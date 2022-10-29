Пугающие, вдохновляющие, прекрасные: разные люди в объективе сегодняшнего дня

Фотографии людей – это объекты, которые преследуют самые разные цели. Обычно это просто способ показать себя или сохранить память о счастливых мгновениях.
Но есть и другие задачи. К примеру, привлечь внимание к какой-либо серьезной проблеме типа анорексии или алкоголизма или запечатлеть особенности жизни общества или отдельной страны в текущий момент времени.
Напоминание о скоротечности жизни и неизбежности ее конца.
Последние фото – яркий пример сложности отношений в семье, когда раскрываются проблемы взаимоотношения между родными людьми, которых разделяет пропасть.
Пожилая пара живет в домике без удобств в глуши. И им хватает ощущения счастья друг от друга да любимых кошек. Без айфонов, машин, золота и прочих вещей, которые кажутся жизненно необходимыми, но таковыми не являются.
Любой образ, возможность вести себя раскованно и сумасбродно, надев маску и позабыв о серьезности и обязательствах – все это обряд колядования.
Можно ли спасти эту девушку, которая в стремлении к совершенству стала почти что бестелесной?
Эффект, который оказывает на человека большая сумма денег.
Пернатые бандиты часто застают людей врасплох, отбирая у зазевавшихся отдыхающих вкусняшки.
Дети, забытые родными, государством, обществом. Они никому не нужны, они сами по себе. Ведь у взрослых есть гораздо более важные дела, которые в действительности лишь суета сует. Такие дети с недетскими глазами есть почти в каждой стране.
А какое фото вам понравилось больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тот кто писал этот комментарий, рос где-то в тепличных условиях по всей видимости, потому что когда я рос, в лихие 90-е, поставить меня с компанией на фоне какой-нибудь ТЭС и таких фоток, с якобы никому ненужными детками, что было совсем не так, можно было наклепать хоть на галерею с сопливыми комментариями в придачу. Фишка в том что на фото не всегда отображено то, что является правдой.