« ТРЕБУЕТСЯ ДЕДУШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА ,



оплата договорная», и ниже написан номер телефона.



– Совсем обнаглели эти богатенькие, – Иван Максимович негодовал, прочитав это объявление в интернете, – мало, что у них личные няни, водители, повара, домработницы, теперь ещё и дедушек нанимают.



Иван Максимович искал работу. Совсем он обнищал с этой пенсией, и думал он не столько о своём благосостоянии, сколько о верном друге, собаке Байкале. Старенький пёс, как и сам Иван Максимович, требовал медицинской поддержки, да и корма для животных не дешевеют, а Байкал – пёс внушительных размеров, и кушает поболее самого хозяина. Да ещё Максимович подкармливал брошенных дачниками собак, потому как жил он на своей старой даче, уступив квартиру дочери Полине, которая никак не могла устроить свою личную жизнь.



Но старик не жаловался, ему даже нравилось жить на даче. Никакой суеты, опять же лес, речка рядом, а воздух такой, хоть ложкой ешь.

Да вот только все денежные запасы старика были исчерпаны, и он решил найти себе посильную работу. Думал пойти сторожить, да не тут-то было. Если раньше на этих должностях старики работали, то теперь тут работают молодые да сильные парни от всяких охранных фирм.





– И чего они там охраняют, что такие молодчики к объектам приставлены? – спрашивал старик Байкала, – на таких парнях пахать надо, а они сидят там, да в телефончиках играют.

Байкал, смотрел на Ивана Максимовича умными глазами, и старику казалось, что он слышит ответ Байкала:

– Не знаю, Максимович. Да и что это за охрана без собаки?



Никакой подходящей работы на сайте для стариков не было, и Иван Максимович вернулся к объявлению: «Требуется дедушка для мальчика», решил позвонить этому странному работодателю.

Старик хорошо прокашлялся, чтобы голос не казался таким уж старым и скрипучим, и набрал номер, указанный в объявлении. Работодатель сразу же откликнулся на звонок. Это был женский голос – такой, что старику показалось, что ему ответила девочка.



– Валерия Анатольевна слушает вас.

– Я по объявлению, я правильно понимаю, что вы на работу хотите принять дедушку?

– Всё правильно, в 18-00 вас устроит встреча? – услышал Иван Максимович.

– Да.

– Тогда называйте адрес, я к вам подъеду.

Старик назвал адрес – и, нажав отбой телефона, кинулся наводить порядок в своём домике, на участке у него всегда был порядок. Потом помылся, побрился, надел свой новый спортивный костюм – и стал поджидать Валерию Анатольевну.



В 18-00 к домику Ивана Максимовича подъехал чёрный джип, и из него вышли мужчина крепкого телосложения и миниатюрная женщина.

Старик повёл гостей в дом и предложил чай с вареньем. За чайком-то и беседа повеселее ладится.

– Я с удовольствием выпью чаю, тем более с домашним вареньем, а давайте будем пить чай в вашем саду, я там столик со скамейками видела.

Чай был крепким, варенье ароматным, а беседа тёплой.

– Я специально приехала к вам, чтобы взглянуть на вас в домашней обстановке. На первый взгляд меня всё в вас устраивает. Вы непьющий, опрятного вида, в доме и в саду вас порядок – а значит, и в голове порядок. Расскажите немного о себе.



– Рассказывать особо нечего, – начал Иван Максимович, – человек я простой, закончил школу, ушёл в армию, в погранвойсках служил. Там полюбил собак – и теперь по жизни я не могу без них. Из армии пришёл, пошёл на завод фрезеровщиком – и всю жизнь работал на этом заводе. Женился, родилась дочь, жили хорошо, ладно. Два года, как схоронил свою Нину. Остались мы с дочерью вдвоём. Дочь Полина работает учителем рисования в школе. Пенсия маленькая, нам с Байкалом не хватает, вот и решил работу искать. У меня к вам вопрос, Валерия Анатольевна. Зачем вам дедушка? Думаю, при вашем материальном положении вы могли бы для мальчика нанять нянек, учителей или, как там, гувернёров.

– В няньках мой Петя уже не нуждается, ему девять лет. Беда у нас, Иван Максимович, Петя инвалид, передвигается на коляске. Родился мой сыночек нормальным ребёнком. Всё хорошо было, да только вот что случилось. Начну, пожалуй, с начала.



Родился Петя без отца. Ничего не получалось у меня с мужчинами, не смогла я найти человека, за которого пошла бы замуж, а годы подпирают, и я решила родить ребёнка. Отец Пети даже не подозревает о существовании сына. Я так решила. Чтобы не было всяких проблем, которые бы мешали нормально жить нам с Петей.

– А кто с вами приехал, не муж? – полюбопытствовал старик.

– Водитель. Так вот, всё было хорошо, у меня стремительно развивался бизнес, моя мама помогала мне растить Петю, и няня тоже была у Пети.

