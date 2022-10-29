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Пугающие, вдохновляющие, прекрасные: разные люди в объективе сегодняшнего дня

Пугающие, вдохновляющие, прекрасные: разные люди в объективе сегодняшнего дня

Автор:
29 октября 2022 19:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Социум   аспект   важность   люди   общество   психология   фото   человек   эффект   
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Фотографии людей – это объекты, которые преследуют самые разные цели. Обычно это просто способ показать себя или сохранить память о счастливых мгновениях.

Но есть и другие задачи. К примеру, привлечь внимание к какой-либо серьезной проблеме типа анорексии или алкоголизма или запечатлеть особенности жизни общества или отдельной страны в текущий момент времени.

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Напоминание о скоротечности жизни и неизбежности ее конца.

Последние фото – яркий пример сложности отношений в семье, когда раскрываются проблемы взаимоотношения между родными людьми, которых разделяет пропасть.

Пожилая пара живет в домике без удобств в глуши. И им хватает ощущения счастья друг от друга да любимых кошек. Без айфонов, машин, золота и прочих вещей, которые кажутся жизненно необходимыми, но таковыми не являются.

Любой образ, возможность вести себя раскованно и сумасбродно, надев маску и позабыв о серьезности и обязательствах – все это обряд колядования.

Можно ли спасти эту девушку, которая в стремлении к совершенству стала почти что бестелесной?

Эффект, который оказывает на человека большая сумма денег.

Пернатые бандиты часто застают людей врасплох, отбирая у зазевавшихся отдыхающих вкусняшки.

Дети, забытые родными, государством, обществом. Они никому не нужны, они сами по себе. Ведь у взрослых есть гораздо более важные дела, которые в действительности лишь суета сует. Такие дети с недетскими глазами есть почти в каждой стране.

А какое фото вам понравилось больше всего?

Источник:

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Метки: Жизнь   Социум   аспект   важность   люди   общество   психология   фото   человек   эффект   
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8  комментариев
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3k
Трям 16 часов назад
Так вот ты какая, .хуета !!!
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Последняя надежда на исцеление о правили к бабуле в деревню.
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793
Александр Зотов 11 часов назад
фото с Колядок классные
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178
iskra 14 часов назад
Что не так с детьми? Мы же не знаем, что им фотограф рассказывает или показывает. Может,у него в руках дохлый кролик?
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8k
Shtoppi 15 часов назад
<<Дети, забытые родными, государством, обществом. Они никому не нужны, они сами по себе. Ведь у взрослых есть гораздо более важные дела, которые в действительности лишь суета сует. Такие дети с недетскими глазами есть почти в каждой стране.>>
Тот кто писал этот комментарий, рос где-то в тепличных условиях по всей видимости, потому что когда я рос, в лихие 90-е, поставить меня с компанией на фоне какой-нибудь ТЭС и таких фоток, с якобы никому ненужными детками, что было совсем не так, можно было наклепать хоть на галерею с сопливыми комментариями в придачу. Фишка в том что на фото не всегда отображено то, что является правдой.
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5k
Котэ 15 часов назад
каменты капец! специально такого не придумать
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