом. Они никому не нужны, они сами по себе. Ведь у взрослых есть гораздо более важные дела, которые в действительности лишь суета сует. Такие дети с недетскими глазами есть почти в каждой стране.

А какое фото вам понравилось больше всего?