В школу Петя пошёл хорошо подготовленный, и после первого класса я Петю с мамой отправила на отдых. На отдыхе случилась беда. На глазах у моего ребёнка умерла моя мама, сердечный приступ. У Пети был шок, стресс, и на этой почве у него отказали ноги. Врачи никакой патологии не находят. У каких только медицинских светил мы не консультировались, ничего определённого мы не услышали. Все ссылаются на стресс ребёнка, и пойдёт ли Петя вновь или нет, неизвестно. Некоторые неврологи говорят, что можно получить ещё какой-либо стресс – то есть толчок, который может помочь Пете стать на ноги. А может такой толчок и ухудшить положение. Ну вот и всё. А Пете, я считаю, нужен рядом мужчина с жизненным опытом. Не теперешние молодые мужчины, а именно такой, как вы. Ведь он никогда не имел доверительного общения со взрослым мужчиной – а ему это ой как нужно! Ну как, вы согласны, Иван Максимович?

– Согласен.

– С утра у Пети занятия по школьной программе, а к 14-00 Петя вас будет ждать. Водитель будет приезжать за вами, и в 20-00 отвозить вас домой. Вас устроит такое время?

– Да, устроит.

– Ой, а об оплате? Сколько бы вы хотели за ваш труд?

– Ну я не знаю...

– Три тысячи день, вас устроит?

– Конечно, а не много ли это? - засомневался Иван Максимович.

– Это нормально.

И попрощавшись, Валерия Анатольевна уехала.

Иван Максимович в таком напряжении был, что даже устал от беседы с Валерией, и не мог поверить, что за работу дедушкой он будет получать такие деньги.

– Ну что, Байкал, живём! А как оно будет, завтра узнаем.



Такого богатства Иван Максимович отродясь не видывал, разве что в кино. Он даже как-то оробел, и ему страшновато было ступать по блестящему паркету.

– Здравствуйте, меня Тоня зовут, я домработница. А вы, так я понимаю, Иван Максимович?

– Да, – тихо сказал старик.

– Да вы не робейте. Хоть тут и богато, однако отношения простые, всё по-людски. Петя, Иван Максимович приехал.

Петя выехал на коляске навстречу старику – и улыбаясь, протянул руку. Старик пожал худенькую руку ребёнка и сказал:



– Можешь меня дедушкой Ваней называть или дедом Иваном, или Иваном Максимовичем.

– Разберёмся, – по взрослому ответил Петя, – а я Петька, Петя, Пётр. Только не называйте меня Петруша, не люблю.

– Идёт, – сказал старик.



Иван Максимович с Петей общались, как будто они друг друга давно знали. Мальчику было всё интересно : и как молодой солдатик Ваня служил в армии и задерживал нарушителей границы, и рассказы о служебных и неслужебных собаках.



Старик рассказал о том, что из армии он пришёл со своим верным другом овчаркой Каратом, с которым он охранял границу. На момент дембеля молодого солдатика Ивана – Карата списали, и Иван забрал его с собой. С тех пор в жизни Ивана Максимовича всегда были собаки.

– И сейчас у вас есть собака? – спросил Петя.

– Да, мой преданный друг Байкал.

– Иван Максимович, а вы меня познакомите с ним?

– Ну, конечно, если мама разрешит.

– Что тут маму упоминают? – в комнату вошла улыбающаяся Валерия.

– Мама, у Ивана Максимовича есть собака Байкал, мне бы с нею познакомиться.

– Непременно познакомишься.

Время Ивана Максимовича с Петей пролетело незаметно. Мальчику всё было интересно. А старику интересно с Петей, ведь своих внуков у него не было – а в этом возрасте старикам нужно общение с детьми. Дети и старики на одной волне, и очень хорошо понимают друг друга.



– Валерия Анатольевна, я как-то растерялся, и не спросил, что входит в мои обязанности, – спросил Иван Максимович.

Валерия видела, в каком приподнятом настроении находится её сын, она не прогадала со стариком – и решила, что нужно упростить отношения начальник-подчинённый:

– Иван Максимович, зовите меня Лерой, и никаких обязанностей у вас нет. Приходите к нам не как на работу, а как к своим близким людям, если это возможно. Общайтесь с Петей так, как бы вы общались со своим внуком. Я рада, что вы с Петей нашли общий язык.

– Это не трудно. Петя очень любознательный мальчик, а мне есть что ему рассказать.



Прошло три месяца, как Иван Максимович был при должности дедушки. Чем дольше Максимыч работал дедушкой, тем сильнее он прикипал к Пете, и Петя тем же отвечал старику. Домработница Тоня в шутку стала называть их «неразлейвода», а они и не были против, только улыбались словам Тони.

Иван Максимович всюду сопровождал Петю : и в бассейн, где у мальчика были индивидуальные занятия, и на реабилитацию, и на прогулки. Они не надоедали друг другу, а когда у Ивана Максимовича были выходные, Петя звонил ему и просил:

– Иван Максимович, скучно без вас. Может, вы приедете?

– Петя, ты же мужик, понимать должен, что Байкал скучает по мне, да и домашние дела кое-какие поднакопились.

– Вот если бы я мог к вам приехать, я бы помогал вам, и с Байкалом бы играл, ему бы не было скучно. Иван Максимович, а можно мне к вам приехать?

– Конечно, приезжай, если мама позволит.

И мама позволила. Она сама привезла Петю, и с ними приехала Тоня. Тоня принялась за уборку в доме старика, и как он ни упорствовал, она улыбаясь, мыла, тёрла, скребла и приговаривала:

– Давно тут женских рук не было. Поэтому, Иван Максимович, вы уж позвольте навести порядок, а вы вон гостей развлекайте, чайку попейте, да Петю с Байкалом знакомьте.

Байкал хоть и старый пёс, но с удовольствием играл с мальчиком, у Пети-то тоже возможности были ограничены, вот они и нашли друг друга.

– Выходной день прошёл чудесно. Спасибо вам за гостеприимство, Иван Максимович, а нам пора и честь знать, пора ехать. Да вон и Тоня уже закончила уборку, – сказала Валерия.

– Мама, здесь так здорово, можно я останусь у Ивана Максимовича с ночёвкой? Я уеду, а Байкал скучать будет.

Глаза мальчика сияли, щёки пылали румянцем, мать видела, как счастлив ребёнок в компании старика и Байкала.

– Лера, пусть Петя остаётся. Завтра ведь воскресенье, водитель может завтра за ним приехать. Если уж не доверяете старику, пусть и Тоня остаётся, места всем хватит, – поддержал мальчика Иван Максимович.

Петя так умоляюще смотрел на мать, и Тоня тоже вставила своё веское слово :

– Валерия Анатольевна, если надо, я останусь. Пусть малец порезвиться на свежем воздухе, а то всё в городе, да в городе, а завтра вечером за нами машину пришлёте.

– Ну что мне с вами делать? Оставайтесь.

– Ура! – Петя покатился по дорожке, а Байкал прыгал и резвился, забыв о том, что он уже старый пёс.



Так повелось, что Петя почти каждый выходной проводил с Иваном Максимовичем. Тоня оставалась очень редко, потому как основная работа не терпит её отсутствия.

Мужской союз старика и мальчика был настолько крепок, что они и вдвоём не скучали, да и Байкал не давал им скучать.

Однажды таким же выходным днём, вечером, Ивану Максимовичу стало плохо – чай, не молод. Время от времени организм даёт сбои и оповещает неприятными звоночками.

– Петя, что-то мне плохо, наверное, давление поднялось. Пойду приму лекарство, да прилягу. А ты покорми Байкала. А я немного отлежусь, и мы поужинаем с тобой.

Петя покормил Байкала, и когда заехал в комнату старика, увидел что Иван Максимович лежит, глаза его закрыты, одна рука свисает до пола, и ему показалось, что старик не дышит.



– Дедушка Ваня! Не умирай! – закричал Петя, резко подскочил с кресла, сделал несколько шагов к Ивану Максимовичу – и у кровати упал на колени. Иван Максимович подскочил, как ошпаренный.

– Господи, Петя, что случилось? – испугался старик.

Петя и плакал, и смеялся:

– Дедушка, я испугался. Думал, что ты умер.

– Ну-ну, Петя… наверное, лекарство так подействовало, и я задремал. А ты что, сам дошёл ко мне?

– Не знаю. Наверное. Не помню, я очень испугался.

– А ну, давай-ка я тебя подниму – и мы попробуем сделать несколько шагов. Не бойся, Петя, я тебя буду держать.

Старик поднял мальчика, и осторожно повёл его. Сделав несколько шагов, Петя, улыбаясь, смотрел на Максимовича :

– Дедушка Ваня, я иду – САМ иду! Я немного устал... Можно, я немного посижу – но только не в этом инвалидном кресле. А потом мы ещё немного походим.



Вечером в воскресенье Валерия приехала за сыном. Открыв калитку, она увидела, что инвалидная коляска пуста – и сиротливо стоит в стороне. А по дорожке, ведущей к дому, осторожно идёт её Петя – поддерживаемый Иваном Максимовичем в сопровождении Байкала, и они ведут свои нескончаемые беседы.



– Ты, Петька, скоро будешь бегать, как все пацаны. Мы с Байкалом старенькие, за тобой не угонимся, – подбадривал Иван Максимович мальчика.

– А я буду потихоньку бегать. Ты, дедушка, и Байкал, мои самые лучшие друзья, и поэтому зачем мне от вас убегать.

Дедушка, а почему ты Байкала назвал Байкалом?

– Потому что у этого пса душа чистая, как вода в озере Байкал.

Валерия смотрела вслед этой троицы – и плакала, боясь нарушить их идиллию.





